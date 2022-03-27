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«Камри» с посольскими номерами и «Инфинити» 777 JJJ безобразничают в Новосибирске — на чем их поймали читатели НГС

Новая мартовская подборка фактов нарушения ПДД

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Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Представляем новый, 270-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Посол возле здания областного суда, — сообщает нам читатель Андрей (фото выше).

Гости с заграничными номерами

Гости с заграничными номерами

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— Парковка на тротуаре у главпочтамта на Советской, — уточняют очевидцы. Красивый у машинки госномер, из Казахстана.

Инвалидная стоянка возле ТЦ

Инвалидная стоянка возле ТЦ

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— Открытие магазина Hoff. Все парковочные места для инвалидов заняты, — пишет Михаил.

Фура на перекрестке

Фура на перекрестке

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Тут, вероятно, речь идет о том, что фура стоит на перекрестке и мешает движению.

Заехал на дорожку

Заехал на дорожку

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— Забалуева, 88. Места — вагон, но на тротуаре ему больше нравится, — информируют читатели.

На тротуаре возле бара

На тротуаре возле бара

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У бара «Том Ям» на Красном проспекте всё как обычно — спрос есть, машины на тротуарах есть, ограждения нет.

В Новосибирске так разрешено

В Новосибирске так разрешено

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— Проспект Маркса, тротуар. В Новосибирске так разрешено? — вопрошает Татьяна.

Стоянка на газоне и дорожке

Стоянка на газоне и дорожке

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Еще немного и будут растаскивать оттаявшие газоны по всему городу.

Нашествие к музею

Нашествие к музею

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Массовая стоянка на тротуаре возле музея Заельцовского района. Нашествие краеведов?

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Так паркуются машины на газонах по Вокзальной магистрали, — рассказывает Елена.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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