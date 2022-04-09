«Газель» разнесла Lexus, который стоял на Ипподромской без аварийного знака, — разбираемся, кто виноват

В рубрике «Куда ты рулишь?» у нас серьезная авария на Ипподромской магистрали в Новосибирске, где «Газель» буквально впечаталась в кроссовер, остановившийся посреди проезжей части. Что к этому привело — отсутствие аварийного знака, высокая скорость, потеря внимания — далее в нашем разборе.
Ипподромская магистраль, направление движения от «Ауры» в сторону Сухого лога. Дорожное покрытие в этом месте починили в прошлом году, так что скорости тут приличные, поток идет быстро. Вот мы видим движущуюся «Газель» в среднем ряду, затем появляются в кадре стоящие автомобили у обочины правого ряда (возле «Локомотив Арены»): вероятно, что-то произошло. Далее появляется стоящий в среднем ряду кроссовер Lexus — «Газель» на полном ходу сносит его, смотрите видео.
Почему позади кроссовера не стоял аварийный знак? Возможно, потому что какое-то событие произошло прямо сейчас и водитель просто не успел еще выставить знак. Также мы видим, что другой грузовик в средней полосе, скрывающий обзор на кроссовер, уходит в правую полосу — перед «Газелью» остается полный обзор и 4 секунды времени до момента столкновения. Можно предположить, что водитель «Газели» отвлекся на автомобили у правой обочины: торможение и резкий маневр влево происходят буквально за доли секунды до удара.
— Водитель «Газели» отвлекся, и, судя по удару, скорее всего, отвлекся на телефон. Так часто бывает. Тут как раз сработали пункты правил 9.10 и 10.1 ПДД РФ. Их обычно ставят сотрудники ГИБДД в таком виде столкновений, — объяснил НГС руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Пункт 9.10 ПДД. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.
Пункт 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
Таким образом, даже если другой водитель не выставил аварийный знак (не успел или по халатности), то не всегда можно будет списать на это его вину. А на таких скоростных магистралях не стоит отвлекаться ни на телефон, ни на то, что там произошло у обочины, как бы ни было вам интересно.
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