Техосмотр проверят камеры. С 1 марта штрафы за отсутствие диагностической карты резко возрастут

1
Кому нужно проходить техосмотр сейчас?
С 1 января действует новая редакция закон «О техническом осмотре...», которая делает его добровольным для владельцев частных автомобилей, используемых в личных целях. Однако техосмотр по-прежнему необходим следующим категориям транспортных средств:
- коммерческому транспорту (такси, автобусы, грузовики);
- транспорту, принадлежащему юридическим лицам;
- личному транспорту, который используется в рабочих поездках;
- личному транспорту при перерегистрации автомобиля, если его возраст превышает четыре года;
- при регистрации изменений в конструкцию автомобиля (тюнинг и т. п.).
Закон «О техническом осмотре...» (фрагмент): легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также актами, составляющими право Евразийского экономического союза, по вопросу проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию.
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2
Нужен ли техосмотр для оформления полиса ОСАГО?
Нет, с августа 2021 года диагностическая карта исчезла из списка документов, которые автовладелец предъявляет страховщику при оформлении полиса.
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3
Я пропустил техосмотр в прошлом году. Могут ли меня оштрафовать с 1 марта 2022 года?
Это распространенная ситуация: многие автомобилисты игнорируют техосмотр с августа 2022 года, когда его перестали требовать страховщики при оформлении полиса ОСАГО. Формально они нарушили требования закона, поэтому боятся, что с 1 марта их начнут штрафовать «задним числом». Однако эксперты убеждены, что этого не произойдет, поскольку новые штрафы распространяются только на автомобили, срок действия диагностических карт которых истекает после 1 марта и в случае, если карты по-прежнему необходимы (например, когда речь о транспорте юрлица).
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4
Могу ли я пройти техосмотр добровольно?
Да, закон не запрещает это: пункты техосмотра по-прежнему открыты для всех желающих. На хорошем пункте оценят реальное состояние автомобиля и дадут рекомендации. К сожалению, за годы развала системы действующих пунктов осталось не так много.
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5
Чем грозит отсутствие техосмотра в случае ДТП?
Для коммерческого транспорта это почти наверняка повлечет регресс: процедуру, при которой страховая компания сначала выплачивает пострадавшей стороне сумму компенсации, а затем взыскивает ее с клиента из-за допущенных им грубых нарушений. Причем для коммерческого транспорта причина ДТП не имеет значения.
Для легковых автомобилей юрлиц, которым техосмотр по-прежнему необходим, регресс также возможен, но только в случае, если ДТП произошло из-за технических неисправностей.
Что касается частников, то Банк России запретил регрессировать их за отсутствие карты. Неоднозначность возникала из-за того, что в законе об ОСАГО по-прежнему остается пункт (и) статьи 14, подразумевающий такую процедуру.
Распоряжение Банка России: предъявление страховщиком регрессных требований к лицу, у которого на момент наступления страхового случая, произошедшего вследствие неисправности, истек срок действия диагностической карты, возможно только в случаях, когда транспортное средство подлежит техосмотру в соответствии с законодательством.
Спорные случаи могут возникнуть, если в ДТП попадает частный автомобиль, используемый владельцем для работы: если это вскроется в ходе разбирательств, формально страховая получит право на регресс.
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6
Может ли инспектор ДПС проверять техническое состояние автомобиля?
Да, такая возможность имеется даже после отмены техосмотра, потому что обязанность содержать машину в исправном состоянии с водителя не снимается. Для автомобилей, которым техосмотр требуется, предусмотрено внеочередное посещение пунктов, если инспектор обнаружил неисправность визуально. Что касается машин, которым диагностическая карта не нужна, то принудительно загнать на пункт техосмотра их не могут, однако в КоАП по-прежнему есть статьи, наказывающие за езду на неисправной машине штрафом или лишением прав (статья 12.5 КоАП РФ).
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