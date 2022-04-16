Хозяин «Лексуса» набросился на водителя-«учителя», который не дал ему съехать с кольца с левого ряда (чем кончилось)

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня — конфликт двух водителей, который, хвала богам, ничем не кончился: мужички обложили друг друга матом да и дальше поехали. Но проблемные ситуации на перекрестках с круговым движением возникают регулярно, водители просто не знают элементарных правил езды по кольцам. Что произошло и кто виноват — далее в нашем разборе.

Пересечение улиц Бориса Богаткова и Доватора, тут у нас до сих пор организовано кольцевое движение с соответствующим знаком 4.3 (если кто не знает). Вот машина с регистратором движется по кольцу в правом ряду, приближается к съезду в сторону ТЦ «Автоград». В левом ряду появляется белый «Лексус», который пытается съехать с кольца к «Автограду», но водитель с регистратором упорно не пускает противника — смотрите видео.