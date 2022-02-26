Водитель Honda стартанул на зеленый и устроил ДТП — смотрим, почему он виноват

В нашем очередном видеоразборе ДТП, происходящих на улицах Новосибирска, обсуждаем типовую ситуацию: один не закончил проезд перекрестка, второй поспешил стартовать. На этот раз встретились две Honda, кто был неправ и почему — в нашем материале.

Пересечение улиц Кирова и Сакко и Ванцетти, направление движения — по Кирова из центра. Вот автомобилям загорается зеленый, они начинают движение, и в этот момент красненькая Honda Fit, поспевая за другой машиной, пытается закончить свой проезд перекрестка. Кроссовер в правом ряду останавливается, а вот у водителя минивэна Honda Edix, вероятно, был закрыт обзор — происходит столкновение, смотрите видео.