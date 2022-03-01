Будьте неLADны: на авторынке начался хаос, цены взлетели на сотни тысяч

Автомобильные марки одна за другой объявляют о приостановке производства или отгрузки машин дилерам. В частности, об этом сообщили Skoda, Volkswagen, Hyundai, General Motors, Renault, Mitsubishi, Chery и Volvo. Но официальные объявления — лишь вершина айсберга. Мы поговорили с дилерами и автоэкспертами, а заодно изучили новые прайс-листы, и впечатления шокирующие: авторынок переживает нечто вроде агонии.
Проблема № 1: остановлены продажи
Большая часть дилеров встала на паузу, например нам не удалось купить из наличия Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Lada Vesta, Renault Duster, Toyota RAV4 и еще ряд моделей. В некоторых автосалонах машин нет физически, а заказы в производство принимаются без определенных сроков поставки и без фиксации цены. Она, по словам менеджеров, уже в ближайшее время может возрасти минимум на 30% относительно диковатого нынешнего прайса (о нём ниже). В других салонах машины есть, но дилеры не отдают их клиентам, потому что ждут новых цен от импортеров. Когда именно они появятся, неизвестно.
Вот, например, результат обзвона челябинских дилеров, а вот рассказ о ситуации в Новосибирске.
Проблема № 2: стоимость ушла в стратосферу
Нам удалось застать несколько машин в наличии, но от цен темнеет в глазах. Например, самый доступный Hyundai Solaris стоил 1,53 млн рублей, а в салоне Kia предложили модель Rio X-Line за 1,825 млн рублей, что почти на полмиллиона выше официального прайс-листа (в его докризисном виде).
В одном из автосалонов Toyota сообщили, что машин в наличии нет, а цены на популярный кроссовер RAV4 в начале марта увеличились на 500 тысяч рублей: теперь базовая версия на механике стоит от 2,737 млн рублей. В феврале такая машина обошлась бы в 2,209 млн.
АВТОВАЗ планировал поднять ценники с 1 марта 2022 года, но речь шла о стандартном повышении на 10–20 тысяч рублей. Однако изменившаяся ситуация вынудила российского производителя скорректировать цены значительно сильнее. Lada Granta подорожала на 86 тысяч и стоит теперь минимум 685 тысяч, а цена Lada Vesta возросла сразу на 170 тысяч рублей: базовая версия впервые преодолела планку в миллион рублей (теперь от 1,033 млн). Топовые «Весты» перевалили за отметку 1,5 млн, и всё это без учета возможных дилерских накруток.
Сильнее всего подорожал Largus, который по сути является иномаркой (Dacia Logan MCV): его цена выросла на четверть миллиона рублей — до 1,077 млн. Чуть меньше прибавила другая вазовская иномарка, Lada XRAY, которая теперь стоит от 1,009 млн.
Место ушедших займут китайцы
Пока все аналитики крайне аккуратны с прогнозами, потому что масштаб и длительность нынешнего кризиса непонятны. Эксперты подчеркивают, что пока ни одна марка не объявила о полноценном уходе из России или закрытии заводов, и нынешние сложности связаны с двумя основными причинами: неопределенностью с курсами валют и сбоями доставки компонентов на автозаводы. При этом риск ухода отдельных марок, особенно связанных с США, возможен. Насколько это болезненно для России?
— Не слишком болезненно, потому что за последние восемь лет изменилась ситуация на рынке, — считает аналитик автобизнеса Александр Рулевский. — Место ушедших просто займут китайцы, которые выпускают сегодня огромное количество самых разных машин и по качеству, и по цене. И даже если они пока не дотягивают до большой немецкой тройки, люксовые «китайцы» уже не так далеки от этой планки, как они были, например, десять лет назад. И для западных производителей угроза со стороны китайцев является сдерживающим фактором, потому что они понимают: потом выдавить китайские машины с российского рынка будет нереально.
Что касается лихорадочного изменения цен, Александр Рулевский считает ситуацию временной:
— Последствия будут. Но вопрос в том, насколько долго продлится военная операция: если это 10 дней, то, думаю, за 3–4 месяца всё устаканится, доллар отыграет повышение и смотреть на текущие курсы в разгар кризиса не стоит. Кроме того, есть всё те же китайские производители, которые сейчас концентрируются в сегменте среднеценовых автомобилей, но ничто не мешает им выйти и в более дешевые ниши и обеспечить массовый сегмент.
Будет ли массовое бегство автобрендов?
Эксперты склоняются к мысли, что массового исхода пока ждать не стоит, но рынок могут поставить на паузу. Руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов уверен, что ситуация будет меняться постоянно.
— Пока нельзя исключать того, что ряд европейских брендов приостановит поставки автомобилей на наш рынок, — считает он. — Это будет консолидированным решением в рамках санкций со стороны ЕС. А дефицит комплектующих может усилиться еще и из-за нарушения логистических цепочек.
При этом автомобильный рынок и так переживал крайне непростой период из-за микропроцессорного кризиса, который во второй половине 2021 года вылился в кризис поставок. В результате многие модели, включая Lada Granta, попали в разряд дефицита, а цены выросли на рекордную величину. Сейчас эти тенденции почти наверняка усилятся.
Коммерческий директор мультибрендовой группы компаний «Регинас» Сергей Попов считает, что цены будут плавно отыгрывать кривую роста курсов валют.
— Возможно, отдельные бренды ограничат поставки автомобилей в Российскую Федерацию, также не исключена приостановка продаж автомобилей в связи с непониманием нового валютного коридора и, соответственно, стоимости следующей партии, — объясняет он.
Заместитель главного редактора издания «За рулем» Никита Гудков сказал, что пока ситуация слишком неясная, чтобы строить прогнозы, но ускорение роста цен на автомобили, по его мнению, неизбежно.
— Авторынку предстоит адаптироваться к новым экономическим реалиям — взаимодействие со многими зарубежными партнерами вынужденно приостановлено, ряд автопроизводителей объявил о временной приостановке поставок машин. Следствием может стать затяжной дефицит на российском авторынке, перебои в цепочках поставок, рост цен. Вывод некоторых новых моделей на российский рынок может быть отложен. Конечно, наибольшие проблемы возникнут с западными автопроизводителями. Китайские автобренды в текущих условиях, вероятно, находятся в более выигрышной ситуации. В целом на ситуацию на авторынке будут влиять курсы валют, ключевая ставка ЦБ, поставки новых автомобилей и комплектующих, на которые оказывает воздействие общая политическая ситуация в том числе, — прокомментировала агентству АВТОСТАТ директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова.
Дополнительное давление на автомобильный рынок, по мнению специалистов, окажет удорожание автокредитов, связанное с двукратным увеличением ключевой ставки.
Автопром подкосят санкциями
Помимо валютных всплесков, эксперты обращают внимание на возможность прямого влияния санкций на развитие российского автопрома. Александр Рулевский считает, что под запрет могут попасть конкретные компоненты или технологии, а также ряд важных комплектующих.
— Но, опять же, есть Китай, и он готов заместить тех, кто уйдет, — добавляет он. — Кстати, про Китай знающие люди говорят следующее: договариваясь о сделке, там не нужно спрашивать, сколько стоит. Китай готов выпускать и дешевое, и дорогое. Нужно задать планку качества, и уже от этого будет зависеть цена, поэтому китайские детали давно перестали быть синонимом товаров низкого качества.
При этом ряд технологий являются патентованными или лицензионными, поэтому в отношении некоторых узлов западные обладатели прав могут потребовать от китайских производителей остановить экспорт, оставив только полулегальные копии.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркивает, что санкции уже начинают накрывать российский автопром.
— Daimler AG, имеющий 15% в КамАЗе, отказывается от сотрудничества (по данным Handelsblatt), — объясняет он. — Шаг ожидаемый: контроль в КамАЗе имеет госкорпорация «Ростех», находящаяся под западными санкциями. Аналогичный процесс ждет и АВТОВАЗ: там контроль над 67,6% имеет Renault-Nissan, но доля «Ростеха» в российском совместном предприятии «Лада Авто Холдинг» составляет 32,4%.
Аналогичные проблемы, по его мнению, возможны и у ряда производителей компонентов, которые имеют СП с «Ростехом», например ZF и Knorr-Bremse.
— Список большой, — добавляет он. — Важно, что российские автозаводы используют западные платформы и технологии для выпуска моделей.
Еще в доковидные времена российский автопром отказался от разработки собственных платформ, и модели вроде Granta, Vesta и Patriot доживали свой век (по крайней мере, таков был план).
— Формат прекращения сотрудничества пока неясен, — продолжает Антон Шапарин. — Как будут поступать Daimler, Renault-Nissan, ZF и остальные, увидим уже в ближайшее время, но для российского автопрома это, конечно, серьезные удары. Локализация западных технологий в условиях отсутствия собственных разработок (не считать же поделки НАМИ чем-то заслуживающим внимания) — единственно возможный путь. Однако неясно, продолжится ли выпуск компонентов и автомобилей из этих компонентов на российских заводах.
Недавно стало известно, что АВТОВАЗ не планирует выпускать новое поколение Lada Granta: ее должна была заменить модель на французской платформе. Сложности с покупкой машины чувствовались уже с начала года.