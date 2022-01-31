Обзор новой Audi Q8 за 13 млн рублей — катаемся, изучаем салон и выбираем опции на 5 млн

Двигатели на нашем рынке — это 3-литровый дизель на 249 сил и 3-литровый бензиновый турбо на 340 сил. С первым мотором машина берет сотню за 7 секунд, со вторым — за 5,9 секунды. У нас на тесте дизель, и его нельзя назвать сильно расторопным для такой спортивной концепции автомобиля. И дело даже не в 7 секундах — реакции на педаль газа тут нелинейные, в обычном режиме акселератор ватный, отклик с задержкой. Давишь на педаль, сначала машина не едет, а потом слишком сильно выстреливает. В спортивном режиме нелинейность выпрямляется, тягу уже дозируешь более понятно.



Кстати, хорошего урчащего звука от дизельного V6 получаешь только на максимуме оборотов, в спокойном режиме мотор звучит как простая бензиновая четверка.