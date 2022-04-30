Еще одно место для автоподстав в Новосибирске. Показываем, где и как «Субару» бьет жертву прямо в лоб

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня у нас ДТП, которое пользователи соцсетей назвали весьма похожим на автоподставу. Каких только видов подстав не бывает: и столкновения на кольцах, и ДТП на улицах с раздельными проезжими частями, а на этот раз — не хотите ли просто удар лоб в лоб? Где и как это произошло — в разборе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Пересечение проезда Виктора Ващука и улицы Свердлова в центре города, у водителя с регистратором знак «уступи дорогу», он должен уступать встречным авто, которые желают повернуть на этом перекрестке. Вот в кадре стремительно появляется темный «Субару» с левым поворотником, водитель с регистратором резко тормозит и даже полностью останавливается. Но водитель «Субару» направляет свое авто прямо лоб в лоб — смотрите видео.
На записи мы видим, что «Субару» не замедляется — или замедляется недостаточно эффективно. Кроме того, «японка» не берет левее, чтобы избежать удара с остановившимся автомобилем, а бьет его прямо по курсу. Представленная на видео модель «Субару» — это старое поколение «Легаси» начала
— Регистратор должен пропустить в любом случае. Подставы нет. Направление главной дороги вполне логично, и там трафик соответствующий. Тут надо смотреть, если водитель с регистратором остановился, тут уже вопрос технической экспертизы, имелась ли возможность у второго водителя избежать ДТП, — рассуждает адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Так что будьте внимательней на таких хитроумных перекрестках, где основная дорога идет прямо и вроде как должна быть главной, но знаки делают главным направлением как раз изгиб дороги. Подстава или не подстава, любой водитель может забыть показать поворотник, начать поворот слишком резко — а виноваты будете вы.
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