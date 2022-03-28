Девушка на Suzuki SX4 попала под КАМАЗ — теперь она не может получить по каско ни деньги, ни ремонт (почему так)

В сфере автомобильного ремонта сейчас царит неразбериха, неизвестно, насколько еще подорожают запчасти и как будут рассчитывать ущерб после ДТП страховые компании. Вот и жительница Новосибирска Галина Жилицкая не может получить компенсацию по каско за ДТП, которое было еще в январе. Сначала страховщики предложили ей выкупить поврежденное авто по цене ниже рыночной, а после отказа вопрос с ремонтом повис в воздухе.
На своем Suzuki SX4 Галина попала в аварию
— Я стояла на красный в правой полосе на светофоре на Институте ядерной физики, чтоб ехать по Лаврентьева к проспекту Строителей. В это время на левой полосе подъехал КАМАЗ, из-за меня он не мог встать в правую полосу, должен был это заметить. После включения зеленого мы параллельно тронулись вперед — и в первый же поворот на улице Академика Будкера этот КАМАЗ со снегом в кузове захотел повернуть направо к снегоотвалу и сильно повредил левую сторону моего авто — задний бампер, заднее крыло, две двери, порог, зеркало, срез на одном диске. Вызвали ГИБДД, в результате оказалось, что у водителя нет ОСАГО и сам КАМАЗ принадлежит третьему лицу. КАМАЗ возил снег, его наняла организация, как они проверяли документы у водителя, принимая его работником? — говорит автомобилистка.
Легковушка Suzuki SX4 (2010 год, левый руль, коробка-автомат, 4WD) была застрахована по каско в «Альфастраховании» на
— Затем страховая мне предложила написать обращение, что с «тоталом» я не согласна. Я написала, они переслали его в Москву, и
В итоге человек не знает до сих пор ни стоимость ремонта (просто не раскрывают эти цифры), ни сроки, ни вообще, будет ли он. В ответ на запрос НГС в компании «Альфастрахование» уточнили только, что постараются решить вопрос.
— Специалисты компании принимают все необходимые меры, чтобы урегулировать страховой случай как можно скорее. К сожалению, сроки постановки автомобиля на ремонт в СТО сдвигались из-за нестабильности стоимости и доступности запчастей ввиду изменившихся внешних условий. В ближайшее время вопрос будет решен, — сообщили в пресс-службе страховщика.
Между тем это не единственный случай, многие водители сейчас столкнулись с задержкой ремонта из-за чехарды на рынке и не знают, хватит ли теперь выплат от страховых компаний, чтобы привести автомобиль в прежний вид.
— Подорожание запчастей — это известная сейчас проблема. Ущерб считается на дату ДТП и по тем ценам, соответственно определяется размер страховой выплаты. Понятно, что за это время запчасти стали вдвое дороже. Многие люди так попали, и по ОСАГО тоже, кстати говоря. Есть пример, «Крузер 200» подбили, по тем деньгам 1 миллион было ущерба, сейчас уже 3 миллиона за восстановление, там мост аж вырвало, — комментирует ситуацию на рынке ремонта адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
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