Вы решили повернуть налево, но сзади в вас вписался другой водитель. Смотрим ситуацию, где виновны будете именно вы

В рубрике «Куда ты рулишь?» смотрим на столкновение двух легковушек — в этой ситуации сложились несколько факторов. И поворот не с того ряда, и непредсказуемость маневра, и высокие скорости. Кто виноват больше и почему — далее в разборе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Улица
Улица
Вот если бы Hyundai Getz точно находился в левом ряду, тогда проблемы были бы у Honda S-MX, поскольку этот автомобиль находился сзади. А в нашем случае вина, скорее всего, у первого водителя.
— Согласно
Пункт 8.5 ПДД. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении.
В Новосибирске много мест, где есть левые повороты и развороты, и часто там водители, которые едут сзади, не успевают затормозить перед теми, кто с той или иной степенью срочности решил повернуть налево или развернуться. Поэтому, если вы знаете, где есть левые повороты и разрывы в двойной сплошной, будьте бдительны — вдруг так же кто-то выскочит как черт из табакерки. Или поезжайте в средней либо правой полосе.
Почитайте, как фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве». В чем вина обоих водителей?