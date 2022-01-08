Цены отмороженные: как кризис автомобильных продаж перекинулся на 2022-й

Прошлый год запомнился нам беспрецедентным ростом цен на автомобили сразу в двух плоскостях: сначала распухли официальные прайсы, а поверх них наслоились дилерские накрутки. Стоимость некоторых машин достигла издевательских величин: например, осенью в одном из автосалонов KIA Seltos предлагали с накруткой в 700 тысяч, а это половина цены производителя. А главный вопрос января 2022 года: когда ждать нормализации цен?
Как цены били рекорды
Год назад базовая стоимость Lada Granta начиналась от 489 тысяч рублей, но за год бюджетная модель АВТОВАЗа прибавила без малого 100 тысяч. Lada Vesta в прошлом январе начиналась от 677 тысяч и прибавила аж 159 тысяч. И всё это не считая ряда наценок, которые делают дилеры.
Ценовой взрыв последних лет особенно нагляден на примере Granta, которая остается самой доступной моделью на рынке. Granta дебютировала 10 лет назад с базовой ценой 229 тысяч рублей, а сейчас же стоит 588 тысяч: то есть ее стоимость возросла в 2,57 раза, причем 28% этой прибавки приходится на один только 2021 год.
— В среднем с начала года цена автомобиля массового сегмента выросла на 1
Облегчения не наступило
Еще весной многие надеялись, что ситуация носит временный характер. Но в конце 2021 года эскалация цен даже усилилась: например, АВТОВАЗ традиционно прибавлял к стоимости автомобилей по
Глава Ростеха (совладелец АВТОВАЗа) Сергей Чемезов так прокомментировал ценовую политику российского бренда:
— Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы и рост цен почти на всё сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. АВТОВАЗу удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне. Дальше всё будет зависеть от цен на сырье и рыночной ситуации.
Продолжали дорожать и машины с пробегом, и, по данным аналитического агентства «Автостат», за год их цена выросла на треть: если в начале 2021 года в среднем они стоили 688 тысяч рублей, к концу года — 922 тысячи.
«А что продавать, когда продавать нечего...»
2021 год прошел под флагом микропроцессорного кризиса, который российский автопром и дилеры ощутили еще весной. Это привело к острому дефициту машин, которых не хватало даже для удовлетворения падающего спроса. В результате дилеры получили возможность поднимать стоимость автомобилей и устраивать неявные аукционы: модель доставалась наиболее сговорчивому покупателю.
Микропроцессорный кризис является одним из последствий пандемии, начавшейся в 2020 году: в первую волну ковидных ограничений ключевые производители микросхем в Юго-Восточной Азии сократили выпуск, и отложенный эффект простоя начал ощущаться автопромом уже в конце 2020 года. В
— Рост цен не прекращался в течение всех 12 месяцев и продолжится в этом году, — убежден Денис Мавланов. — Среди драйверов всё те же факторы — повышенный спрос и дефицит автомобилей. Участники рынка не ожидают улучшения ситуации с обеспечением складов новыми машинами вплоть до второй половины 2022 года. Проблемы авторитейла, вызванные прежде всего нехваткой электронных компонентов, по-прежнему не решены и, по прогнозам, останутся на повестке дня и в 2023 году. Целый ряд марок объявили о вынужденном сокращении производства.
Эксперт отмечает, что в 2021 году сложился «рынок продавца», когда дилеры компенсируют убытки от недостаточного количества машин за счет роста их цены.
Покупатели начали остывать
Наиболее ажиотажным был период с августа по октябрь 2021 года, когда и дилеры, и покупатели бились за право забрать автомобиль. Но уже к концу осени, по словам продавцов, клиенты остыли, что отчасти связано с удовлетворением «панического спроса», отчасти — с выросшими ценами. Будут ли производители и дилеры снижать их, чтобы вернуть россиян в автосалоны?
— Всё зависит от того, насколько быстро будет решена проблема глобального дефицита микрочипов, — считает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов. — В настоящее время она особенно остро влияет на рост цен, создавая нехватку машин. Вот только по нашим ожиданиям эта проблема будет сопровождать рынок не только в течение 2022 года, но может затронуть и часть
Это мнение разделяет Денис Мавланов:
— Снижение цен возможно после разрешения ситуации с поставками электроники, но, даже по самым позитивным прогнозам, этого не произойдет до конца 2022 года. При этом, несмотря на постоянный рост цен, покупательский спрос не спадает. Его подстегивают неопределенность ситуации с поставками в будущем и гарантированное повышение цен. Таким образом, вряд ли в ближайший год ситуация на авторынке улучшится.
По словам эксперта, ряд импортеров уже запланировал рост цен в первом квартале
Рынок удержался на волне
По итогам 2021 года продажи новых автомобилей в России оказались даже выше, чем в
При всей драматичности 2021 год оказался не настолько провальным с точки зрения абсолютных продаж, что позволяет автобизнесу зафиксироваться на этом рубеже и ждать разрешения кризиса.
Кризис кончится — цены останутся
Дилеры отмечают, что никакой определенности по поводу восстановления поставок нет. Импортеры ориентируют бизнес на сохранение нынешних объемов продаж и не ждут улучшения ситуации раньше лета 2022 года. Но даже если поставки восстановятся в полном объеме, возврата к прайс-листам 2020 года уже не будет.
— Цены не откатятся назад, — считает коммерческий директор мультибрендовой группы компаний «Регинас» Сергей Попов. — Я понимаю, многие лелеют надежду, что вот сейчас спрос упадет и автомобили резко снизятся в цене, но не думаю, что это в реальности произойдет. Недостаток автомобилей чувствуется не только в России, проблема глобальна, поэтому, если из-за падения доходов россиян замедлится продажа машин внутри страны, автопроизводители перераспределят их на те рынки, где существует высокий спрос и где выше маржинальность. Скажем, в Корее очередь на популярные модели составляет до полугода.
Он отмечает, что для многих брендов Россия перестала быть одним из приоритетных рынков, поэтому «демпинговать» ради повышения продаж внутри страны они не будут.
Заместитель главного редактора издания «За рулем» Никита Гудков считает, что кризис в любом случае рано или поздно ослабнет:
— Рынок новых автомобилей стабилизируется. Наладится производство полупроводников, восстановятся логистические цепочки, решатся прочие проблемы вроде дефицита магния. Если не случится новых коллизий, самый оптимистичный прогноз восстановления ситуации — середина 2022 года, но вряд ли стабильность наступит раньше 2023 года.
При этом он также не ждет отката цен.
— Сколько у нас ни было кризисов за последние десятилетия, никогда автомобили после них не дешевели настолько, чтобы это можно было бы обсуждать. Максимум что произойдет — дилеры отойдут от наглых накруток к более аккуратным методам спекуляции (или их заставят это сделать). Но производители продолжат повышать рекомендованные розничные цены, уже сейчас они делают это с заметным опережением инфляции. По многим маркам рост цен за 2021 год превысит 20%. Для конечного потребителя итоговая сумма, которую надо занести в кассу, вряд ли упадет. Условно говоря, если за автомобиль сегодня надо отдать
Что в сухом остатке
Несмотря на абсурдность цен, веских причин для их снижения в обозримом будущем нет. Пока сохраняется дефицит автокомпонентов, ситуация останется плюс-минус такой же и цены продолжат рост. Но наметившееся снижение спроса может привести к смягчению дилерских накруток за счет допов.
Если же в течение 2022 года кризис производственных цепочек закончится и дилеры получат достаточное количество машин, вернется практика демпинговых программ (трейд-ин, льготное кредитование, прямые скидки), но массового снижения официальной стоимости не произойдет — таково общее мнение экспертов и участников рынка.
А потому привыкаем к новой ценовой реальности: бывшие лоукостеры теперь стоят под миллион рублей (Granta, Logan, Vesta), автомобили среднего класса — более 1,5 миллиона рублей (Octavia, Ceed, Corolla), кроссоверы — 2 миллиона рублей и выше (Sportage, Tiguan, CX-5). И это надолго.
А вот рассказ, как мы пытались купить новый автомобиль без наценок. На волне ажиотажа активизировались «серые дилеры»: они осваивают новые схемы выдаивания клиентов.