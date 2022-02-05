В Новосибирске выложили огромную надпись из 50 машин одной марки — что это было

Сегодня днем, 5 февраля, в Новосибирске выложили надпись из почти 50 автомобилей одной марки. Так участники отметили 5-летие местного клуба владельцев автомобилей Infiniti.
Как рассказал НГС один из участников Артем Колыхалов, сегодня клуб насчитывает около 300 участников.
— Клубу уже пять лет, я состою в нем около двух лет. Цель клуба — общение владельцев автомобилей Infiniti, решение общих проблем. Также мы поддерживаем детей — по мере сил помогаем детским домам, секциям. У меня уже два года Infiniti M35. До нее было порядка десяти машин: «Тойоты», «Хонда». «Инфинити» досталась мне случайно, но я ей очень доволен, — говорит Артем.
Даже если участник клуба решает пересесть на авто другой марки, это не лишает его членства.
— У нас есть участники, которые сменили машины, кто-то переехал в другой город. Но они всё равно остаются с нами. За это время отношения успевают перейти в дружеские. 98% участников ездят на «Инфинити», остальные 2% — на других авто, — рассказал Артем Колыхалов.
Другой участник, Иван Храмов, ездит на Infiniti FX. В клубе состоит около двух лет.
— До нее у меня было много машин — «Тойоты», «Форды», БМВ. В «Инфинити» я ценю три вещи: надежность, мощность, качество. Это японская машина японской сборки, которая не уступает немецким авто, а стоит гораздо дешевле. Если я и буду менять машину, то выберу опять «Инфинити», но дороже, — говорит Иван Храмов.
У клуба Infiniti FX club Новосибирск есть свой инстаграм. У него больше 4 тысяч подписчиков.
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