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Проблема

Еще одно место для автоподстав в Новосибирске. Показываем, где и как «Субару» бьет жертву прямо в лоб

Это ДТП пользователи соцсетей назвали весьма похожим на автоподставу

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Сейчас будет удар

Сейчас будет удар

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В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня у нас ДТП, которое пользователи соцсетей назвали весьма похожим на автоподставу. Каких только видов подстав не бывает: и столкновения на кольцах, и ДТП на улицах с раздельными проезжими частями, а на этот раз — не хотите ли просто удар лоб в лоб? Где и как это произошло — в разборе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Пересечение проезда Виктора Ващука и улицы Свердлова в центре города, у водителя с регистратором знак «уступи дорогу», он должен уступать встречным авто, которые желают повернуть на этом перекрестке. Вот в кадре стремительно появляется темный «Субару» с левым поворотником, водитель с регистратором резко тормозит и даже полностью останавливается. Но водитель «Субару» направляет свое авто прямо лоб в лоб — смотрите видео.

На записи мы видим, что «Субару» не замедляется — или замедляется недостаточно эффективно. Кроме того, «японка» не берет левее, чтобы избежать удара с остановившимся автомобилем, а бьет его прямо по курсу. Представленная на видео модель «Субару» — это старое поколение «Легаси» начала 2000-х годов, запчасти на которую страховые кампании оценивают по высоким тарифам. Но, как ни крути, у «Субару» был приоритет, а водитель с регистратором обязан был пропустить.

Изгиб главной дороги

Изгиб главной дороги

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— Регистратор должен пропустить в любом случае. Подставы нет. Направление главной дороги вполне логично, и там трафик соответствующий. Тут надо смотреть, если водитель с регистратором остановился, тут уже вопрос технической экспертизы, имелась ли возможность у второго водителя избежать ДТП, — рассуждает адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.

Так что будьте внимательней на таких хитроумных перекрестках, где основная дорога идет прямо и вроде как должна быть главной, но знаки делают главным направлением как раз изгиб дороги. Подстава или не подстава, любой водитель может забыть показать поворотник, начать поворот слишком резко — а виноваты будете вы.

Почитайте, как фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве». В чем вина обоих водителей?

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ДТППДД«Куда ты рулишь?»
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