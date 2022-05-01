Остановили за превышение, а в итоге забрали машину: отец, который ехал навестить дочь, лишился внедорожника на трассе

В итоге после «обнаружения признаков преступления» на трассе машину у Ершова изъяли и поместили на специализированную стоянку. Водитель не смог скрыть эмоций — он пытался узнать у полицейских, на каком основании они фактически объявили его вором. Приводим часть диалога супругов с инспекторами ГИБДД перед эвакуацией авто:



— Помещаем ваше авто на спецстоянку. Приезжает эксперт и выявляет, есть признаки подделки или нет. В случае, если признаков подделки нет, то транспортное средство вы забираете обратно. Вот такая схема.



— Нет-нет. Давайте как-то решать здесь. Как вы доказали, что всё подделка?



— Я ничего не доказывал.



— То есть один человек может спокойно обвинить, сказать, что «вы вор» и на основании этого всё это дальше продвинется?



— Вы можете в процессе обжаловать это решение.



— Извините, а как же мое время?



— Это я не знаю, это ваше время, не мое.



— Почему так? Где какие-то повреждения, причины… Я понять не могу.



— Ситуации в жизни бывают разные. Машин была масса, у которых повреждения были именно такие.

