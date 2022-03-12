«Автобусник» лихо вывернул с остановки и подбил «Тойоту» — кто виноват и как вообще уступать автобусам

Сегодня в рубрике «Куда ты рулишь?» поговорим о дорожной ситуации, в которой бывал и постоянно бывает без преувеличения каждый водитель. Отъезжающий от остановки автобус — все мы знаем, что по ПДД общественный транспорт надо пропустить, а его водитель, в свою очередь, должен убедиться, что ему дают дорогу. Но где та грань, где тот момент, с которого возникает обязанность обычного водителя пропускать? Разберем на примере аварии.

Улица Богдана Хмельницкого, остановка «Завод Химконцентратов», движение в сторону центра. Вот «Тойота» с регистратором приближается к остановке, мы видим, что указатель левого поворота на автобусе включается в момент, когда до автобуса остается примерно один корпус автомобиля. В то же мгновение автобус начинает маневр влево, происходит касание — смотрите видео.