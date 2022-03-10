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Верните меня в счастливый 2012-й. Показываем, сколько стоили новые автомобили в «жирные годы»

В 2012 году люди смогли купить 2,76 миллиона новых автомобилей

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В самый лучший год российского авторынка люди купили 2,76 миллиона новых автомобилей

В самый лучший год российского авторынка люди купили 2,76 миллиона новых автомобилей

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С 2012 года прошло уже 10 лет — это как бы между прочим, невзначай. Это был самый лучший год для российского авторынка — люди смогли купить 2,76 миллиона новых автомобилей. В 2013 году уже началась стагнация (2,61 миллиона), потом кризисный 2014-й (2,34 миллиона), потом провалы до 1,32 миллиона штук. Потом продажи отыгрывали и в 2021 году составили 1,67 миллиона штук, но что будет в текущем году, даже невозможно представить. Давайте вспомним, сколько стоили популярные автомобили 10 лет назад.

А еще вспомним, что в 2012-м доллар был по 32 рубля, нефть — по 120 долларов, в Турцию можно было сгонять за 15 тысяч рублей, не было такой ругани с миром и вообще было больше свобод. Ну да ладно, перейдем к авто (все данные о ценах — auto.ru и drom.ru).

Toyota Camry


«Камри» в новом, <nobr class="_">50-м</nobr> кузове

«Камри» в новом, 50-м кузове

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В 2012 году на российский рынок как раз вышла «Камри» в новом, 50-м кузове, которая в двух рестайлингах просуществовала до 2018 года. Итак, на старте она стоила 969 000 рублей за базовую версию с 2-литровым мотором и автоматом. Хорошую версию Premium с мотором 2.5 можно было взять за 1 262 000 рублей — с ксеноном, кожаным салоном, бесключевым доступом, электросиденьями, сенсорной мультимедиа.

Toyota Land Cruiser


Land Cruiser 200 рестайл

Land Cruiser 200 рестайл

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Великий и могучий Land Cruiser 200 в 2012-м пережил рестайлинг и в «Люксе» с дизелем стоил 3 301 000 рублей, как сейчас ломят за «Крету». Такой «Крузер» был с биксеноном, кожаным салоном, мультимедиа, электроприводом и вентиляцией сидений, электроподогревом лобового стекла, 8 подушками безопасности, навигацией.

KIA Rio


KIA Rio нового поколения

KIA Rio нового поколения

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Седан KIA Rio, технический собрат «Соляриса», я помню, покупал его новым в магазине в базовой версии на механике за 465 000 рублей. А версия Premium на автомате с климатом, кожаным рулем, кнопкой запуска, 6 подушками, системой стабилизации стоила 679 900 рублей.

Ford Focus


Focus <nobr class="_">3-го</nobr> поколения

Focus 3-го поколения

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Эта модель тогда была самой популярной иномаркой, как раз вышло третье поколение. В базе «Фокус» на механике стоил 639 000 рублей, а за 901 000 рублей можно было взять самый топ с 2-литровым мотором, роботом, кожаным рулем, кнопкой запуска, 4 подушками, системой стабилизации, климатом.

Toyota RAV4


RAV4 стал крупнее

RAV4 стал крупнее

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В конце 2012-го на рынок вышел RAV4 в 4-м поколении, уже такой жирненький, солидный. 1 355 000 рублей было за базу 2 литра, полный привод, вариатор. А 1 613 000 рублей — за хорошую версию с ксеноном, омывателями фар, кожаным рулем, 7 подушками, 2-зонным климатом, сенсорным экраном.

«Лада-Гранта»


«Гранта» стоила меньше 300 тысяч

«Гранта» стоила меньше 300 тысяч

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«Жигули» можно было купить за 289 000 рублей в базе на механике. На автомате в версии «Люкс» «Гранта» стоила 420 400 рублей и включала датчик света/дождя, электрозеркала, подогрев сидений, электрические стеклоподъемники, 2 подушки, систему стабилизации, парктроник, климат, ЖК-монитор.

Mercedes-Benz M-Class


M-Class можно было взять по цене до <nobr class="_">3 миллионов</nobr>

M-Class можно было взять по цене до 3 миллионов

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СЮЖЕТ

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В мир премиальных машин можно было зайти, не имея и 3 миллионов. Популярный кроссовер «эмэлька» вышел в 3-м поколении, за версию с двигателем 3,5 литра 306 л. с., автоматом и полным приводом нужно было отдать 2 970 000 рублей. Система управления дальним светом, система адаптивного освещения дороги, кожа, 7 подушек, электросиденья, да много там чего, главное, что у тебя свой собственный большой «Мерс».

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