Девушка на Suzuki SX4 попала под КАМАЗ — теперь она не может получить по каско ни деньги, ни ремонт (почему так)

— Я стояла на красный в правой полосе на светофоре на Институте ядерной физики, чтоб ехать по Лаврентьева к проспекту Строителей. В это время на левой полосе подъехал КАМАЗ, из-за меня он не мог встать в правую полосу, должен был это заметить. После включения зеленого мы параллельно тронулись вперед — и в первый же поворот на улице Академика Будкера этот КАМАЗ со снегом в кузове захотел повернуть направо к снегоотвалу и сильно повредил левую сторону моего авто — задний бампер, заднее крыло, две двери, порог, зеркало, срез на одном диске. Вызвали ГИБДД, в результате оказалось, что у водителя нет ОСАГО и сам КАМАЗ принадлежит третьему лицу. КАМАЗ возил снег, его наняла организация, как они проверяли документы у водителя, принимая его работником? — говорит автомобилистка.



Легковушка Suzuki SX4 (2010 год, левый руль, коробка-автомат, 4WD) была застрахована по каско в «Альфастраховании» на 342 000 рублей, женщина подала туда все документы на выплату и получила предложение признать ее автомобиль полностью уничтоженным — как профессионально говорят, «затоталить», от слова total. При этом, как отмечает пострадавшая, взамен за «остатки» автомобиля ей предложили 290 тысяч рублей, хотя на тот момент его рыночная цена составляла 750–900 тысяч.