Еще одно место для автоподстав в Новосибирске. Показываем, где и как «Субару» бьет жертву прямо в лоб

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня у нас ДТП, которое пользователи соцсетей назвали весьма похожим на автоподставу. Каких только видов подстав не бывает: и столкновения на кольцах, и ДТП на улицах с раздельными проезжими частями, а на этот раз — не хотите ли просто удар лоб в лоб? Где и как это произошло — в разборе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Пересечение проезда Виктора Ващука и улицы Свердлова в центре города, у водителя с регистратором знак «уступи дорогу», он должен уступать встречным авто, которые желают повернуть на этом перекрестке. Вот в кадре стремительно появляется темный «Субару» с левым поворотником, водитель с регистратором резко тормозит и даже полностью останавливается. Но водитель «Субару» направляет свое авто прямо лоб в лоб — смотрите видео.