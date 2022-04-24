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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Мужик, ты влетел на бапки». За что водителю «Лэнд Крузера» нацарапали на двери такую фразу

Новые факты плохой парковки в Новосибирске

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Автомобиль на газоне

Автомобиль на газоне

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Представляем новый, 274-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Наш газон около ГСК «Гранд» на Горском, 53 превратили в месиво. Почти каждый день обязательно находится «бессовестный умник». Полиция, ГИБДД не приезжают. Участковый не перезванивает. В Ленинской администрации с этим тоже всё странно, — пишет читательница Галина (фото выше).

«Бапки» — это значит деньги

«Бапки» — это значит деньги

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В результате образуется такая вот наскальная живопись. А если писать пальцем по грязной машине, на лаке будут именно царапки.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Большая машина парковаться может где захочет, — сообщает Александр.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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— Ул. Гоголя, стоянка на тротуаре, — уточняет Антон.

Тут уже не проехать

Тут уже не проехать

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— Почему-то ГБР решили, что могут перекрыть проезд только потому, что им так удобнее. Свободная парковка при этом в 20 метрах, — пишет Максим.

«Порше» на тротуаре

«Порше» на тротуаре

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— Напротив входа метро Октябрьская, — уточняет Елена.

Убили газон

Убили газон

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— Многострадальные мини-газоны на улице Перевозчикова, рядом с Перевозчикова, 3 и Красный проспект, 157. Они просто приманивают к себе автомобили, — переживают местные жители.

Возле входа в фитнес-клуб

Возле входа в фитнес-клуб

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— Посетители Хfit на Кирова, 23. Денег на абонемент хватило, на права добавили, вежливость для водителя к пешеходам в комплект не вошла, — возмущается Алекс.

Подавил цветы

Подавил цветы

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— Пишу по просьбе мамы, проживающей по адресу ул. Гусинобродское шоссе, д. 17. Какой-то «прекрасный человек» ежедневно паркует свою машину, наезжая на газон, расположенный между первым и вторым подъездами. Который ежегодно облагораживает моя мама, затрачивая свои личные средства на покупку семян, оплату электроэнергии и воды при уходе за рассадой, свои силы в конце концов, чтобы вместо окурков и сорняков жильцы любовались цветами. Записка с просьбой не парковаться на газоне, где посажены цветы, была проигнорирована: машина вновь на том же месте, — пишет Лидия.

Вытоптали газон

Вытоптали газон

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

Справа оригинальная советская Волга ГАЗ-21 еще со старыми хромированными ручками с кнопками. Слева уже переходная модель с другими ручками. Что-то еще сказать об этом фото? Ну стоят на газоне, делов-то.

Людям не пройти

Людям не пройти

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— Обычная ситуация на ул. Курчатова, 15, — пишет читательница Ольга.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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