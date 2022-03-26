Пропускать ли машины с левым поворотом на 6-полосных магистралях — смотрим видео ДТП на Троллейной

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня очередное ДТП из серии «медвежья услуга» — одни пропускают поворачивающую машину, другие ее бьют на соседней полосе. Впрочем, медвежья, да не совсем, ведь автомобиль пропускали в том месте, где поворачивать можно. Чья вина, кто недоглядел — в нашем разборе.

Улица Троллейная, машина с регистратором приближается со стороны Новосибирской области к улице Немировича-Данченко. Вот два левых ряда останавливаются, чтобы пропустить «Мазду» с левым поворотом на дворовую территорию. По правому ряду движется «Тойота», водители не видят друг друга, происходит столкновение, смотрите видео.