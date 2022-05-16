Безработный и 30-летний: в МВД составили социальный портрет пьяного водителя

Кроме того, узнали специалисты и об образовании виновников пьяных ДТП. Чаще всего это люди со средним или средним специальным образованием. А вот водители с ученой степенью в 2021 году не попались ни в одном пьяном ДТП. Также исследователям удалось выяснить, что почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, оказались официально безработными, 21% — работали в сфере торговли и услуг.

