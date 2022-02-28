Техосмотр проверят камеры. С 1 марта штрафы за отсутствие диагностической карты резко возрастут

С 1 января действует новая редакция закон «О техническом осмотре...», которая делает его добровольным для владельцев частных автомобилей, используемых в личных целях. Однако техосмотр по-прежнему необходим следующим категориям транспортных средств:

коммерческому транспорту (такси, автобусы, грузовики);

транспорту, принадлежащему юридическим лицам;

личному транспорту, который используется в рабочих поездках;

личному транспорту при перерегистрации автомобиля, если его возраст превышает четыре года;

при регистрации изменений в конструкцию автомобиля (тюнинг и т. п.).

Закон «О техническом осмотре...» (фрагмент): легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также актами, составляющими право Евразийского экономического союза, по вопросу проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию.

