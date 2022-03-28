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Девушка на Suzuki SX4 попала под КАМАЗ — теперь она не может получить по каско ни деньги, ни ремонт (почему так)

Галина Жилицкая не может получить компенсацию по каско за ДТП, которое было еще в январе

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Момент столкновения с КАМАЗом

Момент столкновения с КАМАЗом

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В сфере автомобильного ремонта сейчас царит неразбериха, неизвестно, насколько еще подорожают запчасти и как будут рассчитывать ущерб после ДТП страховые компании. Вот и жительница Новосибирска Галина Жилицкая не может получить компенсацию по каско за ДТП, которое было еще в январе. Сначала страховщики предложили ей выкупить поврежденное авто по цене ниже рыночной, а после отказа вопрос с ремонтом повис в воздухе.

На своем Suzuki SX4 Галина попала в аварию 23 января, в Академгородке ее подбил груженный снегом КАМАЗ, момент удара попал на запись регистратора, смотрите.

— Я стояла на красный в правой полосе на светофоре на Институте ядерной физики, чтоб ехать по Лаврентьева к проспекту Строителей. В это время на левой полосе подъехал КАМАЗ, из-за меня он не мог встать в правую полосу, должен был это заметить. После включения зеленого мы параллельно тронулись вперед — и в первый же поворот на улице Академика Будкера этот КАМАЗ со снегом в кузове захотел повернуть направо к снегоотвалу и сильно повредил левую сторону моего авто — задний бампер, заднее крыло, две двери, порог, зеркало, срез на одном диске. Вызвали ГИБДД, в результате оказалось, что у водителя нет ОСАГО и сам КАМАЗ принадлежит третьему лицу. КАМАЗ возил снег, его наняла организация, как они проверяли документы у водителя, принимая его работником? — говорит автомобилистка.

Легковушка Suzuki SX4 (2010 год, левый руль, коробка-автомат, 4WD) была застрахована по каско в «Альфастраховании» на 342 000 рублей, женщина подала туда все документы на выплату и получила предложение признать ее автомобиль полностью уничтоженным — как профессионально говорят, «затоталить», от слова total. При этом, как отмечает пострадавшая, взамен за «остатки» автомобиля ей предложили 290 тысяч рублей, хотя на тот момент его рыночная цена составляла 750–900 тысяч.

Письмо о нецелесообразности ремонта

Письмо о нецелесообразности ремонта

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— Затем страховая мне предложила написать обращение, что с «тоталом» я не согласна. Я написала, они переслали его в Москву, и 24 февраля мне пришло направление на ремонт. Я позвонила дилеру, к которому направили на ремонт, менеджер компании сказал: «Вы понимаете, что я сейчас даже цен не вижу? Как что-то прояснится — я проинформирую». 18 марта 2022-го я позвонила снова в компанию-дилер, и тамошний отдел кузовного ремонта мне сказал, что они отправят калькуляцию в страховую, но сумма будет очень большая и, скорее всего, страховая всё же признает «тотал». В результате получается, что человек, выполнивший все свои обязательства — оплативший каско, не виновный в ДТП, не из-за него произошло подорожание запчастей, остается ни с чем, — жалуется потерпевшая.

В итоге человек не знает до сих пор ни стоимость ремонта (просто не раскрывают эти цифры), ни сроки, ни вообще, будет ли он. В ответ на запрос НГС в компании «Альфастрахование» уточнили только, что постараются решить вопрос.

— Специалисты компании принимают все необходимые меры, чтобы урегулировать страховой случай как можно скорее. К сожалению, сроки постановки автомобиля на ремонт в СТО сдвигались из-за нестабильности стоимости и доступности запчастей ввиду изменившихся внешних условий. В ближайшее время вопрос будет решен, — сообщили в пресс-службе страховщика.

Разбитый авто Suzuki SX4

Разбитый авто Suzuki SX4

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Между тем это не единственный случай, многие водители сейчас столкнулись с задержкой ремонта из-за чехарды на рынке и не знают, хватит ли теперь выплат от страховых компаний, чтобы привести автомобиль в прежний вид.

— Подорожание запчастей — это известная сейчас проблема. Ущерб считается на дату ДТП и по тем ценам, соответственно определяется размер страховой выплаты. Понятно, что за это время запчасти стали вдвое дороже. Многие люди так попали, и по ОСАГО тоже, кстати говоря. Есть пример, «Крузер 200» подбили, по тем деньгам 1 миллион было ущерба, сейчас уже 3 миллиона за восстановление, там мост аж вырвало, — комментирует ситуацию на рынке ремонта адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.

Посмотрите еще, как изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало).

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