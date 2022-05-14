СЕЙЧАС +12°С
Пробки 1/10
usd 63.78
eur 65.79
Тема дня13-летнюю девочку ранили из пневматики
Все новости
Все новости
Проблема

Вы решили повернуть налево, но сзади в вас вписался другой водитель. Смотрим ситуацию, где виновны будете именно вы

Hyundai Getz решает развернуться и берет влево, тут же его настигает Honda S-MX

426
Момент удара

Момент удара

Поделиться

В рубрике «Куда ты рулишь?» смотрим на столкновение двух легковушек — в этой ситуации сложились несколько факторов. И поворот не с того ряда, и непредсказуемость маневра, и высокие скорости. Кто виноват больше и почему — далее в разборе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Улица 2-я Станционная, сразу после поворота на нее со Станционной, направление движения в сторону Криводановки. Вот Hyundai Getz решает развернуться и берет влево, тут же его настигает Honda S-MX, который движется на приличной скорости. Однако мы видим, что автомобиль тормозит, в результате удар получается несильным. Смотрите видео.

Улица 2-я Станционная в этом месте 4-полосная, по две полосы в каждую сторону. В двойной сплошной разметке имеется разрыв, которым и решил воспользоваться водитель Hyundai Getz. Если присмотреться, возникает ощущение, что он ехал не в крайнем левом положении, а в правом ряду, может быть, между рядами. В таком случае этот автомобиль менял направление движения, что является приоритетом для водителя Hyundai Honda S-MX, который двигался прямо.

Конфигурация улицы

Конфигурация улицы

Поделиться

Вот если бы Hyundai Getz точно находился в левом ряду, тогда проблемы были бы у Honda S-MX, поскольку этот автомобиль находился сзади. А в нашем случае вина, скорее всего, у первого водителя.

— Согласно п. 8.5 ПДД, требуется при повороте налево занять крайнюю левую полосу. И, конечно, виноват водитель Hyundai Getz. Насколько я помню, на этой улице нет знака 5.15.2, позволяющего поворот осуществлять с двух полос. Так как если бы он был, то поворот осуществить можно было бы и с правого ряда. Тогда для установления виновности нужны были бы четкие размеры проезжей части и место удара. Скорость «Хонды» не измерялась в момент ДТП, поэтому она не может применяться как причина ДТП. Причинно-следственная связь состоит именно в нарушении п. 8.5 ПДД, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Пункт 8.5 ПДД. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении.

В Новосибирске много мест, где есть левые повороты и развороты, и часто там водители, которые едут сзади, не успевают затормозить перед теми, кто с той или иной степенью срочности решил повернуть налево или развернуться. Поэтому, если вы знаете, где есть левые повороты и разрывы в двойной сплошной, будьте бдительны — вдруг так же кто-то выскочит как черт из табакерки. Или поезжайте в средней либо правой полосе.

Почитайте, как фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве». В чем вина обоих водителей?

По теме (5)

ДТППДД«Куда ты рулишь?»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2