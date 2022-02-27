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«Как хочу, так и паркуюсь». Как мать с ребенком ставит свою «Мазду» на 3 места и посылает жильцов дома

Очередная подборка фото с нарушениями в Новосибирске

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Стоянка против шерсти

Стоянка против шерсти

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Представляем новый, 266-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Двор ул. Линейной, 35/3, здесь расположен детский сад № 198, куда постоянно приезжает мамаша (на белой «Мазде») с ребенком и бросает машину на 2–3 места. Как специально, чем корявее, тем лучше. Соседи в бешенстве: приезжают люди домой, а тут «гости» расположились, припарковаться негде. На любые просьбы и замечания реагирует агрессивно, на всё один ответ: «Как хочу, так и паркуюсь», — жалуются местные жители (фото выше).

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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— Ул. Советская, тротуар, — уточняет читатель Александр.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— Парковка возле лицея № 95, — пишет Юрий.

Пройти в подъезд трудно

Пройти в подъезд трудно

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— Петухова, 68. Паркуется постоянно. Еле протискиваешься, выходя из подъезда, — недовольна Марина.

Стоянка в зоне перехода

Стоянка в зоне перехода

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— Ул. Горького, парковка на пешеходном переходе и тротуаре, — информирует Евгений.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Просто встал на тротуаре. Ну а что, место широкое, пешеходы могут и обойти, никто никому не мешает.

Стоянка во дворе дома

Стоянка во дворе дома

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— Товарищ регулярно так паркуется. На ул. Лежена, 9, во дворе дома между первым и вторым подъездом, — недоволен Олег.

Машина с сугробом на парковке для инвалидов

Машина с сугробом на парковке для инвалидов

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Мы уже сообщали, что какой-то гражданин повадился хранить свою машину с томскими номерами на инвалидной парковке возле «Победы» по ул. Ленина, 7. Прошло несколько недель, прямо удивительно, как этот сугроб еще до сих пор не увезли.

Автомобиль на переходе

Автомобиль на переходе

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

— Добрый день, спасибо вам за вашу работу. Может быть, она что-то изменит. Часто вижу автохамов возле школы № 1. Накипело. Двигался в нарушении ППД нагло «Мерседес» со стороны ул. Мичурина (одностороннее движение, справа виден знак). Припарковался на пешеходном переходе. Машинам, выезжающим с Красного проспекта, перекрыл обзор на переход (дети маленькие переходят дорогу), — пишет наш читатель.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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