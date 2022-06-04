Водитель Touareg объезжал пробку по встречке и снес Solaris, выезжающий со второстепенной. Угадайте, кто виноват

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня разбираем ДТП, где оба участника не правы, но кто же из них не прав больше? Один обгонял поток по встречке, другой выезжал со второстепенной дороги и не имел приоритета — подробнее об этой аварии в разборе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Улица Добролюбова, спуск к Большевистской, пересечение с улицей Инской. Мы видим пробку, автомобили пропускают Hyundai Solaris, который выезжает с Инской с левым поворотом. Он крадется, крадется, но в итоге всё равно получает удар от Volkswagen Touareg, который выехал и мчится по встречной полосе, объезжая пробку — смотрите видео.
Посмотрим, какова конфигурация этого перекрестка: Добролюбова у нас главная, встречные направления разделены двойной сплошной разметкой, в месте пересечения с Инской сделан разрыв. Таким образом, Touareg не должен был по правилам появляться на встречной полосе.
— Я думаю, вина Touareg. Если даже суд усмотрит вину второго участника, то в распределении ответственности большая доля вины будет у Touareg. Он выехал на встречную полосу, где ему запрещено, у него уже состав административного правонарушения. Как минимум можно пункт 1.5 ПДД ему вменить, что водители не должны создавать опасность для других транспортных средств. Водитель Solaris, убедившись, что на главной дороге справа для него отсутствует опасность, начал выезд. ДТП произошло в том месте, где он в принципе не должен был ожидать движения слева. Водитель Solaris, в общем-то, ничего не нарушил. У Touareg как минимум
Пункт 1.5 ПДД. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.
КоАП РФ, статья 12.15 п. 4. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Таким образом, это очередной урок для всех водителей, кто попадает в подобные ситуации. Для водителя внедорожника понятно: нельзя ездить по встречке. А для водителя легковушки: даже если тебя пропускают, на встречке тебя может поджидать нарушитель.
— Лично я усматриваю полную ответственность Touareg, но допускаю, поскольку здесь не существует однозначной судебной практики, что суд может возложить часть вины и на второго участника, но надо обосновать, в чем вина водителя Solaris, мог ли он увидеть водителя слева. По-моему, просто даже физически не мог. Вина не обязательно распределяется поровну, может быть 20% у Solaris, 80% — у Touareg. Но мое убеждение, что полностью вина водителя Touareg, — заключает автоюрист.
Почитайте, как фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве» — в чем вина обоих водителей.