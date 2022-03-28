В России шквальный спрос на полисы каско. Но страховые уже нашли интересную лазейку в законах

Первоначально стоимость ремонта KIA Soul оценили в 512 тысяч, но в начале марта калькуляцию скорректировали до 890 тысяч рублей, что формально превратило автомобиль в «тотальный». Дмитрию с учетом амортизации предложили 1,139 миллиона рублей, которые подлежат выплате, но с одним нюансом: он передает страховой годные остатки, проще говоря, весь автомобиль.



Минимальная цена нового KIA Soul сегодня составляет 1,83 миллиона рублей, средние версии стоят в районе 2 миллионов рублей. Отремонтировав автомобиль, можно продать его за близкую сумму, таким образом компенсировав почти всю выплату и стоимость ремонта. А Дмитрий, получив компенсацию в 1,1 миллиона рублей, еще успеет купить Lada Granta.



Насколько законны действия страховой

В отличие от ОСАГО, условия которого едины для всех пользователей, договоры каско существенно отличаются друг от друга. Дмитрий, например, акцентирует внимание, что страховая обязана оценивать ущерб на дату ДТП (22 февраля), а не дату оценки (7 марта). Но, есть ли в этом нарушение условий договора, может решить лишь суд.

