В России шквальный спрос на полисы каско. Но страховые уже нашли интересную лазейку в законах

В первой половине марта спрос на страховку каско для автомобилей вырос сразу в четыре раза по сравнению со второй половиной февраля — такие данные приводит агрегатор «Страховка.ру». При этом страховые уже осваивают лазейку, которая позволяет им при выплатах остаться в плюсе, причем вполне законно. Ниже мы проиллюстрируем новую схему на конкретном примере: имейте это в виду, покупая полис каско в текущих условиях. Нам известно как минимум еще об одном похожем случае.
В чем суть «кризисной» схемы
С марта 2022 года страховым выгодно признать поврежденную в результате ДТП машину тотальной, то есть не подлежащей восстановлению. В этом случае автовладельцу выплачивается указанная в договоре страховая стоимость, а он обязан передать компании годные остатки, которые из-за сильного роста цен могут с лихвой компенсировать саму выплату.
Проиллюстрируем на примере Дмитрия, который попал в аварию 22 февраля 2022 года и описал свою историю на сайте vc.ru. Повреждения получились множественные, но несерьезные и с обывательской точки зрения не подходят под определение конструктивной гибели автомобиля.
В договорах каско прописана иная логика оценки. KIA Soul был застрахован на 1,3 миллиона рублей, а порог, при котором автомобиль признавался «тотальным», составлял 65% этой суммы, то есть
Первоначально стоимость ремонта KIA Soul оценили в 512 тысяч, но в начале марта калькуляцию скорректировали до 890 тысяч рублей, что формально превратило автомобиль в «тотальный». Дмитрию с учетом амортизации предложили
Минимальная цена нового KIA Soul сегодня составляет 1,83 миллиона рублей, средние версии стоят в районе 2 миллионов рублей. Отремонтировав автомобиль, можно продать его за близкую сумму, таким образом компенсировав почти всю выплату и стоимость ремонта. А Дмитрий, получив компенсацию в 1,1 миллиона рублей, еще успеет купить Lada Granta.
Насколько законны действия страховой
В отличие от ОСАГО, условия которого едины для всех пользователей, договоры каско существенно отличаются друг от друга. Дмитрий, например, акцентирует внимание, что страховая обязана оценивать ущерб на дату ДТП (22 февраля), а не дату оценки (7 марта). Но, есть ли в этом нарушение условий договора, может решить лишь суд.
Несмотря на кажущуюся абсурдность, сам механизм действий страховой может быть законным, считает автоюрист ООО «Страховая выплата» Владимир Новгородов:
— Во-первых, страховая стоимость автомобиля по каско, как правило, отличается от рыночной, что с точки зрения закона не является нарушением. Цитирую «Обзор по отдельным вопросам судебной практики…»: «Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда страховщик […] был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости».
Порядок расчета определяется правилами страхования, которые выдаются клиенту вместе с договором, и калькуляция ущерба может проводиться как на момент ДТП, так и на дату проведения оценки — это зависит от условий.
— Поскольку страховая стоимость нередко занижена, риск признания автомобиля тотально погибшим велик, — продолжает Владимир Новгородов. — Страховой выгодно увести автомобиль в гибель и уговорить потерпевшего на «абандон» — передачу автомобиля компании и получения страховой стоимости, которая может корректироваться в зависимости от возраста и пробега ТС.
Может ли страховая искусственно завысить ущерб, включив в калькуляцию повреждения, не относящиеся к данной аварии?
— Может. В таком случае потерпевшему необходимо проводить трассологическую экспертизу, чтобы определить, какие именно повреждения могли образоваться в заявленном ДТП, — говорит Владимир Новгородов.
Эксперт считает, что в договоре может быть предусмотрена возможность получить денежное возмещение по каско и сохранение автомобиля, но сумма будет уменьшена на стоимость годных остатков, а она в данном случае способна «обнулить» выплату.
— Если ДТП случилось по вине другого автомобилиста, можно проработать вариант обращения по ОСАГО, где лимит достигает 400 тысяч рублей, а затем взыскать разницу с виновника, — добавляет Владимир Новгородов.
А возможен ли вариант, когда Дмитрий, получив от страховой
— Вариант полурабочий, — считает юрист. — Тогда нужно экспертным путем определять среднерыночную стоимость автомобиля на дату ДТП. Скорее всего, если Дмитрий купит автомобиль по новым ценам, полную разницу он не получит — только ту, что зафиксирована на дату аварии.
Напомним, что стоимость автомобилей в марте 2022 года скакнула в беспрецедентной манере: ряд дилеров продает Volkswagen Tiguan за 7–8 миллионов рублей.
Почему вырос спрос на каско
По мнению специалистов, это связано с негативными ожиданиями россиян из-за возможного роста количества угонов автомобилей. Основной интерес похитителей — запчасти, которые не только существенно подорожали, но и попали в разряд дефицита. Это касается не только премиального сегмента и традиционных лидеров угон-рейтингов, но и ходовых моделей, которые, например, используются в такси: из-за аварийности, спрос на запчасти в этом сегменте высок.
— Несмотря на значительный рост спроса, самостоятельного продукта, страхующего автомобиль от угона, не существует — этот риск входит в состав каско, который отличается высокой стоимостью, — рассказывает главный юрист сервиса «Страховка.Ру» Антон Алферов. — Чтобы сэкономить, водители чаще выбирают мини-каско — усеченный вариант договора, в который входит компенсация стоимости угнанного автомобиля, а также защита от кражи штатного оборудования и повреждения колес.
Стоимость мини-каско начинается от
Владимир Новгородов подчеркивает, что если речь о полноценном каско, при нынешних ценах полис не может стоить дешевле 60 тысяч рублей для автомобиля стоимостью миллион.
СЮЖЕТ
Кстати, по данным агрегаторов, растет и интерес к полисам ОСАГО, что, вероятно, связано с его возможным подорожанием в ближайшее время. А с 1 апреля меняются коэффициенты бонус-малус: стоимость полиса для аварийных водителей возрастет сразу в полтора раза. Банк России при этом разрешил менять страховые тарифы многократно в течение 2022 года.