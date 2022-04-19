Прощай, ржавое корыто! Как избавиться от брошенной машины во дворе
Чтобы автомобиль убрали, сначала нужно найти его владельца (без этого будет сложнее)
С проблемой брошенных автомобилей во дворах сталкивались многие из нас. Бесхозные машины поначалу даже не выдают себя, но постепенно проходит год, второй, и становится понятно, что они больше никому не нужны. В том числе и жильцам ближайших домов, которые с радостью освободили бы свой двор от автохлама. Но как это сделать? Существуют ли законные способы избавиться от такой машины без поисков владельца? Разбираемся вместе с экспертами.
Механизм при эвакуации машины из двора примерно одинаковый (независимо от ее состояния и наличия владельца). Он выглядит следующим образом:
- подать заявление в администрацию (района, округа или города) от жильца дома или управляющей организации. Это можно сделать заказным письмом, через форму подачи заявлений на сайте администрации или лично. Нужно будет указать местонахождение бесхозной машины, госномер (при наличии), марку, модель, цвет и другие признаки, а также отметить, сколько уже автомобиль находится во дворе;
- дождаться комиссии, которая определит, брошен ли автомобиль или на нем просто редко ездят;
- найти владельца. Комиссия должна обратиться в ГИБДД и МВД — если хозяин найдется, то от него потребуют либо убрать машину, либо привести ее в надлежащее состояние;
- обратиться в суд. К такой мере нужно прибегнуть, если хозяина машины найти не удастся. Муниципалитет обращается в суд, который передаст автомобиль в собственность города, после чего по решению комиссии он отправится на спецстоянку.
Искать владельца необязательно, если стоящая во дворе машина является откровенным автохламом — для этого есть определенные критерии:
- автомобиль невозможно восстановить после аварии;
- у автомобиля нет колес, стекол, дверей и других крупных частей;
- на автомобиле нет номеров.
Но чаще всего на практике получается так, что автомобиль этим критериям не соответствует. Машины могут выглядеть вполне целыми и рабочими, а номера — на месте. Но при этом автомобиль стоит во дворе уже года два. Автоюрист Лев Воропаев говорит о том, что жильцам ближайших домов, которым мешает этот автомобиль, нужно обратиться к представителям муниципальной власти или в ГИБДД.
— По действующему законодательству это называется бесхозяйной вещью, и для того, чтобы ее признать таковой, нужно обратиться в муниципалитет либо к иному должностному лицу. Они должны решить этот вопрос в судебном порядке — если хозяин не объявляется, тогда ее признают бесхозяйной, изымают в пользу государства и затем убирают ее из двора. Можно попробовать обратиться в ГИБДД, указав на то, что автомобиль создает препятствие для движения других машин, и попробовать его задержать, поместить на спецстоянку — такие схемы иногда проходят, — пояснил Лев Воропаев.
Правда, проблемы с эвакуацией бесхозного автомобиля могут возникнуть даже тогда, когда он очевидно мешает окружающим. Год назад авторедактор НГС Дмитрий Косенко рассказал о том, как пытался эвакуировать из двора брошенную «восьмерку», которая перегородила датчик шлагбаума и сузила пожарный проезд. В ГИБДД тогда ответили, что эвакуация такой машины невозможна, поскольку она припаркована не под запрещающим знаком, в МЧС и управляющей компании помочь тоже не смогли. Самостоятельно оттащить машину жильцы дома тоже не могут — это нарушение.
— Решение об эвакуации в отношении автомобиля, припаркованного с нарушением ПДД, может принять лишь сотрудник ГИБДД. Поскольку в результате передвижения автомобиль может получить повреждения, то у лица, перемещавшего автомобиль без согласия собственника, возникнет ответственность возмещения имущественного вреда (в случае получения повреждений), — объясняла тогда юрист, адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева.
Поэтому в таких ситуациях автоюристы советуют обращаться именно к местным властям — районной (окружной) или городской администрации.
— Сами граждане не имеют возможности узнать собственника или владельца, обратиться к нему, признать автомобиль бесхозяйным. На это уполномочены либо муниципалитет, либо ГИБДД, — резюмировал Лев Воропаев.
Кстати, и сам владелец может утилизировать свой автомобиль и сдать его в металлолом, если он ему больше не нужен. По словам Льва Воропаева, для этого также стоит обратиться в органы местной власти — в некоторых случаях утилизацию можно провести за счет бюджета.
В этом году должен появиться и новый КоАП, проект которого обсуждается уже два года. Среди ряда новых санкций в нем будет и наказание за хранение во дворе «автохлама» — штраф от 1 до 3 тысяч.