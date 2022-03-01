Ждут новые прайсы: часть автосалонов Новосибирска остановили продажи машин

В Новосибирске ряд автомобильных дилеров прекратил продажи новых машин после резкого изменения курса валют, последовавшего за началом военной операции на Украине. В этом убедился авторедактор НГС Дмитрий Косенко, объехав салоны в качестве потенциального покупателя.

В автосалоне KIA на Богдана Хмельницкого менеджеры уточнили, что продажи отложены на неопределенный срок, все ждут ясности с поставками автомобилей и курсом рубля. При этом весь салон заполнен машинами, чего не было уже давно из-за дефицита.