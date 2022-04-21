Тушить или бежать? Чего не надо делать на АЗС, чтобы не сгореть, как на видео (раскрываем секреты огнетушителей)

Почти год прошел со дня мощнейшего взрыва на газовой АЗС на Гусинобродском шоссе — тогда впечатляющие кадры со столбами огня показали всем, насколько огромной разрушительной силой обладают резервуары с топливом, насколько это опасно при несоблюдении правил. ЧП на заправках продолжают происходить, они, конечно, не такие зрелищные, но то тут заискрит, то там вспыхнет. НГС вместе с экспертом пожарного дела решил составить инструкцию, как правильно вести себя на АЗС и что делать, если возникла опасность.
Ранее мы показывали видео необычного случая на АЗС на Колыванском шоссе — женщина открывает горловину бензобака, а оттуда появляется пламя. Ну, что делать — женщина решила подуть на огонь и ведь задула же каким-то чудом. А в другом ролике на АЗС загорается салон автомобиля ВАЗ-2106 по причине «неисправности механизмов», водитель получил ожоги кистей рук. Усилиями работников АЗС пожар был потушен, смотрите видео.
Безопасность на заправке закладывается заранее — необходимо, чтобы двигатель, бензобак, топливопроводы вашего автомобиля находились в исправном состоянии. За ними надо следить, ремонтировать в специальных местах. Иначе утечка паров бензина или газа, которую вы даже не сможете почувствовать — и всё, машина вспыхнула. Так, вероятно, произошло в салоне ВАЗ-2106 на первом ролике.
— Ремонт двигателя и топливной системы необходимо допускать только в специализированных организациях. Были случаи, когда недоброкачественный ремонт систем приводил к возгоранию автомобиля. Это касается и установки разного рода электрооборудования, начиная от сигнализаций, заканчивая системами подогрева. И естественно газобаллонное оборудование, которое устанавливают специализированные организации с периодическим его обслуживанием, — говорит Павел Винаков, начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Для территорий АЗС действовал и действует ряд специальных правил — например, высадка пассажиров из автобусов и легковых двухдверных авто (иначе люди со второго ряда быстро не выберутся). Требование глушить двигатель пошло со старых времен, когда машины были допотопные, зажигание могло барахлить, из выхлопной трубы выбрасывалось несгоревшее топливо, которое воспламенялось искрами или статическими разрядами.
— Перед въездом на АЗС не просто же так указаны требования, что двигатель должен быть заглушен. Не просто так существует запрет на розлив нефтепродуктов в пластиковую емкость. Необходимо исключить статическое электричество, которое может привести к воспламенению паров, — отмечает эксперт.
Разумеется, каждый автомобилист должен возить в своем автомобиле огнетушитель. И чтобы он лежал в доступном месте, откуда его можно было бы быстро достать. А то закинут этот огнетушитель в дальний угол багажника и вещей сверху навалят или засунут в подпол подальше — ищи его потом, свищи. А вы знали, что огнетушителем еще надо уметь правильно пользоваться?
— Очень часто, и я сам был не раз свидетелем, когда рядом с горящим автомобилем в большом количестве на земле находятся огнетушители, но использовали их неправильно. 99% огнетушителей в автомобилях — это порошковые. Принцип действия — сифонная трубка вниз идет, на 70% порошок, а вверху — воздух под давлением. Вы когда срываете чеку, нажимаете на ручку запорной арматуры, воздух через низ, через трубку начинает выталкивать порошок из огнетушителя. Очень часто люди, перевернув огнетушитель, выпускают воздух, и порошок остается внутри. Почему подсознательно это делают, я не знаю, но взрослое поколение еще помнит старинные огнетушители пенные, где необходимо было перевернуть, стукнуть ручкой, — объясняет Павел Винаков.
Что же делать, если что-то случилось во время заправки и запахло жареным? Пытаться тушить или бежать подальше, пока не разнесло всю эту АЗС? Тут рекомендации универсальные для пожаров — не паниковать, трезво оценить обстановку, естественно, вызвать спасателей.
— Прежде всего, как и в любом пожаре, необходимо оценить обстановку. Если нет угрозы жизни и здоровью и есть возможность ликвидировать возгорание, это необходимо сделать. Если же вы обнаружили, что идет распространение, розлив нефтепродуктов, реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой, вызвать пожарные подразделения по номеру 101 или 112 (вызвать в любом случае), — заключает эксперт.
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