В погоне за инфляцией: Банку России разрешили многократно повысить тарифы ОСАГО

Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон об ОСАГО, которые разрешают Банку России в течение 2022 года менять тарифы и коэффициенты неограниченное число раз. Ранее все параметры фиксировались минимум на один год, и последняя корректировка была недавно, в январе 2022 года.
Законопроект отменяет действие пункта 3 статьи 8 закона об ОСАГО, который запрещал менять принципы расчета стоимости полиса чаще раза в год. Речь идет как о коридоре базовой ставки (сейчас — 2224–5980 рублей), так и о любом из восьми коэффициентов, определяющих итоговую стоимость полиса.
Во время январской реформы ОСАГО изменился максимальный тариф, а также многие коэффициенты, например, предельный КБМ (определяется аварийностью) вырос с 2,45 до 3,92 единицы. Серьезно подорожала страховка для молодых водителей, таксистов и владельцев коммерческого транспорта, а максимальная стоимость полиса в некоторых регионах выросла до 200 тысяч рублей и более.
Нынешние изменения закона об ОСАГО позволяют Банку России оперативно менять коридор базовой ставки и коэффициенты, не дожидаясь января 2023 года. Лейтмотивом к этому является удорожание запасных частей, что связано как с кризисом поставок, начавшимся еще в 2021 году, так и с нынешней экономической ситуацией. Стоимость многих деталей имеет валютную составляющую, а курс рубля за последние дни существенно просел.
О сроках введения новых тарифов ОСАГО информации пока нет. Расширение базового коридора тарифов не означает автоматического удорожания страховок, поскольку страховые вправе поощрять беспроблемных клиентов сниженными ставками. Увеличение коэффициентов сказывается на автомобилистах напрямую, однако это касается лишь новых договоров: пересчитать стоимость уже действующих полисов страховые не могут.
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