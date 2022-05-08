В Новосибирск привезли нового рамного «японца» позабытой редкой марки — показываем этот честный внедорожник

В общем-то понятно, что такие автомобили предназначены для сложных дорожных условий, на шоссе они скучны, нерасторопны, досаждают раскачкой и вибрациями неподрессоренных масс. А вот где всё разбито — там их стихия. Ах, как же хорошо он утюжит стыки, торчащие рельсы, проломы в асфальте, а мелочь так просто отбрасывает. На больших волнах продольная раскачка оказалась довольно умеренной, что позволяет прибавить ходу, а дискомфорт от неподрессоренных масс в таких условиях просто сходит на нет. Добавим, что у нас обычная резина Dunlop GrandTrek AT25 размера 265/60 R18.