Будьте неLADны: на авторынке начался хаос, цены взлетели на сотни тысяч

Автомобильные марки одна за другой объявляют о приостановке производства или отгрузки машин дилерам. В частности, об этом сообщили Skoda, Volkswagen, Hyundai, General Motors, Renault, Mitsubishi, Chery и Volvo. Но официальные объявления — лишь вершина айсберга. Мы поговорили с дилерами и автоэкспертами, а заодно изучили новые прайс-листы, и впечатления шокирующие: авторынок переживает нечто вроде агонии.



Проблема № 1: остановлены продажи

Большая часть дилеров встала на паузу, например нам не удалось купить из наличия Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Lada Vesta, Renault Duster, Toyota RAV4 и еще ряд моделей. В некоторых автосалонах машин нет физически, а заказы в производство принимаются без определенных сроков поставки и без фиксации цены. Она, по словам менеджеров, уже в ближайшее время может возрасти минимум на 30% относительно диковатого нынешнего прайса (о нём ниже). В других салонах машины есть, но дилеры не отдают их клиентам, потому что ждут новых цен от импортеров. Когда именно они появятся, неизвестно.

