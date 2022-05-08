По Монументу Славы проложили дорогу к кафе — теперь там паркуются «Лэнд-Крузеры» и играет музыка
Новая подборка фото с нарушениями правил
Представляем новый, 276-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— На Монументе Славы давно существует кафе. Но в этом году владельцы вообще обнаглели, они прямо через газон проложили себе дорогу, паркуют свои машины, кстати, номер 002. Расширили кафе летней верандой, украсили всё это диким неоном, очень громко вечером играет музыка на армянском (это не точно). Кто им разрешил? Как это возможно в таком парке? Как же чувства ветеранов, неужели никто не оскорбляется? — вопрошает читательница Юлия (приславшая фото выше).
— В соседнем Бердске прямо около парка в поход на Берлин готовятся на том, что могло бы быть газоном, — пишет Светлана.
— Вот такая чудо-женщина перегородила своим джипом и ворота, и калитку возле НИИЖТа. На вопрос, что если случится ЧП, нужно будет проехать спецтехнике, ответила, что оставила на стекле телефон, — сообщают очевидцы.
— Посмотрите, как паркуются на газонах на территории Горбольницы номер 1. И это при наличии свободных мест на асфальтированной дороге рядом! Причем молодежь, сидящая в машине, на замечания о наличии свободных парковочных карманов только улыбалась. Они ж на природе, отдыхают между сосен! — жалуются наши читатели.
— Газон, ул. Народная, 36, травки становится всё меньше, машин всё больше, — недовольны жильцы.
— Наш газон облюбовал вот такой тип, — информирует читатель Сергей.
— Свободных мест много для парковки машин. Этому товарищу понравился газон прямо на территории, — пишут читатели.
BMW на тротуаре возле «болгарского дома» на площади Ленина. Ничего необычного.
Хорошо пристроился на тротуарной плиточке.
Еще один истребитель газонов.
СЮЖЕТ
И забавную фотокарточку прислала нам читательница Анастасия. Под символичным знаком запрета парковки у подъезда столпились самокаты.
— Полный беспредел парковки у подъезда дома. С колясками тяжело проходить, да в целом не считаю нормой. Что не в подъезде тогда? — пишет Анастасия.