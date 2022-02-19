Бойтесь «Глории». Праворулька редкой японской марки снова устроила ДТП, похожее на подставу (смотрите внимательно)

В рубрике «Куда ты рулишь?» продолжаем рассказывать о подозрительных авариях на улицах Новосибирска. Сегодня у нас «всё те же на манеже» — мощный японский седан Nissan Gloria, который протаранил доверчивого водителя «Газели» и который давно зарекомендовал себя как любимый автомобиль автоподставщиков. Подробнее — в нашем разборе с экспертом.
Пересечение улицы Дмитрия Шамшурина и Комсомольского проспекта, «Газель» движется со стороны вокзала, на перекрестке мы видим знак «уступи дорогу» и табличку с направлением главной дороги. Навстречу «Газели» едет белый седан Nissan Gloria и вроде бы он никуда не собирается поворачивать. Видео невысокого качества, непонятно, включен ли указатель поворота — но в последний момент седан резко берет влево и буквально врезается в несчастную «Газель».
Да, очень похоже на то, что маневр «Глории» влево был «придержан» до самого конца, а водитель «Газели» вероятно подумал, что седан проедет прямо. Тем не менее «газелист» согласно знаку должен был уступить дорогу.
Пункт 13.9 ПДД. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
— Вина, конечно, «Газели». Но оно так специально и делается, я уверена, что этот потерпевший (на «Глории») уже не раз посещал страховые компании. Тенденции последнего времени — эти подставщики специально выбирают перекрестки там, где может быть зафиксировано такое ДТП, даже сами предоставляют видеозаписи в страховые компании, по ним видно, что ДТП было реальным, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
— Подставу видно, но доказать ее трудно. Подставщики, как правило, используют праворульные машины, которые по единой методике расчетов получают хорошие деньги, а в данном случае именно такой автомобиль. Соответственно убыток по нему будет насчитан достаточно дорогой, — добавляет эксперт.
Ну что же, сам автомобиль, конечно, не виноват, это хорошая мощная комфортная японская машина. Но люди, к сожалению, создают плохую репутацию таким авто, поэтому впору сказать — бойтесь «Глории»! И «Ниссана Цедрика» заодно, поскольку это родственные автомобили.
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