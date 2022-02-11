Тюрьма, сума и конфискация. В Госдуме разработают механизм отъема автомобилей у бесправников

В Государственной думе обсуждают радикальное ужесточение ответственности за езду после лишения водительских прав и ряда грубых нарушений, которые повлекли травмирование или гибель людей. «Рецидивистам» грозят штрафы до 100 тысяч рублей, уголовное наказание и конфискация автомобиля. Эксперты при этом сомневаются как в актуальности проблемы, так и в предложенном способе ее ликвидации.



В фокусе — бесправники-рецидивисты

Законопроект об ужесточении наказания за ряд повторных грубых нарушений разрабатывает рабочая группа, о чем в «Парламентской газете» сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Основной мишенью будут водители, которые садятся за руль после лишения прав, и в поддержку инициативы депутаты приводят данные о растущем числе подобных нарушений. Так, в 2019 году выявили 68 тысяч бесправников, в 2020 году — уже 91 тысячу, а за первую половину прошло года — около 53 тысяч (то есть более 100 тысяч в годовом выражении). Такие водители являются причиной каждого десятого ДТП с жертвами, то есть несут непропорциональные риски для общества.

