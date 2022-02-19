Бойтесь «Глории». Праворулька редкой японской марки снова устроила ДТП, похожее на подставу (смотрите внимательно)

В рубрике «Куда ты рулишь?» продолжаем рассказывать о подозрительных авариях на улицах Новосибирска. Сегодня у нас «всё те же на манеже» — мощный японский седан Nissan Gloria, который протаранил доверчивого водителя «Газели» и который давно зарекомендовал себя как любимый автомобиль автоподставщиков. Подробнее — в нашем разборе с экспертом.

Пересечение улицы Дмитрия Шамшурина и Комсомольского проспекта, «Газель» движется со стороны вокзала, на перекрестке мы видим знак «уступи дорогу» и табличку с направлением главной дороги. Навстречу «Газели» едет белый седан Nissan Gloria и вроде бы он никуда не собирается поворачивать. Видео невысокого качества, непонятно, включен ли указатель поворота — но в последний момент седан резко берет влево и буквально врезается в несчастную «Газель».