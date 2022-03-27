«Камри» с посольскими номерами и «Инфинити» 777 JJJ безобразничают в Новосибирске — на чем их поймали читатели НГС

Представляем новый,
— Посол возле здания областного суда, — сообщает нам читатель Андрей (фото выше).
— Парковка на тротуаре у главпочтамта на Советской, — уточняют очевидцы. Красивый у машинки госномер, из Казахстана.
— Открытие магазина Hoff. Все парковочные места для инвалидов заняты, — пишет Михаил.
Тут, вероятно, речь идет о том, что фура стоит на перекрестке и мешает движению.
— Забалуева, 88. Места — вагон, но на тротуаре ему больше нравится, — информируют читатели.
У бара «Том Ям» на Красном проспекте всё как обычно — спрос есть, машины на тротуарах есть, ограждения нет.
— Проспект Маркса, тротуар. В Новосибирске так разрешено? — вопрошает Татьяна.
Еще немного и будут растаскивать оттаявшие газоны по всему городу.
Массовая стоянка на тротуаре возле музея Заельцовского района. Нашествие краеведов?
— Так паркуются машины на газонах по Вокзальной магистрали, — рассказывает Елена.