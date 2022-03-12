«Автобусник» лихо вывернул с остановки и подбил «Тойоту» — кто виноват и как вообще уступать автобусам

Сегодня в рубрике «Куда ты рулишь?» поговорим о дорожной ситуации, в которой бывал и постоянно бывает без преувеличения каждый водитель. Отъезжающий от остановки автобус — все мы знаем, что по ПДД общественный транспорт надо пропустить, а его водитель, в свою очередь, должен убедиться, что ему дают дорогу. Но где та грань, где тот момент, с которого возникает обязанность обычного водителя пропускать? Разберем на примере аварии.
Улица Богдана Хмельницкого, остановка «Завод Химконцентратов», движение в сторону центра. Вот «Тойота» с регистратором приближается к остановке, мы видим, что указатель левого поворота на автобусе включается в момент, когда до автобуса остается примерно один корпус автомобиля. В то же мгновение автобус начинает маневр влево, происходит касание — смотрите видео.
Все мы помним, что в ПДД есть нормы о том, чтобы водители уступали общественному транспорту, но в какой момент? А если «автобусник» внезапно выруливает с остановки, ни в чем не убедившись? На это жалуются многие водители.
— Автобус при маневрировании должен заблаговременно показать указатель поворота, если он его показал, значит, водитель должен его пропустить. Автобус, как я увидел по видео, в последний момент, уже когда с ним поравнялся видеорегистратор, включает поворотник и начинает движение. Тогда у регистратора отсутствует техническая возможность избежать столкновения. Он просто физически не успел бы этого сделать. Если бы автобус заранее включил поворотник и начал сдвигаться, а водитель легковой как ехал бы, так и ехал, ну тогда водитель легковой был бы виноват, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Пункт 8.1 ПДД. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления.
Пункт 18.3. В населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Водители троллейбусов и автобусов могут начинать движение только после того как убедятся, что им уступают дорогу.
Вот такие взаимные обязанности и тонкие технические моменты. В спорном случае с тяжелыми последствиями может проводиться автотехническая экспертиза, чтобы понять, в какой момент обычный водитель заметил маневр автобуса/троллейбуса и мог ли физически остановиться. Понятно, что многие не любят уступать автобусам, потому что они чадят дизелем и обзор загораживают, но правила есть правила, лучше не врезаться в общественный транспорт.
— Экспертиза может быть назначена, по обычному гражданскому делу вряд ли бы до этого дошло, если по уголовному, то да. У водителя обязанность уступить возникает с того момента, когда он видит маневр автобуса. А водитель автобуса должен не только убедиться в безопасности маневра, он должен, перед тем как начать маневрировать, включить поворотник. Но то, что должен убедиться, это не избавляет от ответственности другого водителя, — отмечает Денис Садовский.
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