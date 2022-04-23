Сезон двухколесных. Как несущиеся велобайкеры и самокатчики залетают под машины — кто виноват

В рубрике «Куда ты рулишь?» — две аварийные ситуации, которые закончились благополучно, но это только начало теплого сезона со снующими туда-сюда велосипедами и самокатами. На пешеходных переходах они не собираются спешиваться, летят во весь опор, водители их не видят, как итог — ДТП. Подробнее — в нашем субботнем разборе.
Пересечение ул. 1905 года и Нарымской, вот водитель BMW выворачивает на Нарымскую с правым поворотом. По переходу едет (не идет) велосипедист, водитель его замечает и тормозит, тормозит и сам байкер. До контакта с машиной оставалось с десяток сантиметров.
Во второй ситуации водитель с регистратором пропускает пешеходов на съезде с пл. Калинина. Вот ему загорается зеленый, он начинает движение, тут же перед ним стремительно проскакивает самокатчик — водитель успевает затормозить, смотрите видео.
Да, ситуации закончились благополучно, но что бы было в случае контакта? Опять водители виноваты? Напомним, в ПДД не зря указано, что велосипедисты должны спешиваться — ну понятно же для чего. На высокой скорости водителю заметить помеху сложней, даже пешеходам не рекомендуют бежать по переходу.
Пункт 24.8 ПДД. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам.
То есть они должны слезть со своего байка и превратиться в пешехода, велосипед катить рядом с собой. То же самое касается и самокатчиков — пока в ПДД сие не прописано, но Верховный суд создал прецедент, признав электросамокат транспортным средством и источником повышенной опасности.
— Самое главное, что велосипедист, что самокатчик при пересечении проезжей части обязаны спешиться. Думаю, что в случае ДТП они и были бы виноваты. Водитель был бы виноват, если бы эти товарищи шли пешком, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Теплый сезон нарастает, велосипедов, самокатов и прочих роллеров будет только прибывать, и если раньше водителей призывали тщательнее следить за маневрами мотоциклистов, то теперь нужно смотреть и на этих гонщиков. А тем, кто ездит на двух колесах, нужно понимать: машина не «велик», она железная и весит больше тонны, в случае ДТП останетесь калекой или поедете на кладбище.
Почитайте, как фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве». В чём вина обоих водителей?