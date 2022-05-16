Безработный и 30-летний: в МВД составили социальный портрет пьяного водителя
Спойлер: люди с ученой степенью пьяными не попадаются
В Научном центре безопасности дорожного движения МВД России представили социальный портрет пьяного водителя. Специалисты составили информационно-аналитический обзор (он оказался в распоряжении ТАСС), где рассказали, кто чаще всего попадался в нетрезвом виде за рулем в 2021 году.
Оказалось, что в девяти из десяти ДТП с участием пьяных водителей за рулем находились мужчины. Более чем в трети таких случаев возраст водителей составлял
Кроме того, узнали специалисты и об образовании виновников пьяных ДТП. Чаще всего это люди со средним или средним специальным образованием. А вот водители с ученой степенью в 2021 году не попались ни в одном пьяном ДТП. Также исследователям удалось выяснить, что почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, оказались официально безработными, 21% — работали в сфере торговли и услуг.
— Почти в трех четвертях [случаев] ДТП с участием водителей с признаками опьянения они ранее привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, — говорится в обзоре МВД.
Почти половина (43,8% случаев) пьяных аварий — рецидивы. Их участников уже привлекали к уголовной ответственности за управление автомобилем с признаками опьянения. Более 40% ранее лишали прав за пьяную езду.
83% таких аварий совершаются на легковых машинах, 13% приходится на мототранспорт, 4% — на остальные категории транспортных средств.
В общей сложности, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в
Всего в 2021 году с участием водителей в состоянии опьянения или с его признаками произошло каждое восьмое ДТП, в них погибли 3866 человек, еще