«Газель» разнесла Lexus, который стоял на Ипподромской без аварийного знака, — разбираемся, кто виноват

В рубрике «Куда ты рулишь?» у нас серьезная авария на Ипподромской магистрали в Новосибирске, где «Газель» буквально впечаталась в кроссовер, остановившийся посреди проезжей части. Что к этому привело — отсутствие аварийного знака, высокая скорость, потеря внимания — далее в нашем разборе.

Ипподромская магистраль, направление движения от «Ауры» в сторону Сухого лога. Дорожное покрытие в этом месте починили в прошлом году, так что скорости тут приличные, поток идет быстро. Вот мы видим движущуюся «Газель» в среднем ряду, затем появляются в кадре стоящие автомобили у обочины правого ряда (возле «Локомотив Арены»): вероятно, что-то произошло. Далее появляется стоящий в среднем ряду кроссовер Lexus — «Газель» на полном ходу сносит его, смотрите видео.