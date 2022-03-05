На новосибирском перекрестке направление главной дороги повернули в частный ЖК под закрытый шлагбаум (где это)

Местные жители недовольны изменением дорожной схемы и утверждают, что стали возникать опасные ситуации на перекрестке.



— Они просто внаглую сделали для себя заезд, и там уже столько было аварийных ситуаций, мы там сами раза три чуть не врезались по жесткой. Все привыкли ездить, как и должно быть. Ну и не может же заезд быть по главной дороге в шлагбаум. Видимо, решили для себя такой блат сделать, типа чтобы им дорогу уступали, — рассказывают Дмитрий и Екатерина, жители ЖК «Фламинго».