Haval резко повышает цены. Автожурналист — о том, смогут ли китайцы компенсировать уход западных марок машин

В начале марта множество автомобильных брендов приостановили работу в России, а ряд — заявили об уходе. Некоторые надеются, что место ушедших займет Китай и тем самым спасет наш рынок от «засухи». Автожурналист Артем Краснов считает, что помощь КНР влетит нам в копеечку.



По данным газеты «Коммерсант», китайский бренд Haval планирует единоразовую корректировку ценников на свои кроссоверы в диапазоне 950–980 тысяч рублей. На моей памяти это самое большое единоразовое повышение стоимости непремиального автомобиля. Представители дилерской сети рассказали, что в относительных цифрах подорожание составит 38–58%, и они тоже впечатляют. Для сравнения: в период с 2014 по 2019 годы, когда цены тоже галопировали после обесценивания рубля, машины в среднем подорожали на 60%, но за пять лет, а не за месяц.