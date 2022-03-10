Верните меня в счастливый 2012-й. Показываем, сколько стоили новые автомобили в «жирные годы»

С 2012 года прошло уже 10 лет — это как бы между прочим, невзначай. Это был самый лучший год для российского авторынка — люди смогли купить 2,76 миллиона новых автомобилей. В 2013 году уже началась стагнация (2,61 миллиона), потом кризисный 2014-й (2,34 миллиона), потом провалы до 1,32 миллиона штук. Потом продажи отыгрывали и в 2021 году составили 1,67 миллиона штук, но что будет в текущем году, даже невозможно представить. Давайте вспомним, сколько стоили популярные автомобили 10 лет назад.