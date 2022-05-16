АВТОВАЗ национализируют, обслуживать Renault будут дилеры Lada. Что это значит на практике?
В Минпромторге рассказали детали развода Renault и АВТОВАЗа
Минпромторг РФ объявил о переходе российских активов концерна Renault в государственную собственность: основной из них — АВТОВАЗ — передадут профильному институту НАМИ. Владельцем другого предприятия Renault — завода в Москве — станет правительство столицы. Обслуживанием проданных ранее автомобилей Renault займутся дилеры Lada. Но это не все новости: партнерская для Renault компания Nissan объявила о сворачивании деятельности в России как минимум на год, до весны 2023 года, а значит, франко-японский альянс уходит из России в полном составе.
Впервые заявления об уходе Renault из России появились в конце марта. Мы уже рассказывали, что означает для АВТОВАЗа выход Renault из состава собственников.
В настоящий момент Renault владеет 68% акций АВТОВАЗа. Оставшаяся часть принадлежит госкорпорации «Ростех». Очевидная идея передать акции в пользу «Ростеха» оказалась нереализуемой, поскольку тот находится под санкциями. В конце апреля Минпромторг впервые анонсировал возможность передачи двух третьих акций АВТОВАЗа от Renault в пользу НАМИ — профильного автомобильного института, известного в качестве разработчика автомобилей Aurus (проект «Кортеж»). Сумма сделки не разглашается, но, судя по всему, она будет символической.
Обслуживанием существующих автомобилей Renault займутся дилеры Lada. Мы обратились за разъяснениями к генеральному директору компании «Сатурн» Александру Мещерякову. Компания представляет в нескольких регионах России и Lada, и Renault. Насколько сложно будет дилерам Lada перенастроиться под работу с иномарками и не пострадает ли качество?
— В последнее время требования к сервису Lada были в некоторых аспектах даже выше, чем в случае с иномарками, например, требовалось обязательное наличие тормозного стенда, тогда как другие марки разрешали пользоваться такими стендами, купленными в рамках всего холдинга, — говорит Александр Мещеряков. — При этом в линейке АВТОВАЗа есть две модели на платформе B0 (это XRAY и Largus), на которой сделан почти весь модельный ряд французской компании в России: Logan, Sandero, Duster и так далее. Поэтому каких-то принципиальных сложностей для обслуживания моделей Renault на базе дилеров Lada я не вижу, хотя, безусловно, потребуется некоторая перенастройка процессов и закупка дополнительного оборудования.
Однако Александр Мещеряков отмечает, что всё-таки клиенты Renault привыкли к иному уровню обслуживания, чем предлагают в среднем дилеры Lada по России.
— Ситуация неоднородна, дилеров очень много, поэтому сложно говорить за всех сразу. В нашей компании представлены оба бренда, и мы всегда стремились, чтобы стандарты качества для них были одинаковы, — говорит он. — Но если брать стандарты АВТОВАЗа для компаний, которые работали только с российским заводом, то в каких-то аспектах клиент Renault может почувствовать разницу. Другой момент: поскольку дилеров Lada очень много, среди них встречались те, кто не особенно вкладывался в сервисное обслуживание или, например, не работал с гарантийными обязательствами. Однако сейчас важность сервиса в структуре дилерского бизнеса растет, поэтому, думаю, все дилеры, которые хотят остаться на рынке, уделят этому повышенное внимание.
Московский завод Renault, выпускавший кроссоверы (Duster, Kaptur, Arkana и соплатформенный Nissan Terrano), перейдет в московскую собственность. Первоначально считалось, что его отдадут АВТОВАЗу для выпуска автомобилей Lada, но, по последней информации, здесь планируется делать автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе — электромобили. Насколько реалистичны эти планы, сказать сложно: в России уже анонсировано предприятие по выпуску сверхмощных китайских электромобилей под Липецком.
СЮЖЕТ
Почти одновременно компания Nissan заявила о замораживании бизнеса в России как минимум до весны 2023 года. В отличие от Renault, последние годы дела у японской марки в России шли неважно, продажи падали, а модельный ряд сокращался. В последние месяцы Nissan был представлен в России четырьмя кроссоверами местной сборки, три из которых (Qashqai, X-Trail, Murano) выпускались на заводе около Питера, а Nissan Terrano — в Москве. Единственной новинкой этого года был новый Pathfinder, анонсированный в феврале 2022 года, но его продажи так толком и не начались. Завод под Питером был остановлен еще в начале марта и с тех пор не перезапускался, а дилеры распродают остатки машин.
Последние новости означают возврат АВТОВАЗа к точке, в которой он был до начала сделки с Renault, продлившейся десять лет, с 2008 до 2018 года. Заводы предприятия в Тольятти и Ижевске переходят под управление государственных структур, входящих в систему Минпромторга, а значит, вскоре назначат новое руководство вместо команды нынешнего главы АВТОВАЗа Николя Мора. В последние годы АВТОВАЗ очень сильно зависел от Renault с точки зрения технологий и поставки запчастей, кроме того, все будущие новинки создавались на французской платформе CMF-B. Например, уже в этом году планировалось показать модель, которая сменит на конвейере Lada Granta. Очень важно, что Renault задавала уровень качества, и за последние годы негатив и предубеждения к продукции Lada существенно снизились.
У завода остаются как минимум три собственные модели, две из которых созданы без явного участия Renault — это Lada Niva (версии Travel и Legend), а также Granta. Чуть сложнее судьба Lada Vesta, которая частично унифицирована с автомобилями Renault, но, скорее всего, поддается полной локализации. В Минпромторге заявляют, что выпуск автомобилей Lada будет продолжен, но пока неясно, касается ли это заявление моделей XRAY и Largus, которые унифицированы с Renault Sandero и универсалом Logan MCV.
В первой половине мая на паузу встали все автозаводы России. Оставшиеся производители переходят с местного производства на импорт моделей.
А вот что думают о ситуации руководители дилерских центров.