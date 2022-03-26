«Ах, этот март, безобразник». Смотрите, как подорожали новые и «бэушные» машины за 3 недели (было — стало)

В начале марта автопроизводители изменили свои прайсы, цены на новые автомобили увеличились до 40%, а с учетом дилерских накруток многие машины стали просто космолетами. Сейчас, по прошествии 3 недель марта, появилась статистика по ценам в динамике — посмотрим, что произошло с топ-10 самых популярных моделей в Новосибирске — отдельно новых, отдельно подержанных.
Есть такой стих — «Ах, этот Март! Шалун и безобразник! На улицах устроил кавардак». Давайте посмотрим, что устроил март 2022-го со своим невиданным изменением цен на авто. Сначала разберемся с новыми машинами, в нашем топе автомобили будут ранжированы по признаку наибольшего удорожания. Средние цены тут получены цифровой платформой «Банкавто» на основе мониторинга РРЦ (рекомендованной розничной цены) производителей. Но все мы прекрасно знаем, что к официальным прайсам дилеры прикручивают свои наценки, кто во что горазд — впрочем, это уже другая история.
Итак, по заводским ценам лидером стал немецкий Volkswagen Polo, который прибавил в среднем 600 тысяч и достиг стоимости почти в 2 миллиона (рост 49%). Другая европейская модель Renault Duster тоже теперь стоит в среднем под 2 миллиона (+37%). На фоне сообщений о приостановке завода Volkswagen под Калугой и планов Renault свернуть бизнес будущее этих европейских моделей выглядит весьма туманным.
— Хотя официально прекращение производства Volkswagen Polo в Калуге пока названо лишь приостановкой завода, страх больше не купить добротный автомобиль B-класса немецкой марки создает превосходный ажиотаж. В итоге средняя цена оставшихся у дилеров нескольких сотен Polo всего за три недели марта взлетала на 600 с лишним тысяч рублей. Такая волна роста видится особенно выдающейся на фоне того, что за весь февраль средняя цена этого автомобиля практически не менялась, — комментируют в пресс-службе «Банкавто».
А вот долгосрочные перспективы азиатов представляются более оптимистичными, хотя их автомобили тоже подорожали. Больше всего прибавил седан Kia Rio — плюс 32% или 390 тысяч рублей. Странно, что его технический собрат Hyundai Solaris прибавил только 20% (237 тысяч рублей). Три последних строчки в рейтинге с удорожанием на 17% делят Lada Granta, Lada Niva Legend и Toyota RAV 4.
— Так или иначе, дальнейшее ценообразование на нашем рынке плохо предсказуемо даже на 10–20 дней вперед. Оставшиеся уже произведенные иномарки в случае окончательного прекращения их сборки могут продаваться практически по любым, кажущимся еще вчера заоблачными, ценам. Но и те бренды, что готовы продолжать бизнес в России, своего не упустят: рост в 15–20% в месяц уже не выглядит фантастическим, — отмечают в «Банкавто».
А теперь давайте посмотрим, что творится на нашем вторичном рынке — тут у нас тоже
— Мы выяснили, как изменились с 22 февраля по 22 марта 2022 года средние цены на самые востребованные автомобили с пробегом в Новосибирске. Топ самых подорожавших моделей возглавили японские автомобили — Toyota Camry (+39%), Lexus RX (+29,9%), Toyota RAV4 (22,5%), — комментируют представители сервиса «Авто.ру».
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«Кореец» Kia Rio отметился и в этом списке, только тут подержанные седаны прибавили 14,7 %. А вот премиальный Mercedes-Benz E-Класс прибавил только 8,2%. А что же конкретно можно купить за указанные в нашем рейтинге цены?
Вот, к примеру, Toyota Land Cruiser за
Ну а если совсем денежек нет, вот вам ВАЗ-2114 за
Посмотрите еще, как изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало).