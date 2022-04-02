Водитель маршрутки прикрыл собой детей на переходе от летящего Lexus LX — правильно ли он сделал

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня смотрим аварийную ситуацию, которая, к счастью, обошлась без последствий. Двое детей перебегали дорогу по переходу, а водитель маршрутки в правом ряду, видя приближающийся по левом ряду Lexus, подрезал его. Спас ли детей именно этот маневр и чем всё могло закончиться — далее подробности.
Ленинский район, на записи регистратора мы видим нерегулируемый пешеходный переход, на который выходят двое детей. Вот маршрутка в правом ряду пропускает их, в этот момент к переходу приближается черный Lexus LX. Водитель маршрутки видит это и предугадывает опасную ситуацию — если первого ребенка водитель джипа еще мог заметить, то второго — нет, к тому же дети начинают бежать. Маршрутчик выворачивает влево, вынуждая Lexus принять влево и затормозить — смотрите видео.
Да уж, это самая неприятная ситуация, когда в правом ряду на таких переходах машины пропускают, а в левом нет. Хотя ведь при приближении к переходу водитель обязан замедлиться, даже если еще не видит пешехода.
Пункт 14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.
В нашем случае маневр помог остановить Lexus, но был вероятен другой исход — джип бы взял левее, не стал тормозить и достал бы детей, которые уже находились в левой части перехода.
— Могло быть всё что угодно, водитель Lexus мог среагировать и ударить на тормоз, а мог и не среагировать и снести двух ребятишек. В любом случае водитель маршрутки поступил правильно, он предполагал, что Lexus не остановится, поэтому он и перегородил ему дорогу. Он оценил обстановку, он понял, что у него машина высокая и Lexus не видит двух этих детей, перебегающих дорогу. Он понял, что водитель Lexus, не снижая скорости, приближается к пешеходному переходу и просто своей машиной закрыл проезд. Тот вынужден был оттормаживаться и уходить влево, зато детишек не снес. Вряд ли Lexus мог слева обрулить и не тормозить, потому что в этот момент включается сигнал, что кто-то пытается развернуться на мою полосу, я буду тормозить до последнего, но при этом не менять полосу, чтобы не совершить столкновение, вдруг на встречной полосе машина была, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Отдельно необходимо обратиться к беспечным родителям, которые плохо объясняют детям правила безопасности на дорогах. Вдолбите им в голову уже, что бегать по переходу нельзя, маленького бегущего дитятку абсолютно не видно. И объясните, что нужно смотреть на все машины, даже если в правом ряду пропускают — на переходе нужно крутить головой постоянно на все 4 стороны.
Почитайте, как фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве», — в чем вина обоих водителей.