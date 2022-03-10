В погоне за инфляцией: Банку России разрешили многократно повысить тарифы ОСАГО

О сроках введения новых тарифов ОСАГО информации пока нет. Расширение базового коридора тарифов не означает автоматического удорожания страховок, поскольку страховые вправе поощрять беспроблемных клиентов сниженными ставками. Увеличение коэффициентов сказывается на автомобилистах напрямую, однако это касается лишь новых договоров: пересчитать стоимость уже действующих полисов страховые не могут.

