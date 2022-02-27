«Как хочу, так и паркуюсь». Как мать с ребенком ставит свою «Мазду» на 3 места и посылает жильцов дома

Представляем новый, 266-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Двор ул. Линейной, 35/3, здесь расположен детский сад № 198 , куда постоянно приезжает мамаша (на белой «Мазде») с ребенком и бросает машину на 2–3 места. Как специально, чем корявее, тем лучше. Соседи в бешенстве: приезжают люди домой, а тут «гости» расположились, припарковаться негде. На любые просьбы и замечания реагирует агрессивно, на всё один ответ: «Как хочу, так и паркуюсь», — жалуются местные жители (фото выше).