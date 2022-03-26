«Ах, этот март, безобразник». Смотрите, как подорожали новые и «бэушные» машины за 3 недели (было — стало)

Итак, по заводским ценам лидером стал немецкий Volkswagen Polo, который прибавил в среднем 600 тысяч и достиг стоимости почти в 2 миллиона (рост 49%). Другая европейская модель Renault Duster тоже теперь стоит в среднем под 2 миллиона (+37%). На фоне сообщений о приостановке завода Volkswagen под Калугой и планов Renault свернуть бизнес будущее этих европейских моделей выглядит весьма туманным.

— Хотя официально прекращение производства Volkswagen Polo в Калуге пока названо лишь приостановкой завода, страх больше не купить добротный автомобиль B-класса немецкой марки создает превосходный ажиотаж. В итоге средняя цена оставшихся у дилеров нескольких сотен Polo всего за три недели марта взлетала на 600 с лишним тысяч рублей. Такая волна роста видится особенно выдающейся на фоне того, что за весь февраль средняя цена этого автомобиля практически не менялась, — комментируют в пресс-службе «Банкавто».



А вот долгосрочные перспективы азиатов представляются более оптимистичными, хотя их автомобили тоже подорожали. Больше всего прибавил седан Kia Rio — плюс 32% или 390 тысяч рублей. Странно, что его технический собрат Hyundai Solaris прибавил только 20% (237 тысяч рублей). Три последних строчки в рейтинге с удорожанием на 17% делят Lada Granta, Lada Niva Legend и Toyota RAV 4.