В Новосибирске угрожают принципиальному водителю праворульки — он таранит нарушителей и выкладывает видео в YouТube

В наших разборах ДТП мы уже рассказывали о принципиальном водителе, который ездит по городу, сталкивается с нарушителями и снимает всё на видеорегистратор. После того как он выложил новый ролик на свой канал в YouТube, в соцсетях возникла новая волна осуждения, как говорит этот водитель, ему даже угрожают. Подробнее о дорожных ситуациях, в которые он попадает, — в нашем материале.



Ролики снимает пользователь YouТube под ником DanilaGFX, у которого есть свой канал — вот посмотрите ранее опубликованные на НГС ситуации. В первом эпизоде на площади Будагова наш водитель сталкивается с машиной из соседнего ряда, которая просится в его ряд. Во втором эпизоде на Учительской он не пускает таксиста.