Тушить или бежать? Чего не надо делать на АЗС, чтобы не сгореть, как на видео (раскрываем секреты огнетушителей)

Безопасность на заправке закладывается заранее — необходимо, чтобы двигатель, бензобак, топливопроводы вашего автомобиля находились в исправном состоянии. За ними надо следить, ремонтировать в специальных местах. Иначе утечка паров бензина или газа, которую вы даже не сможете почувствовать — и всё, машина вспыхнула. Так, вероятно, произошло в салоне ВАЗ-2106 на первом ролике.

— Ремонт двигателя и топливной системы необходимо допускать только в специализированных организациях. Были случаи, когда недоброкачественный ремонт систем приводил к возгоранию автомобиля. Это касается и установки разного рода электрооборудования, начиная от сигнализаций, заканчивая системами подогрева. И естественно газобаллонное оборудование, которое устанавливают специализированные организации с периодическим его обслуживанием, — говорит Павел Винаков, начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Новосибирской области.