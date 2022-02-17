Ты просто космос, «Стария». «Хендай» показала НГС новый межпланетный автомобиль, каких вы еще не видели, — что у него в салоне

Компания Hyundai официально представила в России минивэн Staria — без сомнения, новое слово в автомобильном дизайне. Футуристическая машина вызвала широкое обсуждение в профессиональных журналистских кругах и сильно заинтересовала простых людей — подробнее о новом минивэне в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Для начала посмотрите видеоролик, чтобы составить общее впечатление об автомобиле.
Конечно, дизайн экстерьера Hyundai Staria — это основная фишка автомобиля, основная тема обсуждений и разговоров. Больше всего в оценочных суждениях звучит слово «космос», даже презентация авто проходила в планетарии со всеми звездными атрибутами.
Впрочем, «космос» — это даже слишком банально. Когда на дорогах Сочи, где проходил тест машины, люди меня спрашивали: «Это чего, а?», я говорил: «Межпланетный спускаемый комбинированный звездолет-автомобиль, вот, мол, готовимся к первой посадке на Луну». Многие верили.
Группа из нескольких машин Staria в черном цвете выглядит, как грозный отряд шаттлов для перевозки тайных агентов банды «Людей в черном». Дерзко.
Основная деталь «лица» минивэна — светодиодная полоса верхнего яруса по всей ширине. Это апогей дизайнерских тенденций к сужению оптики — всё, тоньше уже некуда. Полоса — это ходовые огни, основной свет вынесен в блок-фары нижнего яруса на бампере. Тоже, разумеется, светодиодные.
А так автомобиль выглядит в темное время суток — сразу и не поймешь, что это за межгалактическая штуковина такая.
Задние огромные фонари выложены красными квадратиками-пикселями, тоже отсылка к футуристической теме. Да и в плане безопасности хорошее решение — такие огни точно заметишь.
С боковиной не всё так просто — в глаза бросается заниженная подоконная линия, которая начинает ниспадать сразу от передней стойки. С одной стороны, это фирменная концепция максимально свободного пространства — производитель сделал максимально большие окна, панорамную крышу для наилучшего обзора с пассажирских мест. С другой стороны, заниженная подоконная линия разбивает гармоничность дизайна и делает машину менее стремительной на вид, менее хищной.
Staria — это наследник заднеприводного минивэна Hyundai Grand Starex H-1, который получил неплохое распространение в России. Но Staria — это совершенно новая платформа, это другие размеры, это передний или полный привод, модернизированные двигатели. Даже другим названием решили отстраниться от старого Grand Starex.
На нашем рынке предлагаются два двигателя — дизель 2,2 литра (177
Вариант с дизелем менее динамичен и менее удобен в плане управления тягой — педаль газа нелинейна и требует значительного усилия для хоть сколько-нибудь активного рывка вперед. Разгон до сотни на полном приводе — аж 13,5 секунды. Звук мотора банален и даже слегка надрывен при подъеме в горку, куда минивэн забирается не слишком охотно. Руль довольно сильно зажат, есть момент небольшой вязкости, в спортивном режиме всё это еще усиливается, а реактивное действие становится слишком навязчивым. Да, управление точное, прозрачное, но на извилистых дорогах с поворотами надоедает удерживать баранку, которая желает стремительно вернуться в ноль.
Другое дело — атмосферный бензиновый V6 объемом 3,5 литра — тут и отклики поживее, и акселератор более линейный, машина ощущается динамичнее. По разгону уже вписываемся в «десятку» — 9,2 секунды до 100 км/ч. И другие настройки рулевого, более корректные — нет излишней тяжести, нет назойливости реактивного действия, с таким мотором и рулевым управлять машиной комфортнее и веселее (благодаря урчанию 6 цилиндров).
Зато дизель потребует меньше денег на топливо — в городе у него расход 10,4 литра, на трассе — 7 литров. Бензина (можно
Подвеска настроена неплохо для динамичной езды, азартного прохождения поворотов, да и сильными кренами этот немаленький автомобиль вовсе не досаждает. Но плавности хода хотелось бы побольше — все-таки слишком чувствуются стыки, трещины и рельсы, недостает мягкости сглаживания, ощутима ударная нагрузка. Это всё на шинах Michelin Pilot Alpin 235/55/18.
Интерьер автомобиля не такой футуристичный, но всё равно интересный и свежий. Цифровая приборная панель оформлена отдельным планшетом и поставлена высоко на передней панели — на приборы смотришь поверх руля. И это почти замена проекции на лобовое стекло.
Материалы пластика однако же недостаточно нарядны, не хватает какого-то большего лоска, каких-то металлических элементов.
Кнопочный селектор АКП вынесен на среднюю консоль под блок климат-контроля. Есть сенсорные кнопки быстрого доступа к различным функциям, но всё же физические были бы удобнее.
Дисплей мультимедийной системы выполнен в широкоэкранном формате, который для навигации, например, не так хорош, как более узкие, но высокие дисплеи. Сама мультимедиа работает шустро, меню построено логично. Есть система кругового обзора, картинка с камер не идеальна, но в целом всё видно и понятно.
Сдвижные двери с электроприводом открывают нам заднее пространство 5,2-метрового минивэна. Тут два ряда сидений, возможны компоновки
На втором ряду — либо диван, либо два раздельных кресла с подлокотниками (такая версия называется Premium). Естественно, есть электропривод, есть оттоманка для ног, есть режим релаксирующей посадки. Релакс — это когда нажимаешь на кнопочку, и кресло раскладывается в полулежащее положение — снимается нагрузка на таз и ноги. Действительно приятно. Жаль массажа нет.
Имеется регулировка перемещения кресел второго ряда поперек салона, вправо/влево — только непонятно, зачем это надо. А вот более интересной функции поворота кресел, наоборот, нет.
На третьем ряду — полноценные три места, пространства достаточно для комфортной езды. Забираться, конечно, не так удобно, как на второй ряд.
Оба задних ряда можно отрегулировать в различных вариантах, скомбинировать наиболее оптимальное соотношение грузового и пассажирского пространств. Объемы багажного отсека сильно варьируются — в
Возвращаясь к интересу людей — когда минивэн едет по городу, на него постоянно смотрят как водители, так и пешеходы. Меня постоянно расспрашивали об автомобиле — армяне на гибридном Toyota Alphard специально догнали, чтобы разглядеть Staria внутри, машину они оценили в
И о ценах. Базовая стоимость дизельного
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