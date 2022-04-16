Хозяин «Лексуса» набросился на водителя-«учителя», который не дал ему съехать с кольца с левого ряда (чем кончилось)

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня — конфликт двух водителей, который, хвала богам, ничем не кончился: мужички обложили друг друга матом да и дальше поехали. Но проблемные ситуации на перекрестках с круговым движением возникают регулярно, водители просто не знают элементарных правил езды по кольцам. Что произошло и кто виноват — далее в нашем разборе.
Пересечение улиц Бориса Богаткова и Доватора, тут у нас до сих пор организовано кольцевое движение с соответствующим знаком 4.3 (если кто не знает). Вот машина с регистратором движется по кольцу в правом ряду, приближается к съезду в сторону ТЦ «Автоград». В левом ряду появляется белый «Лексус», который пытается съехать с кольца к «Автограду», но водитель с регистратором упорно не пускает противника — смотрите видео.
Далее у оппонентов завязалась высокоинтеллектуальная беседа о современных особенностях и трактовках правил дорожного движения.
— Ты че, б..., я поворотник включил! — аргументирует свою позицию выбежавший водитель «Лексуса».
— Так ты с какого ряда поворачиваешь? Это кольцо! С крайнего ряда поворачивать надо! — отвечает оппонент.
— Б..., ты заехал, чуть под колеса не попал! Я тебя щас уе..! — не соглашается первый участник беседы.
— Че ты там уе...! — на этой результативной ноте обсуждение ПДД заканчивается, удовлетворенные участники разъезжаются.
Напомним, что, действительно, с кольца можно съезжать только с правого ряда. Как и поворачивать направо на обычном перекрестке только из правого крайнего положения.
Пункт 8.5 ПДД. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении.
— Мое мнение, что регистратор не нарушал ПДД и двигался по своему ряду. Второй водитель грубо нарушил ПДД, так как должен был заранее занять правую полосу для съезда, обязан был убедиться в безопасности маневра во время перестроения, — отмечает руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Другое дело, что в реальности нашей жизни на огромных кольцах, например на площади Калинина, все автомобили просто не смогут съезжать с правой полосы, не успеют — и площадь встанет. Нужна правильная организация движения, знаки движения по полосам. И в этой связи возникает вопрос: а какой смысл, если ты продолжаешь ехать по кольцу дальше, двигаться по внешнему радиусу? Можно встать хотя бы в среднюю полосу. В любом случае на кольцах водителям следует быть особо осторожными, аварийные ситуации возникают постоянно, на кольцах активно орудуют и автоподставщики.
Почитайте, как фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве», — в чём вина обоих водителей.