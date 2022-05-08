По Монументу Славы проложили дорогу к кафе — теперь там паркуются «Лэнд-Крузеры» и играет музыка

Представляем новый, 276-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— На Монументе Славы давно существует кафе. Но в этом году владельцы вообще обнаглели, они прямо через газон проложили себе дорогу, паркуют свои машины, кстати, номер 002. Расширили кафе летней верандой, украсили всё это диким неоном, очень громко вечером играет музыка на армянском (это не точно). Кто им разрешил? Как это возможно в таком парке? Как же чувства ветеранов, неужели никто не оскорбляется? — вопрошает читательница Юлия (приславшая фото выше).

