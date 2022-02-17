17 февраля четверг
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 5/10
usd 75.01
eur 85.31
Тема дняТонированный трактор убирал снег в Новосибирске
Все новости
Все новости

Ты просто космос, «Стария». «Хендай» показала НГС новый межпланетный автомобиль, каких вы еще не видели, — что у него в салоне

Дизайн минивэна Hyundai Staria — это основная фишка автомобиля

178
2Обсудить

Поделиться

Hyundai Staria 2022 года

Hyundai Staria 2022 года

Поделиться

Компания Hyundai официально представила в России минивэн Staria — без сомнения, новое слово в автомобильном дизайне. Футуристическая машина вызвала широкое обсуждение в профессиональных журналистских кругах и сильно заинтересовала простых людей — подробнее о новом минивэне в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Для начала посмотрите видеоролик, чтобы составить общее впечатление об автомобиле.

Презентация в космическом стиле

Презентация в космическом стиле

Поделиться

Конечно, дизайн экстерьера Hyundai Staria — это основная фишка автомобиля, основная тема обсуждений и разговоров. Больше всего в оценочных суждениях звучит слово «космос», даже презентация авто проходила в планетарии со всеми звездными атрибутами.

Длина 5253 мм<br />Ширина 1997 мм

Длина 5253 мм
Ширина 1997 мм

Поделиться

Впрочем, «космос» — это даже слишком банально. Когда на дорогах Сочи, где проходил тест машины, люди меня спрашивали: «Это чего, а?», я говорил: «Межпланетный спускаемый комбинированный звездолет-автомобиль, вот, мол, готовимся к первой посадке на Луну». Многие верили.

Высота 1990 мм<br />Колесная база 3273 мм

Высота 1990 мм
Колесная база 3273 мм

Поделиться

Группа из нескольких машин Staria в черном цвете выглядит, как грозный отряд шаттлов для перевозки тайных агентов банды «Людей в черном». Дерзко.

Клиренс 186 мм

Клиренс 186 мм

Поделиться

Основная деталь «лица» минивэна — светодиодная полоса верхнего яруса по всей ширине. Это апогей дизайнерских тенденций к сужению оптики — всё, тоньше уже некуда. Полоса — это ходовые огни, основной свет вынесен в блок-фары нижнего яруса на бампере. Тоже, разумеется, светодиодные.

Масса 2199–2350 кг

Масса 2199–2350 кг

Поделиться

А так автомобиль выглядит в темное время суток — сразу и не поймешь, что это за межгалактическая штуковина такая.

Подвеска передняя: независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости

Подвеска передняя: независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости

Поделиться

Задние огромные фонари выложены красными квадратиками-пикселями, тоже отсылка к футуристической теме. Да и в плане безопасности хорошее решение — такие огни точно заметишь.

Подвеска задняя: независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Подвеска задняя: независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Поделиться

С боковиной не всё так просто — в глаза бросается заниженная подоконная линия, которая начинает ниспадать сразу от передней стойки. С одной стороны, это фирменная концепция максимально свободного пространства — производитель сделал максимально большие окна, панорамную крышу для наилучшего обзора с пассажирских мест. С другой стороны, заниженная подоконная линия разбивает гармоничность дизайна и делает машину менее стремительной на вид, менее хищной.

Шины 215/65 R1, 235/55 R18

Шины 215/65 R1, 235/55 R18

Поделиться

Staria — это наследник заднеприводного минивэна Hyundai Grand Starex H-1, который получил неплохое распространение в России. Но Staria — это совершенно новая платформа, это другие размеры, это передний или полный привод, модернизированные двигатели. Даже другим названием решили отстраниться от старого Grand Starex.

Два мотора — бензин и дизель

Два мотора — бензин и дизель

Поделиться

На нашем рынке предлагаются два двигателя — дизель 2,2 литра (177 л. с. и 430 Нм крутящего момента) и бензиновый 3,5 литра (249 л. с. и 332 Нм крутящего момента). Коробки передач — 6-ступенчатая механика или 8-ступенчатый гидроавтомат. Полный привод на основе муфты подключения задней оси идет только в комбинации с дизелем.

Расход дизеля (полный привод):<br />городской цикл 10,4 л<br />загородный цикл 6,57 л

Расход дизеля (полный привод):
городской цикл 10,4 л
загородный цикл 6,57 л

Поделиться

Вариант с дизелем менее динамичен и менее удобен в плане управления тягой — педаль газа нелинейна и требует значительного усилия для хоть сколько-нибудь активного рывка вперед. Разгон до сотни на полном приводе — аж 13,5 секунды. Звук мотора банален и даже слегка надрывен при подъеме в горку, куда минивэн забирается не слишком охотно. Руль довольно сильно зажат, есть момент небольшой вязкости, в спортивном режиме всё это еще усиливается, а реактивное действие становится слишком навязчивым. Да, управление точное, прозрачное, но на извилистых дорогах с поворотами надоедает удерживать баранку, которая желает стремительно вернуться в ноль.

Расход бензина:<br />городской цикл 14,5 л<br />загородный цикл 8,2 л

Расход бензина:
городской цикл 14,5 л
загородный цикл 8,2 л

Поделиться

Другое дело — атмосферный бензиновый V6 объемом 3,5 литра — тут и отклики поживее, и акселератор более линейный, машина ощущается динамичнее. По разгону уже вписываемся в «десятку» — 9,2 секунды до 100 км/ч. И другие настройки рулевого, более корректные — нет излишней тяжести, нет назойливости реактивного действия, с таким мотором и рулевым управлять машиной комфортнее и веселее (благодаря урчанию 6 цилиндров).

Экологический класс 5 (пятый)

Экологический класс 5 (пятый)

Поделиться

Зато дизель потребует меньше денег на топливо — в городе у него расход 10,4 литра, на трассе — 7 литров. Бензина (можно 92-й) придется заливать из расчета 14,5 литра в городе и 8,2 литра на трассе. Ну а что, все-таки машинка 2,3 тонны весит.

Рулевое управление — с электроусилителем, реечная передача

Рулевое управление — с электроусилителем, реечная передача

Поделиться

Подвеска настроена неплохо для динамичной езды, азартного прохождения поворотов, да и сильными кренами этот немаленький автомобиль вовсе не досаждает. Но плавности хода хотелось бы побольше — все-таки слишком чувствуются стыки, трещины и рельсы, недостает мягкости сглаживания, ощутима ударная нагрузка. Это всё на шинах Michelin Pilot Alpin 235/55/18.

Интерьер автомобиля

Интерьер автомобиля

Поделиться

Интерьер автомобиля не такой футуристичный, но всё равно интересный и свежий. Цифровая приборная панель оформлена отдельным планшетом и поставлена высоко на передней панели — на приборы смотришь поверх руля. И это почти замена проекции на лобовое стекло.

Не хватает нарядности

Не хватает нарядности

Поделиться

Материалы пластика однако же недостаточно нарядны, не хватает какого-то большего лоска, каких-то металлических элементов.

Сенсорные кнопки управления

Сенсорные кнопки управления

Поделиться

Кнопочный селектор АКП вынесен на среднюю консоль под блок климат-контроля. Есть сенсорные кнопки быстрого доступа к различным функциям, но всё же физические были бы удобнее.

Широкий экран мультимедиа

Широкий экран мультимедиа

Поделиться

Дисплей мультимедийной системы выполнен в широкоэкранном формате, который для навигации, например, не так хорош, как более узкие, но высокие дисплеи. Сама мультимедиа работает шустро, меню построено логично. Есть система кругового обзора, картинка с камер не идеальна, но в целом всё видно и понятно.

Двери с электроприводом

Двери с электроприводом

Поделиться

Сдвижные двери с электроприводом открывают нам заднее пространство 5,2-метрового минивэна. Тут два ряда сидений, возможны компоновки 3+3 или 2+3, итого 8 или 7 мест в машине.

В кресле можно вытянуться

В кресле можно вытянуться

Поделиться

На втором ряду — либо диван, либо два раздельных кресла с подлокотниками (такая версия называется Premium). Естественно, есть электропривод, есть оттоманка для ног, есть режим релаксирующей посадки. Релакс — это когда нажимаешь на кнопочку, и кресло раскладывается в полулежащее положение — снимается нагрузка на таз и ноги. Действительно приятно. Жаль массажа нет.

Пространство второго ряда

Пространство второго ряда

Поделиться

Имеется регулировка перемещения кресел второго ряда поперек салона, вправо/влево — только непонятно, зачем это надо. А вот более интересной функции поворота кресел, наоборот, нет.

Места третьего ряда

Места третьего ряда

Поделиться

На третьем ряду — полноценные три места, пространства достаточно для комфортной езды. Забираться, конечно, не так удобно, как на второй ряд.

Багажное пространство до 4 кубометров

Багажное пространство до 4 кубометров

Поделиться

Оба задних ряда можно отрегулировать в различных вариантах, скомбинировать наиболее оптимальное соотношение грузового и пассажирского пространств. Объемы багажного отсека сильно варьируются — в 8-местной версии это 831–1303 литра (максимум со сдвинутыми до упора сиденьями 2-го и 3-го ряда). В 7-местной — 117–431 литр (со сдвинутыми до упора сиденьями 3-го ряда).

Автомобиль вызывает интерес

Автомобиль вызывает интерес

Поделиться

Возвращаясь к интересу людей — когда минивэн едет по городу, на него постоянно смотрят как водители, так и пешеходы. Меня постоянно расспрашивали об автомобиле — армяне на гибридном Toyota Alphard специально догнали, чтобы разглядеть Staria внутри, машину они оценили в 5 млн рублей. Семья из Иваново, которая присматривает себе минивэн, похвалила автомобиль за простор, а суровому мужчине на Jeep Wrangler понравился полный привод.

Базовая цена — <nobr class="_">2 999 000</nobr> рублей

Базовая цена — 2 999 000 рублей

Поделиться

И о ценах. Базовая стоимость дизельного 8-местного варианта — 2 999 000 рублей. 7-местный Premium — от 4 049 000 рублей. Будет и коммерческий фургон для перевозки грузов — вот он как раз на механике и стоит от 2 149 000 рублей.

Почитайте еще обзор новой Hyundai Creta — за что ее так раскупают новосибирские водители.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

новые автотест-драйв
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter