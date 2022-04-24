«Мужик, ты влетел на бапки». За что водителю «Лэнд Крузера» нацарапали на двери такую фразу
Новые факты плохой парковки в Новосибирске
Представляем новый, 274-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Наш газон около ГСК «Гранд» на Горском, 53 превратили в месиво. Почти каждый день обязательно находится «бессовестный умник». Полиция, ГИБДД не приезжают. Участковый не перезванивает. В Ленинской администрации с этим тоже всё странно, — пишет читательница Галина (фото выше).
В результате образуется такая вот наскальная живопись. А если писать пальцем по грязной машине, на лаке будут именно царапки.
— Большая машина парковаться может где захочет, — сообщает Александр.
— Ул. Гоголя, стоянка на тротуаре, — уточняет Антон.
— Почему-то ГБР решили, что могут перекрыть проезд только потому, что им так удобнее. Свободная парковка при этом в 20 метрах, — пишет Максим.
— Напротив входа метро Октябрьская, — уточняет Елена.
— Многострадальные мини-газоны на улице Перевозчикова, рядом с Перевозчикова, 3 и Красный проспект, 157. Они просто приманивают к себе автомобили, — переживают местные жители.
— Посетители Хfit на Кирова, 23. Денег на абонемент хватило, на права добавили, вежливость для водителя к пешеходам в комплект не вошла, — возмущается Алекс.
— Пишу по просьбе мамы, проживающей по адресу ул. Гусинобродское шоссе, д. 17. Какой-то «прекрасный человек» ежедневно паркует свою машину, наезжая на газон, расположенный между первым и вторым подъездами. Который ежегодно облагораживает моя мама, затрачивая свои личные средства на покупку семян, оплату электроэнергии и воды при уходе за рассадой, свои силы в конце концов, чтобы вместо окурков и сорняков жильцы любовались цветами. Записка с просьбой не парковаться на газоне, где посажены цветы, была проигнорирована: машина вновь на том же месте, — пишет Лидия.
СЮЖЕТ
Справа оригинальная советская Волга ГАЗ-21 еще со старыми хромированными ручками с кнопками. Слева уже переходная модель с другими ручками. Что-то еще сказать об этом фото? Ну стоят на газоне, делов-то.
— Обычная ситуация на ул. Курчатова, 15, — пишет читательница Ольга.