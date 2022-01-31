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Обзор новой Audi Q8 за 13 млн рублей — катаемся, изучаем салон и выбираем опции на 5 млн

Флагманский автомобиль кроссоверной линейки Audi

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Audi Q8 — флагман линейки

Audi Q8 — флагман линейки

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В новом автомобильном обзоре затронем тему формирования цены и многообразия опций в сегменте премиальных автомобилей. Такие машины и так стоят недешево, это миллионы рублей, а дополнительный набор опций может увеличить итоговую стоимость практически в два раза. Давайте посмотрим, как это происходит на примере кроссовера Audi Q8.

Длина 4986 мм, ширина 1995 мм

Длина 4986 мм, ширина 1995 мм

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Audi Q8 (предоставлен дилером «АЦ Новосибирск») — это флагманский автомобиль кроссоверной линейки Audi, самый брутальный и самый спортивный. Это не семейная машина — для более практичных целей существует Audi Q7, он просторней и багажник у него приличный. «Ку восьмой» же — это больше драйв, скорость, адреналин, удовольствие от автомобильной техники.

Высота 1705 мм, колесная база 2995 мм

Высота 1705 мм, колесная база 2995 мм

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Но за это приходится платить: чего стоит посадка на водительское место — первое, с чем сталкиваешься. Стойка сильно скошена, крыша низкая, и если вы любите настраивать кресло повыше, голову неминуемо придется наклонять. Да и когда уже сидишь, передний скат крыши несколько давит на тебя — хочешь не хочешь, опускаешься ниже.

Снаряженная масса 2140 кг, полная масса 2800 кг

Снаряженная масса 2140 кг, полная масса 2800 кг

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А еще будьте готовы к жесткости подвески — для драйва, впрочем, оно самое то. Автомобиль собран и цепок на дуге, отлично сопротивляется кренам и раскачке, но вальяжного плавного хода тут не будет. Q8 хорошо считывает и передает в салон и рельсы, и стыки, и мелкий рельеф. Это всё на шинах Pirelli размерности 285/45/21.

Коробка передач автомат, количество передач — 8

Коробка передач автомат, количество передач — 8

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Система стабилизации на Q8 настроена очень чутко — видимо, чтобы страховать от негативных моментов при активной езде. Едва пошел в занос, как тут же застрекотали тормозные механизмы, прикусывающие колеса. Даже когда полностью отключает ESP, где-то там периодически всё равно стрекочет, но уже не так сильно, конечно. В этом режиме автомобиль практически не зажат и свободен, со своим дифференциальным полным приводом он демонстрирует склонность к заднеприводным повадкам, под газ задняя ось охотно уходит в занос, так что можно и подрифтить.

Расход топлива дизеля в городе — 9,2 л, на трассе — 7,8 л

Расход топлива дизеля в городе — 9,2 л, на трассе — 7,8 л

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Двигатели на нашем рынке — это 3-литровый дизель на 249 сил и 3-литровый бензиновый турбо на 340 сил. С первым мотором машина берет сотню за 7 секунд, со вторым — за 5,9 секунды. У нас на тесте дизель, и его нельзя назвать сильно расторопным для такой спортивной концепции автомобиля. И дело даже не в 7 секундах — реакции на педаль газа тут нелинейные, в обычном режиме акселератор ватный, отклик с задержкой. Давишь на педаль, сначала машина не едет, а потом слишком сильно выстреливает. В спортивном режиме нелинейность выпрямляется, тягу уже дозируешь более понятно.

Кстати, хорошего урчащего звука от дизельного V6 получаешь только на максимуме оборотов, в спокойном режиме мотор звучит как простая бензиновая четверка.

Расход бензина в городе — 11,6 л, на трассе — 9,1 л

Расход бензина в городе — 11,6 л, на трассе — 9,1 л

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Спортивный режим заметно добавляет и тяжести на руле, но кажется, что это дополнительное усилие несколько искусственно. Q8 неплохо рулится и в нормальном режиме — усилие на баранке самое то, реактивное действие аккуратное, реакции на подруливания быстрые и точные, обратной связи хватает. В итоге я бы настроил индивидуальный режим с рулевым управлением из режима «Нормал» и управлением тягой из режима «Спорт».

Салон автомобиля

Салон автомобиля

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Audi делает сейчас стилистически узнаваемые интерьеры — это концепция острых углов и прямых линий. Большая глянцевая вставка на передней панели образует как бы единое целое с экраном мультимедийки. Правда, с этим не совсем сочетается приборная панель — мягкая, округлая.

Сенсорная панель климата

Сенсорная панель климата

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В салоне царство экранов: основная мультимедийка, цифровая приборка, сенсорный экран блока климата. В принципе управление климатом неплохое, все кнопки под рукой, лезть в меню не надо, чувствительность при нажатии хорошая, есть виброотклик. Но по удобству с физическими кнопками всё равно не сравнится — а что поделаешь, мода такая.

Задние места

Задние места

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Сзади места хватает, есть своя зона климата, сенсорный экран управления, подогревы сидений.

Багажник объемом 605 литров

Багажник объемом 605 литров

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А вот багажник тут относительно невелик, 605 литров, весь подпол занимают большая запаска и крупный органайзер. Зато пол вровень с бампером, при погрузке удобно.

Базовая цена <nobr class="_">6 520 000</nobr> рублей

Базовая цена 6 520 000 рублей

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Базовый кроссовер с дизелем стоит 6 520 000 рублей, а топовая бензиновая версия — 7 560 000 рублей. Откуда же 13 миллионов? Давайте перейдем в конфигуратор и подберем себе всяких опций — ох, как много всего интересного в мире премиальных машин!

Тут можно выбрать несколько десятков опций, даже всё и не запомнишь. Остановимся на самых ярких — как вам колесные диски R22 Volsella, цвет серебристый, темный (Galvanic Silver) за 549 900 рублей? Без них никак не обойтись, надо брать. А индивидуальная окраска кузова Audi exclusive за 340 900 рублей — покупаем.

Фрагмент конфигурации

Фрагмент конфигурации

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Спортивные передние сиденья S plus, обивка сидений кожей Valcona с ромбовидной строчкой и оттиском S — еще пара сотен тысяч. А теперь пакет ассистирующих систем «Город» за 157 300 рублей, система ночного видения за 187 900 рублей.

Добавим еще отделку потолка Audi exclusive, материал Alcantara за 508 900 рублей, отделку салона кожей Audi exclusive Valcona за 446 800 рублей и еще кучу более мелких опций (общее число 48) и получаем итоговые 13 065 730 рублей. Индивидуальная настройка автомобиля нам обошлась в 5 миллионов, и это не предел.

Почитайте еще обзор новой Hyundai Creta — за что ее так раскупают новосибирские водители.

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