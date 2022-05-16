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Безработный и 30-летний: в МВД составили социальный портрет пьяного водителя

Спойлер: люди с ученой степенью пьяными не попадаются

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В 2021 году в ДТП с пьяными водителями погибли 3866 человек

В 2021 году в ДТП с пьяными водителями погибли 3866 человек

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В Научном центре безопасности дорожного движения МВД России представили социальный портрет пьяного водителя. Специалисты составили информационно-аналитический обзор (он оказался в распоряжении ТАСС), где рассказали, кто чаще всего попадался в нетрезвом виде за рулем в 2021 году.

Оказалось, что в девяти из десяти ДТП с участием пьяных водителей за рулем находились мужчины. Более чем в трети таких случаев возраст водителей составлял 30–39 лет.

Кроме того, узнали специалисты и об образовании виновников пьяных ДТП. Чаще всего это люди со средним или средним специальным образованием. А вот водители с ученой степенью в 2021 году не попались ни в одном пьяном ДТП. Также исследователям удалось выяснить, что почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, оказались официально безработными, 21% — работали в сфере торговли и услуг.

— Почти в трех четвертях [случаев] ДТП с участием водителей с признаками опьянения они ранее привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, — говорится в обзоре МВД.

Почти половина (43,8% случаев) пьяных аварий — рецидивы. Их участников уже привлекали к уголовной ответственности за управление автомобилем с признаками опьянения. Более 40% ранее лишали прав за пьяную езду.

Что объединяет пьяных водителей России

Что объединяет пьяных водителей России

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83% таких аварий совершаются на легковых машинах, 13% приходится на мототранспорт, 4% — на остальные категории транспортных средств.

В общей сложности, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 11 616 ДТП в прошлом году водители находились в алкогольном опьянении, в 1199 случаях — в наркотическом. Еще 2952 человека отказались от освидетельствования.

Всего в 2021 году с участием водителей в состоянии опьянения или с его признаками произошло каждое восьмое ДТП, в них погибли 3866 человек, еще 20 796 — получили ранения.

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