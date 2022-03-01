Цены на автозапчасти и расходники за неделю выросли в среднем на 30% в Новосибирске

Запасные части и расходные материалы для автомобилей в Новосибирске в среднем подорожали на 30% за неделю из-за изменения экономической ситуации в стране. Такие данные привел директор федеральной сети автосервисов Fit Service (один из крупных поставщиков запчастей) Данил Соловьев.

— Большая часть товара привязана к курсам валют, курс спровоцировал рост стоимости запчастей, это логично. В среднем подорожание на 30%, если сравнивать с условно 20 февраля. На стоимости сказывается не только курс валют, есть еще подорожание логистики / транспорта и подорожание денег. Ключевая ставка повлекла за собой рост кредитов, которые используются при закупке товаров. Ожидается дефицит, потому что со вчерашнего дня ряд европейских производителей начали закрывать отгрузки на срок от 7 до 10 дней пока. Они не знают, почем сейчас отгружать, потому что курс рубля непрогнозируемый абсолютно. Логистика не просто подорожала, она стала проблемной, не хватает оборачиваемости грузового автотранспорта, он стоит на таможнях в Латвии, Литве, — говорит Данил Соловьев.