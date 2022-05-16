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Renault Duster локализуют под брендом Lada

АВТОВАЗ сохранит французские модели после ухода Renault

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Renault Duster второго поколения выпускается в России с 2021 года

Renault Duster второго поколения выпускается в России с 2021 года

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АВТОВАЗ сохранит в продуктовой линейке модели Renault, в частности, локализует на заводе в Тольятти популярный кроссовер Duster, заявил журналистам директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак. Он отметил, что вопрос согласован с компанией Renault.

Renault Duster производился на московском заводе компании, который переходит от Renault к правительству Москвы. Параллельно с «Дастером» предприятие собирало модели Kaptur, Arkana, а также Nissan Terrano (близкий родственник Renault Duster первого поколения).

Renault Kaptur — близкий родственник Duster первого поколения

Renault Kaptur — близкий родственник Duster первого поколения

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На самом АВТОВАЗе также выпускают модели Renault, в частности, Logan и Sandero. Ранее руководство Минпромторга заявляло, что после национализации завода весь модельный ряд компании будет сохранён.

Что касается московского завода Renault, то после перехода под контроль столичной мэрии на нём планируют возродить производство автомобилей «Москвич».

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