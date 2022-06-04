Водитель Touareg объезжал пробку по встречке и снес Solaris, выезжающий со второстепенной. Угадайте, кто виноват

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня разбираем ДТП, где оба участника не правы, но кто же из них не прав больше? Один обгонял поток по встречке, другой выезжал со второстепенной дороги и не имел приоритета — подробнее об этой аварии в разборе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Улица Добролюбова, спуск к Большевистской, пересечение с улицей Инской. Мы видим пробку, автомобили пропускают Hyundai Solaris, который выезжает с Инской с левым поворотом. Он крадется, крадется, но в итоге всё равно получает удар от Volkswagen Touareg, который выехал и мчится по встречной полосе, объезжая пробку — смотрите видео.