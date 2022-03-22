«Что, и вода подорожала?» Автомойки подняли цены: смотрим «было — стало» и где теперь помыться подешевле

Это уже плохой тон — говорить, что где-то там опять что-то подорожало. Да неужели, кто бы мог подумать? Поэтому в нашем сегодняшнем обзоре цен на услуги автомоек мы расскажем не только о росте стоимости, но и о том, где еще можно сэкономить и помыться относительно недорого. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехался по мойкам и узнал, что почем.
А не хотите 600 рублей за обычную мойку с протиркой типового седана Hyundai Solaris (без комплекса, без салона)? А ведь именно такая цена сейчас установлена на ряде моечных комплексов в центральной части города. Мойка «Янтарь» на улице Военная напротив «Ауры» просит за «Солярис», к примеру, 640 рублей, подорожание тут составило 80–100 рублей. На мойке Fresh АВТО в районе отеля «Азимут Сибирь» надо будет заплатить за наш седан 600 рублей, тут рост примерно на 150 рублей.
— На автомойках подняли цену на помывку автомобиля на 20%, мотивируют подорожанием моющих средств. И ранее оплаченную скидочную карту снизили с 25% до 15%. В итоге раньше мыли за 370 рублей. Сегодня с меня взяли на 300 рублей дороже, это что, спецоперация? Или обыкновенная человеческая алчность? — пишет наша читательница Наталья.
Моющие средства действительно могли подорожать, как и все остальные автозапчасти и автокомпоненты, поскольку при их производстве используются импортные материалы. Хорошо, а вода тоже подорожала? Просто на автоматических мойках самообслуживания отдельные тарифы на химию и воду для ополаскивания, и вот, к примеру, на станции «Аква Сервис» мы видим 35 рублей за пену и 30 рублей за ополаскивание вместо прежних 25.
Автоматический комплекс Iself.sib предлагает пену по 45 рублей в минуту, горячую воду по 33 рубля, холодную воду по 28 рублей, как говорят, «все позиции подорожали рублей на 5–6». Впрочем, как считают эксперты, «подорожание воды» можно отнести насчет общего подорожания такой услуги, как мойка в комплексе.
— Деньги берутся в комплексе, судя по тому, что всё в автомобильном сегменте дорожает, конечно, стоимость растет. Моющие средства — это расходный материал, производство может быть и китайское, какое-то совместное, но завозят под каким-то брендом, дорожает бренд и продукция под этим брендом, — говорит гендиректор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.
Но есть и хорошие новости: некоторые мойки пока держат цены. Например, на станции STOAVTO на улице Краузе за тот же «Солярис» возьмут 300 рублей: «У нас как было, так и есть, мы не стали поднимать», — говорят тут. Те же 300 рублей вы потратите и на улице Жуковского, давно известной новосибирским водителям как Мекка достаточно гуманных цен на мойку, которые обеспечивают нам наши армянские партнеры. Но даже тут прибавляют по 50 рублей, раньше за «Солярис» просили 250 рублей.
Всё больше появляется в городе крытых автомоек самообслуживания, где принцип «моешь сам» такой же, как на полностью автоматических, но процедура упрощена и нет лишнего дорогостоящего оборудования. Вот, к примеру, комплекс на улице Курчатова, тут всего два режима мойки — химия и вода, без всяких там восков и прочих дополнительных программ. Оплата идет так же по минутам, деньги принимает администратор после окончания процесса. Здесь держат прежнюю простую цену — 14 рублей за оба режима (а ночью 10 рублей).
Ну вот давайте попробуем помыть кроссовер — у нас получается 14 минут времени на более-менее тщательную обработку, итоговая стоимость 196 рублей. Учитывая, то, что это не «Солярис» и мойка такого авто стоила бы более 300–600 рублей, подобный вариант ухода за машиной можно считать приемлемым. По крайней мере, для того, чтобы регулярно «сбивать грязь» и поддерживать автомобиль в приличном состоянии, а не превращаться в порося.
Посмотрите еще, как изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало).