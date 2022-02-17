Ты просто космос, «Стария». «Хендай» показала НГС новый межпланетный автомобиль, каких вы еще не видели, — что у него в салоне

Компания Hyundai официально представила в России минивэн Staria — без сомнения, новое слово в автомобильном дизайне. Футуристическая машина вызвала широкое обсуждение в профессиональных журналистских кругах и сильно заинтересовала простых людей — подробнее о новом минивэне в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Для начала посмотрите видеоролик, чтобы составить общее впечатление об автомобиле.