Верните меня в счастливый 2012-й. Показываем, сколько стоили новые автомобили в «жирные годы»

С 2012 года прошло уже 10 лет — это как бы между прочим, невзначай. Это был самый лучший год для российского авторынка — люди смогли купить 2,76 миллиона новых автомобилей. В 2013 году уже началась стагнация (2,61 миллиона), потом кризисный
А еще вспомним, что в
Toyota Camry
В 2012 году на российский рынок как раз вышла «Камри» в новом,
Toyota Land Cruiser
Великий и могучий Land Cruiser 200 в
KIA Rio
Седан KIA Rio, технический собрат «Соляриса», я помню, покупал его новым в магазине в базовой версии на механике за
Ford Focus
Эта модель тогда была самой популярной иномаркой, как раз вышло третье поколение. В базе «Фокус» на механике стоил
Toyota RAV4
В конце
«Лада-Гранта»
«Жигули» можно было купить за
Mercedes-Benz M-Class
В мир премиальных машин можно было зайти, не имея и 3 миллионов. Популярный кроссовер «эмэлька» вышел в
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