Тюрьма, сума и конфискация. В Госдуме разработают механизм отъема автомобилей у бесправников

В Государственной думе обсуждают радикальное ужесточение ответственности за езду после лишения водительских прав и ряда грубых нарушений, которые повлекли травмирование или гибель людей. «Рецидивистам» грозят штрафы до 100 тысяч рублей, уголовное наказание и конфискация автомобиля. Эксперты при этом сомневаются как в актуальности проблемы, так и в предложенном способе ее ликвидации.
В фокусе — бесправники-рецидивисты
Законопроект об ужесточении наказания за ряд повторных грубых нарушений разрабатывает рабочая группа, о чем в «Парламентской газете» сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Основной мишенью будут водители, которые садятся за руль после лишения прав, и в поддержку инициативы депутаты приводят данные о растущем числе подобных нарушений. Так, в 2019 году выявили 68 тысяч бесправников, в 2020 году — уже 91 тысячу, а за первую половину прошло года — около 53 тысяч (то есть более 100 тысяч в годовом выражении). Такие водители являются причиной каждого десятого ДТП с жертвами, то есть несут непропорциональные риски для общества.
До 2013 года отдельного наказания за езду без прав не было, поэтому некоторые умудрялись накапливать совокупные сроки лишения по 80–100 лет. Эту практику пресекли введением административного ареста на срок до 15 суток, штрафа в 30 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 200 часов (часть 2 статьи 12.7 КоАП). Однако, по мнению Ирины Яровой, эти меры уже недостаточны:
— Действующие нормы позволяют многократно нарушать законодательство, ездить без прав и платить один и тот же штраф. Человек каждый раз откупается незначительными суммами, — подчеркнула вице-спикер.
Конфискуй или проиграешь
Ирина Яровая предлагает увеличить штраф до 50–100 тысяч рублей, а за третий и последующий случаи езды без прав (после лишения) ввести уголовную ответственность. Еще более радикально звучит идея конфисковать автомобиль, что, по мнению депутата, позволит предотвращать новые правонарушения. Она подчеркивает, что закон должен учесть все нюансы, чтобы конфискация не коснулась законопослушных водителей.
Но это не всё: изъятие автомобиля Ирина Яровая предлагает применять также к водителям, виновным в гибели людей, если ДТП совершено в состоянии опьянения, после лишения прав или сопряжено с выездом на встречную полосу или серьезным превышением скорости.
Что мешает изъятию
Идея конфисковывать автомобиль выдвигалась уже неоднократно, например, в 2016 году обсуждалась возможность временно задерживать автомобиль у алконавтов до полной оплаты ими штрафа. Конфискация автомобиля фигурировала в проекте нового КоАП РФ двухлетней давности, от которого быстро отказались из-за его чрезмерной жесткости.
Адвокат Сергей Радько объяснил нам, в чём главная сложность с конфискацией автомобиля:
— Похожие инициативы обсуждаются много лет применительно к пьяным водителям, но пока никто не может объяснить, как изымать автомобиль, если нарушитель не является его собственником, ведь это может быть машина супруги, работодателя, каршеринга и так далее. То есть нужно продумывать механизм, чтобы изъятие происходило только в случае, если нарушитель является автовладельцем, но тогда возникает другая проблема: лишенный прав водитель, попавшись, тут же пишет договор купли-продажи задним числом и тем самым избегает конфискации.
Конфискация с упреждением
Несколько лет назад проблему предлагали решать следующим образом: в случае, если нарушитель не являлся собственником автомобиля, его владелец получает письменное предписание впредь не доверять автомобиль людям, которые грубо нарушают правила. А в случае, если собственник игнорирует требование, автомобиль подлежит конфискации.
— Это явная глупость, — убежден Сергей Радько. — Нельзя наказывать владельца, который ничего по факту не нарушал, потому что он ведь передавал машину не для того, чтобы кто-то катался на ней пьяный. Он передавал ее для того, чтобы на ней ездили, и наказывать нужно именно нарушителя.
Повышенное внимание к водителям-лишенникам Сергей Радько считает избыточным:
— Да, это является проблемой, но насколько она актуальна, не знает никто. Данное нарушение выявляется только инспекторами, а их так мало, что говорить о точности статистики нельзя, — объясняет он свою позицию. — Кроме того, это не то нарушение, которое напрямую влияет на безопасность. ДТП происходят из-за превышения скорости, из-за опасного выезда на встречную полосу, а езда без удостоверения — да, это безобразие, но это не прямая причина аварий. Мы видим очередное закручивание гаек.
Опасное вождение переопределят
Рабочая группа Госудмы инициировала разработку нового определения понятия «опасное вождение» — для этого планируется направить запрос кабинету министров. Такое определение существует в ПДД с июня 2016 года, однако на практике не используется, потому что соответствующей статьи нет в КоАП РФ.
ПДД (фрагмент). Водителю запрещается […] опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.
— Нынешнее определение в ПДД настолько маловменяемое, что требует срочного изменения, — объясняет Сергей Радько. — Потому что сейчас можно наказывать вообще любое действие в Москве, ведь здесь движение всегда интенсивное, и любое многократное перестроение уже попадает под определение. Неясно также, кто и как должен выявлять это нарушение: то ли инспектор будет стоять и считать перестроения, то ли камера. Это определение второпях внесли в ПДД в 2016 году, и на этом всё закончилось, потому что под критерии опасного вождения попадали и откровенные лихачи, и обычные водители, которые едут чуть быстрее потока, но не представляют угрозы.
Перед внесением определения в КоАП РФ, по словам Ирины Яровой, МВД должно разработать четкие признаки опасного вождения. Применение нынешнего толкования на практике приведет к нарушению прав граждан.
Стиль вождения оценит камера
Обсуждается и перспектива выявлять опасное вождение с помощью автоматических комплексов видеофиксации. Заместитель главы столичного департамента транспорта Андрей Корнеев уверен, что технически это возможно:
— В столице есть необходимое количество камер, мы готовы обновить программное обеспечение и настроить устройства на фиксацию опасного вождения, — пояснил он.
Однако у такого подхода есть и сильная оппозиция, например, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов убежден, что наказывать за опасное вождение нужно исключительно по решению суда, а регистрировать нарушение должна полиция с использованием видеофиксации. Это же мнение разделяет депутат Дмитрий Вяткин:
— Ни одна система фото- и видеофиксации не готова четко и объективно отделять обычное перестроение в плотном потоке от опасного вождения, которое создает угрозу, — говорит он.
Как затягивали гайки
Наказание за пьяную езду и сходные правонарушения в последние годы усиливалось неоднократно. Самым значимым изменением стало введение в 2015 году уголовной ответственности за повторную езду в нетрезвом виде. Максимальный срок лишения свободы составляет 2 года, а если водитель уже был участником ДТП с тяжелыми последствиями и в пьяном виде — до трех лет. Неоднократно звучали предложения по ужесточению этой статьи, но они пока не приняты.
В 2019 году серьезно модифицировали основную водительскую статью уголовного кодекса — 264 УК РФ. Максимальный срок лишения свободы за пьяные аварии с тяжелыми последствиями возрос и, например, для ДТП с несколькими жертвами достиг 15 лет. Аналогичное наказание установили для водителей, покинувших места тяжелого ДТП.
Ряд инициатив по борьбе с пьяными водителями содержался в проекте нового КоАП РФ. Например, в нем появился увеличенный до 50 тысяч рублей штраф за езду в пьяном виде, если в салоне находится пассажир в возрасте до 16 лет. Ожидается, что это предложение перекочует и в финальную версию КоАП, согласование которой находится в финальной стадии.
До сих пор остается нерешенной проблема водителей, которые садятся за руль после незначительных доз разрешенных медицинских препаратов типа «Корвалола»: за это также можно получить наказание вплоть до лишения свободы.
В конце прошлого года в уголовном кодексе появилась новая статья 264.2 УК РФ, которая наказывает за троекратное (в течение года) совершение одного из двух типов правонарушений: значительное превышение скорости или нелегальный выезд на встречную полосу. Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.