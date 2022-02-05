В Новосибирске выложили огромную надпись из 50 машин одной марки — что это было

Как рассказал НГС один из участников Артем Колыхалов, сегодня клуб насчитывает около 300 участников.



— Клубу уже пять лет, я состою в нем около двух лет. Цель клуба — общение владельцев автомобилей Infiniti, решение общих проблем. Также мы поддерживаем детей — по мере сил помогаем детским домам, секциям. У меня уже два года Infiniti M35. До нее было порядка десяти машин: «Тойоты», «Хонда». «Инфинити» досталась мне случайно, но я ей очень доволен, — говорит Артем.