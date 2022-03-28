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В России шквальный спрос на полисы каско. Но страховые уже нашли интересную лазейку в законах

При выплате ущерба им теперь выгоднее признать конструктивную гибель автомобиля

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Сложности с покупкой запчастей могут спровоцировать рост количества угонов, а это увеличивает интерес к полисам каско

Сложности с покупкой запчастей могут спровоцировать рост количества угонов, а это увеличивает интерес к полисам каско

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В первой половине марта спрос на страховку каско для автомобилей вырос сразу в четыре раза по сравнению со второй половиной февраля — такие данные приводит агрегатор «Страховка.ру». При этом страховые уже осваивают лазейку, которая позволяет им при выплатах остаться в плюсе, причем вполне законно. Ниже мы проиллюстрируем новую схему на конкретном примере: имейте это в виду, покупая полис каско в текущих условиях. Нам известно как минимум еще об одном похожем случае.

В чем суть «кризисной» схемы


С марта 2022 года страховым выгодно признать поврежденную в результате ДТП машину тотальной, то есть не подлежащей восстановлению. В этом случае автовладельцу выплачивается указанная в договоре страховая стоимость, а он обязан передать компании годные остатки, которые из-за сильного роста цен могут с лихвой компенсировать саму выплату.

Проиллюстрируем на примере Дмитрия, который попал в аварию 22 февраля 2022 года и описал свою историю на сайте vc.ru. Повреждения получились множественные, но несерьезные и с обывательской точки зрения не подходят под определение конструктивной гибели автомобиля.

Этот автомобиль пытаются признать «затоталенным», то есть пережившим конструктивную гибель, что, на первый взгляд, противоречит здравому смыслу

Этот автомобиль пытаются признать «затоталенным», то есть пережившим конструктивную гибель, что, на первый взгляд, противоречит здравому смыслу

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В договорах каско прописана иная логика оценки. KIA Soul был застрахован на 1,3 миллиона рублей, а порог, при котором автомобиль признавался «тотальным», составлял 65% этой суммы, то есть 845 тысяч рублей. Это абсолютно нормальная практика для страховых, и в обычные времена клиентам иногда выгоднее отдать компании уничтоженный автомобиль, получив на руки его полную стоимость и купив на эти деньги новую машину.

Повреждено сразу несколько кузовных панелей, что оставляет простор для творческого подхода к оценке ущерба

Повреждено сразу несколько кузовных панелей, что оставляет простор для творческого подхода к оценке ущерба

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Первоначально стоимость ремонта KIA Soul оценили в 512 тысяч, но в начале марта калькуляцию скорректировали до 890 тысяч рублей, что формально превратило автомобиль в «тотальный». Дмитрию с учетом амортизации предложили 1,139 миллиона рублей, которые подлежат выплате, но с одним нюансом: он передает страховой годные остатки, проще говоря, весь автомобиль.

Минимальная цена нового KIA Soul сегодня составляет 1,83 миллиона рублей, средние версии стоят в районе 2 миллионов рублей. Отремонтировав автомобиль, можно продать его за близкую сумму, таким образом компенсировав почти всю выплату и стоимость ремонта. А Дмитрий, получив компенсацию в 1,1 миллиона рублей, еще успеет купить Lada Granta.

Насколько законны действия страховой


В отличие от ОСАГО, условия которого едины для всех пользователей, договоры каско существенно отличаются друг от друга. Дмитрий, например, акцентирует внимание, что страховая обязана оценивать ущерб на дату ДТП (22 февраля), а не дату оценки (7 марта). Но, есть ли в этом нарушение условий договора, может решить лишь суд.

Несмотря на кажущуюся абсурдность, сам механизм действий страховой может быть законным, считает автоюрист ООО «Страховая выплата» Владимир Новгородов:

— Во-первых, страховая стоимость автомобиля по каско, как правило, отличается от рыночной, что с точки зрения закона не является нарушением. Цитирую «Обзор по отдельным вопросам судебной практики…»: «Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда страховщик […] был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости».

Порядок расчета определяется правилами страхования, которые выдаются клиенту вместе с договором, и калькуляция ущерба может проводиться как на момент ДТП, так и на дату проведения оценки — это зависит от условий.

— Поскольку страховая стоимость нередко занижена, риск признания автомобиля тотально погибшим велик, — продолжает Владимир Новгородов. — Страховой выгодно увести автомобиль в гибель и уговорить потерпевшего на «абандон» — передачу автомобиля компании и получения страховой стоимости, которая может корректироваться в зависимости от возраста и пробега ТС.

Может ли страховая искусственно завысить ущерб, включив в калькуляцию повреждения, не относящиеся к данной аварии?

— Может. В таком случае потерпевшему необходимо проводить трассологическую экспертизу, чтобы определить, какие именно повреждения могли образоваться в заявленном ДТП, — говорит Владимир Новгородов.

Эксперт считает, что в договоре может быть предусмотрена возможность получить денежное возмещение по каско и сохранение автомобиля, но сумма будет уменьшена на стоимость годных остатков, а она в данном случае способна «обнулить» выплату.

— Если ДТП случилось по вине другого автомобилиста, можно проработать вариант обращения по ОСАГО, где лимит достигает 400 тысяч рублей, а затем взыскать разницу с виновника, — добавляет Владимир Новгородов.

А возможен ли вариант, когда Дмитрий, получив от страховой 1,139 миллиона рублей, покупает за сумму около 2 миллионов рублей новый KIA Soul, аналогичный разбитому, и взыскивает разницу с виновника ДТП в гражданском порядке.

— Вариант полурабочий, — считает юрист. — Тогда нужно экспертным путем определять среднерыночную стоимость автомобиля на дату ДТП. Скорее всего, если Дмитрий купит автомобиль по новым ценам, полную разницу он не получит — только ту, что зафиксирована на дату аварии.

Напомним, что стоимость автомобилей в марте 2022 года скакнула в беспрецедентной манере: ряд дилеров продает Volkswagen Tiguan за 7–8 миллионов рублей.

Почему вырос спрос на каско


По мнению специалистов, это связано с негативными ожиданиями россиян из-за возможного роста количества угонов автомобилей. Основной интерес похитителей — запчасти, которые не только существенно подорожали, но и попали в разряд дефицита. Это касается не только премиального сегмента и традиционных лидеров угон-рейтингов, но и ходовых моделей, которые, например, используются в такси: из-за аварийности, спрос на запчасти в этом сегменте высок.

— Несмотря на значительный рост спроса, самостоятельного продукта, страхующего автомобиль от угона, не существует — этот риск входит в состав каско, который отличается высокой стоимостью, — рассказывает главный юрист сервиса «Страховка.Ру» Антон Алферов. — Чтобы сэкономить, водители чаще выбирают мини-каско — усеченный вариант договора, в который входит компенсация стоимости угнанного автомобиля, а также защита от кражи штатного оборудования и повреждения колес.

Стоимость мини-каско начинается от 10 000 рублей, говорит специалист, но при его оформлении нужно тщательно изучать договор, в частности, обращать внимание, страхуется ли автомобиль от хищения или угона (де-юре это разные понятия). При расчете выплаты может учитываться износ деталей, что снижает выплату. Обращайте внимание на требования к местам хранения автомобиля: например, угон с неохраняемой парковки могут признать нестраховым случаем.

Владимир Новгородов подчеркивает, что если речь о полноценном каско, при нынешних ценах полис не может стоить дешевле 60 тысяч рублей для автомобиля стоимостью миллион.

СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

Кстати, по данным агрегаторов, растет и интерес к полисам ОСАГО, что, вероятно, связано с его возможным подорожанием в ближайшее время. А с 1 апреля меняются коэффициенты бонус-малус: стоимость полиса для аварийных водителей возрастет сразу в полтора раза. Банк России при этом разрешил менять страховые тарифы многократно в течение 2022 года.

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