Ждут новые прайсы: часть автосалонов Новосибирска остановили продажи машин

В Новосибирске ряд автомобильных дилеров прекратил продажи новых машин после резкого изменения курса валют, последовавшего за началом военной операции на Украине. В этом убедился авторедактор НГС Дмитрий Косенко, объехав салоны в качестве потенциального покупателя.
В автосалоне KIA на Богдана Хмельницкого менеджеры уточнили, что продажи отложены на неопределенный срок, все ждут ясности с поставками автомобилей и курсом рубля. При этом весь салон заполнен машинами, чего не было уже давно из-за дефицита.
Полный шоурум автомобилей и в дилерском центре Hyundai. Менеджеры говорят, что продажи остановлены до 3 марта, тогда ожидают получить от дистрибьютора новые прайсы. При это сама компания Hyundai сегодня объявила, что останавливает свой завод под Санкт-Петербургом до 5 марта из-за проблем с комплектующими.
В салоне Chevrolet и Cadillac тоже ничего нельзя купить как минимум до 4 марта, ждут новых цен, ясности с курсом рубля и стабилизации. В центре Nissan («Сибирские моторы») сообщили, что «продажа новых Nissan временно приостановлена». Денис Перегудов, руководитель отдела продаж дилерского центра «Луна Авто» (китайские и французские марки), сообщил НГС, что «пока остановили продажи до понимания ситуации».
Некоторые салоны продолжают работу, в частности Mercedes-Benz и Jeep. Как отметил представляющий эти марки гендиректор дилерского центра «СТС-Автомобили» Павел Костенко, «машины в дороге постоянно с заводов, это непрерывный процесс». Не прекращала продажи группа «Фастар», у которой несколько японских и европейских брендов.
Подробнее о ситуации на рынке автомобилей, запчастей и топлива читайте завтра в большом обзоре Дмитрия Косенко.
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