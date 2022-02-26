Водитель Honda стартанул на зеленый и устроил ДТП — смотрим, почему он виноват

В нашем очередном видеоразборе ДТП, происходящих на улицах Новосибирска, обсуждаем типовую ситуацию: один не закончил проезд перекрестка, второй поспешил стартовать. На этот раз встретились две Honda, кто был неправ и почему — в нашем материале.
Пересечение улиц Кирова и Сакко и Ванцетти, направление движения — по Кирова из центра. Вот автомобилям загорается зеленый, они начинают движение, и в этот момент красненькая Honda Fit, поспевая за другой машиной, пытается закончить свой проезд перекрестка. Кроссовер в правом ряду останавливается, а вот у водителя минивэна Honda Edix, вероятно, был закрыт обзор — происходит столкновение, смотрите видео.
Вопрос о виновности тут может быть решен исходя из положения автомобилей на перекрестке, было ли красное авто в зоне пересечения проезжих частей или нет. Если было, то ему обязаны уступить для завершения маневра проезда перекрестка.
Пункт 13.7 ПДД. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.
— Хетчбэк, судя по видео, был на перекрестке, водитель минивэна должен был его видеть, но, к сожалению, не заметил. По моему мнению, Honda Fit имел право завершить манер, куда ж ему было деться с перекрестка, — рассуждает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Посмотрим подробней на конфигурацию перекрестка. В момент, когда для Honda Edix загорается зеленый, Honda Fit находится чуть дальше своего светофора, в районе пешеходной «зебры». Теперь вспомним про границы перекрестка и закругления.
Пункт 1.2 ПДД. Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей.
По снимкам «Яндекс.Панорам», закругления начинаются раньше того места, где стояла Honda Fit, значит, можно предположить, что она уже была на пересечении и имела право закончить маневр. Хотя, конечно, вряд ли стоит вылезать на перекресток под мигающий зеленый, особенно когда перед тобой колонна машин — понятно же, что поперечное направление поедет через мгновение.
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