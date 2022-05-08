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Я паркуюсь как чудакОбзор

По Монументу Славы проложили дорогу к кафе — теперь там паркуются «Лэнд-Крузеры» и играет музыка

Новая подборка фото с нарушениями правил

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На территории сквера

На территории сквера

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Представляем новый, 276-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— На Монументе Славы давно существует кафе. Но в этом году владельцы вообще обнаглели, они прямо через газон проложили себе дорогу, паркуют свои машины, кстати, номер 002. Расширили кафе летней верандой, украсили всё это диким неоном, очень громко вечером играет музыка на армянском (это не точно). Кто им разрешил? Как это возможно в таком парке? Как же чувства ветеранов, неужели никто не оскорбляется? — вопрошает читательница Юлия (приславшая фото выше).

Собрался на Берлин

Собрался на Берлин

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— В соседнем Бердске прямо около парка в поход на Берлин готовятся на том, что могло бы быть газоном, — пишет Светлана.

Перегорожен выезд

Перегорожен выезд

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— Вот такая чудо-женщина перегородила своим джипом и ворота, и калитку возле НИИЖТа. На вопрос, что если случится ЧП, нужно будет проехать спецтехнике, ответила, что оставила на стекле телефон, — сообщают очевидцы.

Стоянка среди сосен

Стоянка среди сосен

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— Посмотрите, как паркуются на газонах на территории Горбольницы номер 1. И это при наличии свободных мест на асфальтированной дороге рядом! Причем молодежь, сидящая в машине, на замечания о наличии свободных парковочных карманов только улыбалась. Они ж на природе, отдыхают между сосен! — жалуются наши читатели.

«Газель» на газоне

«Газель» на газоне

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— Газон, ул. Народная, 36, травки становится всё меньше, машин всё больше, — недовольны жильцы.

Раскатал весь газон

Раскатал весь газон

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— Наш газон облюбовал вот такой тип, — информирует читатель Сергей.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Свободных мест много для парковки машин. Этому товарищу понравился газон прямо на территории, — пишут читатели.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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BMW на тротуаре возле «болгарского дома» на площади Ленина. Ничего необычного.

Стоянка в пешеходной зоне

Стоянка в пешеходной зоне

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Хорошо пристроился на тротуарной плиточке.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Еще один истребитель газонов.

Возле подъезда дома

Возле подъезда дома

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

И забавную фотокарточку прислала нам читательница Анастасия. Под символичным знаком запрета парковки у подъезда столпились самокаты.

— Полный беспредел парковки у подъезда дома. С колясками тяжело проходить, да в целом не считаю нормой. Что не в подъезде тогда? — пишет Анастасия.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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