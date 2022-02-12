В Новосибирске угрожают принципиальному водителю праворульки — он таранит нарушителей и выкладывает видео в YouТube

В наших разборах ДТП мы уже рассказывали о принципиальном водителе, который ездит по городу, сталкивается с нарушителями и снимает всё на видеорегистратор. После того как он выложил новый ролик на свой канал в YouТube, в соцсетях возникла новая волна осуждения, как говорит этот водитель, ему даже угрожают. Подробнее о дорожных ситуациях, в которые он попадает, — в нашем материале.
Ролики снимает пользователь YouТube под ником DanilaGFX, у которого есть свой канал — вот посмотрите ранее опубликованные на НГС ситуации. В первом эпизоде на площади Будагова наш водитель сталкивается с машиной из соседнего ряда, которая просится в его ряд. Во втором эпизоде на Учительской он не пускает таксиста.
После опубликования нового ролика пользователи в соцсетях начали активно осуждать водителя, обвиняя его в намеренном совершении аварий и даже в проблемах с психикой. В итоге он был вынужден закрыть доступ к части роликов, поскольку ему начали угрожать. Мы связались с этим водителем, и вот что он нам сказал.
— Вы боретесь с нарушителями?
— Бороться с ними должна ГИБДД. Я езжу согласно знакам и разметке, стараюсь не нарушать ПДД. В связи с угрозами в мой адрес доступ к видео закрываю.
— А почему угрожают, как вы прокомментируете критику пользователей в свой адрес?
— Зависит от того, как преподнести информацию. Один сумасшедший начал орать всякую ерунду, остальные подхватили.
Судя по видео, автор роликов ездит на праворульном автомобиле, вероятно, легковом. Давайте посмотрим ситуации, где ДТП не случилось, но дело было близко к этому. В первом эпизоде водитель едет по улице Объединения, мы видим знак, что для встречных машин предназначена только одна полоса. Разметки нет, наш автор прижимается левее и выдавливает встречные машины со своего пути. Такая же ситуация в другом, закрытом ролике, закончилась ДТП. Во втором эпизоде на улице Колонды он выезжает на перекресток и истошно сигналит водителям, которые заблокировали дорогу. В третьем эпизоде на проспекте Дзержинского он не пускает «Газель», которая поворотником просится правее.
— Водитель является так называемым правдорубом. Это человек, который сам не нарушает ПДД и другим не дает. За малейшую оплошность он начинает водителей наказывать. И ему не жалко свой автомобиль, потерянного времени и даже нервов, вполне вероятно, что он таким образом самоутверждается. Доказывая свою правоту, он учит других водителей, по его мнению, они становятся лучше, лучше знают ПДД и едут дальше, не нарушая. Видео, где люди, используя ширину дороги, разделили ее таким образом в два ряда: он решил, что половина дороги его, и специально провоцировал лобовое столкновение. На мой взгляд, это некорректное поведение на дороге, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
По мнению эксперта, использовать против принципиального водителя статью 10.1 ПДД будет затруднительно. В ней сказано, что «при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», но в реальности эта статья достаточно редко применяется на практике из-за расплывчатости своих формулировок. А вы как считаете, кто прав — голосуйте!
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