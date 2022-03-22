«Что, и вода подорожала?» Автомойки подняли цены: смотрим «было — стало» и где теперь помыться подешевле

Это уже плохой тон — говорить, что где-то там опять что-то подорожало. Да неужели, кто бы мог подумать? Поэтому в нашем сегодняшнем обзоре цен на услуги автомоек мы расскажем не только о росте стоимости, но и о том, где еще можно сэкономить и помыться относительно недорого. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехался по мойкам и узнал, что почем.

А не хотите 600 рублей за обычную мойку с протиркой типового седана Hyundai Solaris (без комплекса, без салона)? А ведь именно такая цена сейчас установлена на ряде моечных комплексов в центральной части города. Мойка «Янтарь» на улице Военная напротив «Ауры» просит за «Солярис», к примеру, 640 рублей, подорожание тут составило 80–100 рублей. На мойке Fresh АВТО в районе отеля «Азимут Сибирь» надо будет заплатить за наш седан 600 рублей, тут рост примерно на 150 рублей.