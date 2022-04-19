Прощай, ржавое корыто! Как избавиться от брошенной машины во дворе

автомобиль невозможно восстановить после аварии;

у автомобиля нет колес, стекол, дверей и других крупных частей;

на автомобиле нет номеров.

Но чаще всего на практике получается так, что автомобиль этим критериям не соответствует. Машины могут выглядеть вполне целыми и рабочими, а номера — на месте. Но при этом автомобиль стоит во дворе уже года два. Автоюрист Лев Воропаев говорит о том, что жильцам ближайших домов, которым мешает этот автомобиль, нужно обратиться к представителям муниципальной власти или в ГИБДД.

— По действующему законодательству это называется бесхозяйной вещью, и для того, чтобы ее признать таковой, нужно обратиться в муниципалитет либо к иному должностному лицу. Они должны решить этот вопрос в судебном порядке — если хозяин не объявляется, тогда ее признают бесхозяйной, изымают в пользу государства и затем убирают ее из двора. Можно попробовать обратиться в ГИБДД, указав на то, что автомобиль создает препятствие для движения других машин, и попробовать его задержать, поместить на спецстоянку — такие схемы иногда проходят, — пояснил Лев Воропаев.