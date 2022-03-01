1 марта вторник
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 3/10
usd 93.56
eur 104.48
Тема дняВодитель Nissan Tiida сбил 13-летнюю девочку
Все новости
Все новости

Цены на автозапчасти и расходники за неделю выросли в среднем на 30% в Новосибирске

Ряд европейских производителей начали закрывать отгрузки на срок от 7 до 10 дней

610
10Обсудить

Поделиться

Обслуживать машины станет дороже

Обслуживать машины станет дороже

Поделиться

Запасные части и расходные материалы для автомобилей в Новосибирске в среднем подорожали на 30% за неделю из-за изменения экономической ситуации в стране. Такие данные привел директор федеральной сети автосервисов Fit Service (один из крупных поставщиков запчастей) Данил Соловьев.

— Большая часть товара привязана к курсам валют, курс спровоцировал рост стоимости запчастей, это логично. В среднем подорожание на 30%, если сравнивать с условно 20 февраля. На стоимости сказывается не только курс валют, есть еще подорожание логистики / транспорта и подорожание денег. Ключевая ставка повлекла за собой рост кредитов, которые используются при закупке товаров. Ожидается дефицит, потому что со вчерашнего дня ряд европейских производителей начали закрывать отгрузки на срок от 7 до 10 дней пока. Они не знают, почем сейчас отгружать, потому что курс рубля непрогнозируемый абсолютно. Логистика не просто подорожала, она стала проблемной, не хватает оборачиваемости грузового автотранспорта, он стоит на таможнях в Латвии, Литве, — говорит Данил Соловьев.

С поставками китайских запчастей, как отмечает эксперт, тоже не все так просто. Понятно, что значительная часть физического производства расположена в Китае, но многие бренды являются европейскими.

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко на личном примере демонстрирует изменение стоимости автотоваров. К примеру моторное масло IDEMITSU 5W30 Fully Synthetic (1 литр на розлив) стоило 500 рублей, сейчас 590 (+18%). А скоба тормозного суппорта NTY (польская марка) подорожала с 1441 до 2548 рублей (+76%).

Подробнее о ситуации на рынке автомобилей, запчастей и топлива читайте завтра в большом обзоре Дмитрия Косенко.

За спецоперацией России на Украине и ее последствиями мы следим в онлайн-трансляции.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

авто с пробегомзапчасти
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter