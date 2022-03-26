26 марта суббота
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 1/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняПоднялась стоимость товаров для животных
Все новости
Все новости

Пропускать ли машины с левым поворотом на 6-полосных магистралях — смотрим видео ДТП на Троллейной

Типовая ситуация: одни пропускают поворачивающую машину, другие ее бьют на соседней полосе

1 960
8Обсудить

Поделиться

Момент столкновения

Момент столкновения

Поделиться

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня очередное ДТП из серии «медвежья услуга» — одни пропускают поворачивающую машину, другие ее бьют на соседней полосе. Впрочем, медвежья, да не совсем, ведь автомобиль пропускали в том месте, где поворачивать можно. Чья вина, кто недоглядел — в нашем разборе.

Улица Троллейная, машина с регистратором приближается со стороны Новосибирской области к улице Немировича-Данченко. Вот два левых ряда останавливаются, чтобы пропустить «Мазду» с левым поворотом на дворовую территорию. По правому ряду движется «Тойота», водители не видят друг друга, происходит столкновение, смотрите видео.

Это не совсем тот случай, когда говорят: вот, мол, «пропускальщики» оказывают медвежью услугу. Дело в том, что левый поворот в этом месте для «Мазды» был разрешен, на снимках «Яндекс.Панорам» мы видим разрыв в двойной сплошной линии разметки. Кроме того, автомобили в левых рядах могли пропускать «Мазду» не только потому, что «добренькие», а и потому, что впереди светофор и образовался затор.

Разрыв в разметке для поворота

Разрыв в разметке для поворота

Поделиться

Основная вина, конечно, на водителе «Мазды»: ну как можно не догадаться, что на такой оживленной улице, если тебя пропускают два ряда, кто-то может еще ехать по третьему ряду?! Можно же было высовываться как-то поаккуратней, помедленней. Что касается водителя «Тойоты», он мог видеть, что соседние ряды замедлились, а значит, предположить: что-то не так. С другой стороны, водитель «Тойоты» мог думать, что машины остановились всё из-за того же затора перед светофором. Прямого требования тормозить в такой ситуации в ПДД нет, только перед пешеходным переходом.

Пункт 14.2 ПДД. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

— Естественно, вина у того, кто поворачивал, у него правило такое — пропустить тех, кто едет в прямом направлении. Тут надо быть готовым, что кто-то может приехать, если у тебя нет видимости, то и нечего поворачивать, тогда ты должен стоять, даже если тебя пропускают, ждать, пока все проедут. Вообще, в таких местах это не редкость, это прямо бич улицы Троллейной, например, когда вот так вот пропускают два ряда, а в третьем ряду машина не видит и бьет в бок, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая постоянно пользуется этой дорогой, и у нее есть свои наблюдения:

— Я каждый день езжу по этой дороге и вижу, как со встречной полосы стоят машины для осуществления левого поворота. При этом транспорт идет практически сплошным потоком, и повернуть действительно сложно, да водительского терпения не хватает. Вот находится добрая душа, пропускает, но, увы, другие водители либо не видят этого поступка, либо не хотят видеть!

Да, действительно, в городе таких место много, где на 6-полосных дорогах разрешены левые повороты. Поэтому, если вас пропускают, не бросайтесь сломя голову скорее проскочить, внимательно смотрите, кто там едет по другим рядам, это весьма коварная ситуация.

Почитайте, как фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве» — в чем вина обоих водителей.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПКуда ты рулишь?ПДД
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter