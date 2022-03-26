Пропускать ли машины с левым поворотом на 6-полосных магистралях — смотрим видео ДТП на Троллейной

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня очередное ДТП из серии «медвежья услуга» — одни пропускают поворачивающую машину, другие ее бьют на соседней полосе. Впрочем, медвежья, да не совсем, ведь автомобиль пропускали в том месте, где поворачивать можно. Чья вина, кто недоглядел — в нашем разборе.
Улица Троллейная, машина с регистратором приближается со стороны Новосибирской области к улице Немировича-Данченко. Вот два левых ряда останавливаются, чтобы пропустить «Мазду» с левым поворотом на дворовую территорию. По правому ряду движется «Тойота», водители не видят друг друга, происходит столкновение, смотрите видео.
Это не совсем тот случай, когда говорят: вот, мол, «пропускальщики» оказывают медвежью услугу. Дело в том, что левый поворот в этом месте для «Мазды» был разрешен, на снимках «Яндекс.Панорам» мы видим разрыв в двойной сплошной линии разметки. Кроме того, автомобили в левых рядах могли пропускать «Мазду» не только потому, что «добренькие», а и потому, что впереди светофор и образовался затор.
Основная вина, конечно, на водителе «Мазды»: ну как можно не догадаться, что на такой оживленной улице, если тебя пропускают два ряда, кто-то может еще ехать по третьему ряду?! Можно же было высовываться как-то поаккуратней, помедленней. Что касается водителя «Тойоты», он мог видеть, что соседние ряды замедлились, а значит, предположить: что-то не так. С другой стороны, водитель «Тойоты» мог думать, что машины остановились всё из-за того же затора перед светофором. Прямого требования тормозить в такой ситуации в ПДД нет, только перед пешеходным переходом.
Пункт 14.2 ПДД. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.
— Естественно, вина у того, кто поворачивал, у него правило такое — пропустить тех, кто едет в прямом направлении. Тут надо быть готовым, что кто-то может приехать, если у тебя нет видимости, то и нечего поворачивать, тогда ты должен стоять, даже если тебя пропускают, ждать, пока все проедут. Вообще, в таких местах это не редкость, это прямо бич улицы Троллейной, например, когда вот так вот пропускают два ряда, а в третьем ряду машина не видит и бьет в бок, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая постоянно пользуется этой дорогой, и у нее есть свои наблюдения:
— Я каждый день езжу по этой дороге и вижу, как со встречной полосы стоят машины для осуществления левого поворота. При этом транспорт идет практически сплошным потоком, и повернуть действительно сложно, да водительского терпения не хватает. Вот находится добрая душа, пропускает, но, увы, другие водители либо не видят этого поступка, либо не хотят видеть!
Да, действительно, в городе таких место много, где на
Почитайте, как фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве» — в чем вина обоих водителей.