«Как хочу, так и паркуюсь». Как мать с ребенком ставит свою «Мазду» на 3 места и посылает жильцов дома

Представляем новый, 266-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Двор ул. Линейной, 35/3, здесь расположен детский сад
— Ул. Советская, тротуар, — уточняет читатель Александр.
— Парковка возле лицея № 95, — пишет Юрий.
— Петухова, 68. Паркуется постоянно. Еле протискиваешься, выходя из подъезда, — недовольна Марина.
— Ул. Горького, парковка на пешеходном переходе и тротуаре, — информирует Евгений.
Просто встал на тротуаре. Ну а что, место широкое, пешеходы могут и обойти, никто никому не мешает.
— Товарищ регулярно так паркуется. На ул. Лежена, 9, во дворе дома между первым и вторым подъездом, — недоволен Олег.
Мы уже сообщали, что какой-то гражданин повадился хранить свою машину с томскими номерами на инвалидной парковке возле «Победы» по ул. Ленина, 7. Прошло несколько недель, прямо удивительно, как этот сугроб еще до сих пор не увезли.
СЮЖЕТ
— Добрый день, спасибо вам за вашу работу. Может быть, она что-то изменит. Часто вижу автохамов возле школы