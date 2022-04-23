Сезон двухколесных. Как несущиеся велобайкеры и самокатчики залетают под машины — кто виноват

В рубрике «Куда ты рулишь?» — две аварийные ситуации, которые закончились благополучно, но это только начало теплого сезона со снующими туда-сюда велосипедами и самокатами. На пешеходных переходах они не собираются спешиваться, летят во весь опор, водители их не видят, как итог — ДТП. Подробнее — в нашем субботнем разборе.

Пересечение ул. 1905 года и Нарымской, вот водитель BMW выворачивает на Нарымскую с правым поворотом. По переходу едет (не идет) велосипедист, водитель его замечает и тормозит, тормозит и сам байкер. До контакта с машиной оставалось с десяток сантиметров.