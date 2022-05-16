АВТОВАЗ национализируют, обслуживать Renault будут дилеры Lada. Что это значит на практике?

Впервые заявления об уходе Renault из России появились в конце марта. Мы уже рассказывали, что означает для АВТОВАЗа выход Renault из состава собственников.

В настоящий момент Renault владеет 68% акций АВТОВАЗа. Оставшаяся часть принадлежит госкорпорации «Ростех». Очевидная идея передать акции в пользу «Ростеха» оказалась нереализуемой, поскольку тот находится под санкциями. В конце апреля Минпромторг впервые анонсировал возможность передачи двух третьих акций АВТОВАЗа от Renault в пользу НАМИ — профильного автомобильного института, известного в качестве разработчика автомобилей Aurus (проект «Кортеж»). Сумма сделки не разглашается, но, судя по всему, она будет символической.