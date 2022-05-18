Выхлопы автомобилей вернули к уровню 1992 года. Разбираемся, когда ждать карбюраторных «Жигулей»

Экологические классы в России более-менее соответствуют нормам «Евро», разве что отстают от них на несколько лет. Впервые обязательный экологический класс в России был введен в 2005 году, и по смыслу он был близко к нормам «Евро-2», действовавшим на Западе с 1997 года. На третий экологический класс мы перешли в 2008 году, на четвертый — в 2013-м , пятый действует с 2016 года, когда Европа уже сидела на «Евро-6». Но по факту наше отставание было невелико, потому что разница между «Евро-5» и «Евро-6» — на уровне нюансов.



Что касается перехода на «Евро-0», то формулировка не совсем корректная. В Европе такого класса не было, а в постановление правительства № 855 говорится об «экологическом классе 0», который определяется нормами ЕЭК ООН № 83–02 (категория А). В количественном плане он близок к нормам «Евро-1», которые были утверждены в Европе в 1992 году. То есть, по меркам цивилизованного мира, мы откатились на 30 лет назад.