«Мужик, ты влетел на бапки». За что водителю «Лэнд Крузера» нацарапали на двери такую фразу

Представляем новый, 274-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Наш газон около ГСК «Гранд» на Горском, 53 превратили в месиво. Почти каждый день обязательно находится «бессовестный умник». Полиция, ГИБДД не приезжают. Участковый не перезванивает. В Ленинской администрации с этим тоже всё странно, — пишет читательница Галина (фото выше).