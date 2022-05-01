Остановили за превышение, а в итоге забрали машину: отец, который ехал навестить дочь, лишился внедорожника на трассе
Владельца заподозрили в перебитых номерах, а в случае ошибки пообещали извиниться
С начала апреля Дмитрий Ершов не может пользоваться своим автомобилем. Внедорожник «Митсубиси-Паджеро» у него изъяли прямо на федеральной трассе в Иркутской области. Началось всё с остановки за превышение скорости. Потом инспектору не понравились грязные номера, и заодно он решил проверить вин-номер на кузове. Инспектор допустил, что он перебит. Спустя 4 часа разбирательств с понятыми машину угнали на штрафстоянку, где она ждет экспертизы больше трех недель. В ситуации разбиралась Татьяна Стриганова.
Житель Красноярского края Дмитрий Ершов с женой в воскресенье, 3 апреля, отправился в Байкальск — более 1100 километров они рассчитывали проехать за сутки. На берегу Байкала их дочь участвовала в соревнованиях по горнолыжному спорту. Супруги ехали поддержать ребенка и везли ей защитную экипировку.
Однако Ершовым не удалось проехать и половины пути — их остановил инспектор ДПС за превышение скорости. Вместо обычных 10–15 минут на оформление такого протокола всё затянулось на пять часов — с привлечением понятых, эвакуацией авто на спецстоянку. А семье пришлось ехать домой на поезде.
Ершов не стал отрицать, что ехал с превышением — на участке трассы было ограничение 50 километров в час, а он ехал порядка 110.
— Я сразу сказал: «Виноват, значит, виноват, но отправьте по месту жительства на рассмотрение, пожалуйста». Начали говорить, что накажут за грязные номера, я опять: «Да не вопрос». Их это, видимо, задело, и они попросили открыть капот для сверки номеров. Инспектор только взглянул на металлическую табличку с номером под капотом, сразу сказал: «Номер перебит»! На мой вопрос, почему он так решил, он ответил, что напишет всё в рапорте, — вспоминает события на трассе Дмитрий.
В итоге после «обнаружения признаков преступления» на трассе машину у Ершова изъяли и поместили на специализированную стоянку. Водитель не смог скрыть эмоций — он пытался узнать у полицейских, на каком основании они фактически объявили его вором. Приводим часть диалога супругов с инспекторами ГИБДД перед эвакуацией авто:
— Помещаем ваше авто на спецстоянку. Приезжает эксперт и выявляет, есть признаки подделки или нет. В случае, если признаков подделки нет, то транспортное средство вы забираете обратно. Вот такая схема.
— Нет-нет. Давайте как-то решать здесь. Как вы доказали, что всё подделка?
— Я ничего не доказывал.
— То есть один человек может спокойно обвинить, сказать, что «вы вор» и на основании этого всё это дальше продвинется?
— Вы можете в процессе обжаловать это решение.
— Извините, а как же мое время?
— Это я не знаю, это ваше время, не мое.
— Почему так? Где какие-то повреждения, причины… Я понять не могу.
— Ситуации в жизни бывают разные. Машин была масса, у которых повреждения были именно такие.
— У нас машина с 2014 года, всё было в порядке.
В ГИБДД по Иркутской области NGS24.RU подтвердили, что выявляют действительно большое количество машин с поддельными VIN-номерами. В прошлом году, например, было 130 таких автомобилей. По случаю с Ершовым в ведомстве подтвердили проведение проверки.
— Инспекторы дорожно-патрульной службы ОМВД выявили признаки изменения идентификационного номера транспортного средства. Органы дознания проводят проверку. Транспортное средство задержано в связи с необходимостью проведения автотехнических экспертиз и исследований. По окончанию проведения доследственной проверки будет принято правовое решение, в том числе о возврате задержанного автомобиля, — пояснил NGS24.RU начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области Юрий Ильенко.
Как долго может длиться такая проверка, в ГИБДД не смогли уточнить. Дмитрия Ершова при последнем разговоре полицейские заверили, что результаты экспертизы будут готовы в начале мая.
Интересы Дмитрия Ершова представляет автоюрист Оксана Яковлева. Она убеждена, что с машиной и ее VIN-номером всё в порядке. А причиной всему мог стать словесный конфликт между инспектором и водителем.
— Автомобиль куплен у официального дилера «Медведь» в Красноярске первым владельцем и потом продан Дмитрию. Каждый раз автомобиль ставили на учет в ГИБДД без вопросов. Если он окажется вдруг перебитым, то это может быть только по одной причине: например, первый после дилера владелец разбил в ДТП машину, у него осталась ПТС. Он покупает кузов под этот ПТС и ставит машину на учет. Как будто это одна и та же машина. Но это маловероятный сценарий. Я думаю, что Дмитрий «зацепился» там с инспектором и всё с этого и началось, — говорит Яковлева.
Чтобы обезопасить себя при покупке подержанных машин, юрист советует вместе с прежним владельцем машины приехать в ГИБДД и провести осмотр. Не будет лишней и поездка к дилеру, где автомобиль покупался и обслуживался.
— Идете вместе с продавцом в ГИБДД, делаете осмотр автомобиля вместе с инспектором. Фиксируете этот осмотр на видео. Только когда вы получаете документ о том, что всё в порядке, передаете деньги продавцу. Еще один совет: ну съездите вы к дилеру, сделайте диагностику. У меня человек купил «Мазду» 2018 года, заключил договор, отдал деньги и только потом приехал к дилеру. А ему там сказали, что это автомобиль-двойник, такая машина дилерская обслуживается в Белоруссии. А если бы он сразу приехал к дилеру, проверил масло, сделал диагностику — он бы ее не купил, — резюмирует Оксана Яковлева.
Владелец изъятой машины планирует обратиться в суд и взыскать ущерб от действий инспекторов. Если они, конечно, были неправы.