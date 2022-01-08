Цены отмороженные: как кризис автомобильных продаж перекинулся на 2022-й

Заместитель главного редактора издания «За рулем» Никита Гудков считает, что кризис в любом случае рано или поздно ослабнет:

— Рынок новых автомобилей стабилизируется. Наладится производство полупроводников, восстановятся логистические цепочки, решатся прочие проблемы вроде дефицита магния. Если не случится новых коллизий, самый оптимистичный прогноз восстановления ситуации — середина 2022 года, но вряд ли стабильность наступит раньше 2023 года.

При этом он также не ждет отката цен.

— Сколько у нас ни было кризисов за последние десятилетия, никогда автомобили после них не дешевели настолько, чтобы это можно было бы обсуждать. Максимум что произойдет — дилеры отойдут от наглых накруток к более аккуратным методам спекуляции (или их заставят это сделать). Но производители продолжат повышать рекомендованные розничные цены, уже сейчас они делают это с заметным опережением инфляции. По многим маркам рост цен за 2021 год превысит 20%. Для конечного потребителя итоговая сумма, которую надо занести в кассу, вряд ли упадет. Условно говоря, если за автомобиль сегодня надо отдать 1 500 000 рублей, где 1 200 000 — рекомендованная цена, а 300 000 — накрутка, то к середине года это будет 1 400 000 плюс 100 000 . В сумме — те же 1,5 миллиона.

Что в сухом остатке

Несмотря на абсурдность цен, веских причин для их снижения в обозримом будущем нет. Пока сохраняется дефицит автокомпонентов, ситуация останется плюс-минус такой же и цены продолжат рост. Но наметившееся снижение спроса может привести к смягчению дилерских накруток за счет допов.



Если же в течение 2022 года кризис производственных цепочек закончится и дилеры получат достаточное количество машин, вернется практика демпинговых программ (трейд-ин, льготное кредитование, прямые скидки), но массового снижения официальной стоимости не произойдет — таково общее мнение экспертов и участников рынка.



А потому привыкаем к новой ценовой реальности: бывшие лоукостеры теперь стоят под миллион рублей (Granta, Logan, Vesta), автомобили среднего класса — более 1,5 миллиона рублей (Octavia, Ceed, Corolla), кроссоверы — 2 миллиона рублей и выше (Sportage, Tiguan, CX-5). И это надолго.