Водитель маршрутки прикрыл собой детей на переходе от летящего Lexus LX — правильно ли он сделал

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня смотрим аварийную ситуацию, которая, к счастью, обошлась без последствий. Двое детей перебегали дорогу по переходу, а водитель маршрутки в правом ряду, видя приближающийся по левом ряду Lexus, подрезал его. Спас ли детей именно этот маневр и чем всё могло закончиться — далее подробности.

Ленинский район, на записи регистратора мы видим нерегулируемый пешеходный переход, на который выходят двое детей. Вот маршрутка в правом ряду пропускает их, в этот момент к переходу приближается черный Lexus LX. Водитель маршрутки видит это и предугадывает опасную ситуацию — если первого ребенка водитель джипа еще мог заметить, то второго — нет, к тому же дети начинают бежать. Маршрутчик выворачивает влево, вынуждая Lexus принять влево и затормозить — смотрите видео.