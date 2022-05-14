Вы решили повернуть налево, но сзади в вас вписался другой водитель. Смотрим ситуацию, где виновны будете именно вы

В рубрике «Куда ты рулишь?» смотрим на столкновение двух легковушек — в этой ситуации сложились несколько факторов. И поворот не с того ряда, и непредсказуемость маневра, и высокие скорости. Кто виноват больше и почему — далее в разборе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Улица 2-я Станционная, сразу после поворота на нее со Станционной, направление движения в сторону Криводановки. Вот Hyundai Getz решает развернуться и берет влево, тут же его настигает Honda S-MX, который движется на приличной скорости. Однако мы видим, что автомобиль тормозит, в результате удар получается несильным. Смотрите видео.