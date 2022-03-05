На новосибирском перекрестке направление главной дороги повернули в частный ЖК под закрытый шлагбаум (где это)

Продолжаем рассказывать о проблемах в организации дорожного движения в Новосибирске — наши читатели, жители Левобережья, возмутились аварийной ситуацией на одном из перекрестков. Здесь изменили привычное направление главной дороги — теперь она ведет в частный жилой комплекс с закрытой территорией. При этом люди продолжают ездить по привычке — подробнее в нашем материале.
Левый берег, к югу от Затулинки: здесь расположены два новых жилых комплекса, «Фламинго» и «Березки». Тут есть такое пересечение улицы Фламинго и улицы Березки — микрорайон под острым углом.
Ранее главная дорога шла прямо по улице Фламинго, а теперь направление изменено: главная, если ехать от Затулинки, поворачивает налево сразу — на закрытую территорию ЖК «Березки» (комплекс таунхаусов) и упирается в опущенный шлагбаум.
Местные жители недовольны изменением дорожной схемы и утверждают, что стали возникать опасные ситуации на перекрестке.
— Они просто внаглую сделали для себя заезд, и там уже столько было аварийных ситуаций, мы там сами раза три чуть не врезались по жесткой. Все привыкли ездить, как и должно быть. Ну и не может же заезд быть по главной дороге в шлагбаум. Видимо, решили для себя такой блат сделать, типа чтобы им дорогу уступали, — рассказывают Дмитрий и Екатерина, жители ЖК «Фламинго».
Жители «Березок» говорят, что никакой проблемы в этой дорожной схеме не видят, движение там не интенсивное, а жильцы «Фламинго», «наверное, просто обиделись». В самом ЖК «Березки» по поводу дороги заявили, что «нет у нас информации, не мы принимаем решение». В мэрии Новосибирска подтвердили, что направление главной изменено властями и сказали, почему.
— По вопросу изменения приоритета на перекрестке по адресу ул. Зорге,
Однако какой это маршрут, не сообщается. На текущий момент в этот район, по данным 2ГИС, ходит автобус
— Автобус будет ходить вроде как дальше туда, именно в сам «Фламинго», там строится же, — предполагают Дмитрий и Екатерина.
Но тогда из ответа мэрии непонятно, почему направление главной должно быть изменено, ведь по логике вещей общественный транспорт в целях безопасности и должен по возможности ходить по главной дороге. Впрочем, по информации руководителя новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, речь идет вообще об автобусе, который заезжает именно на территорию «Березок», под шлагбаум.
— Область запустила автобусный маршрут, который проходит через эти «Березки». Под шлагбаум заходит туда, там где-то разворачивается и потом выходит опять на городскую улицу. Пришлось поменять знаки приоритета, — объясняет эксперт.
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