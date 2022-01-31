Обзор новой Audi Q8 за 13 млн рублей — катаемся, изучаем салон и выбираем опции на 5 млн

В новом автомобильном обзоре затронем тему формирования цены и многообразия опций в сегменте премиальных автомобилей. Такие машины и так стоят недешево, это миллионы рублей, а дополнительный набор опций может увеличить итоговую стоимость практически в два раза. Давайте посмотрим, как это происходит на примере кроссовера
Audi Q8 (предоставлен дилером «АЦ Новосибирск») — это флагманский автомобиль кроссоверной линейки Audi, самый брутальный и самый спортивный. Это не семейная машина — для более практичных целей существует
Но за это приходится платить: чего стоит посадка на водительское место — первое, с чем сталкиваешься. Стойка сильно скошена, крыша низкая, и если вы любите настраивать кресло повыше, голову неминуемо придется наклонять. Да и когда уже сидишь, передний скат крыши несколько давит на тебя — хочешь не хочешь, опускаешься ниже.
А еще будьте готовы к жесткости подвески — для драйва, впрочем, оно самое то. Автомобиль собран и цепок на дуге, отлично сопротивляется кренам и раскачке, но вальяжного плавного хода тут не будет. Q8 хорошо считывает и передает в салон и рельсы, и стыки, и мелкий рельеф. Это всё на шинах Pirelli размерности 285/45/21.
Система стабилизации на Q8 настроена очень чутко — видимо, чтобы страховать от негативных моментов при активной езде. Едва пошел в занос, как тут же застрекотали тормозные механизмы, прикусывающие колеса. Даже когда полностью отключает ESP, где-то там периодически всё равно стрекочет, но уже не так сильно, конечно. В этом режиме автомобиль практически не зажат и свободен, со своим дифференциальным полным приводом он демонстрирует склонность к заднеприводным повадкам, под газ задняя ось охотно уходит в занос, так что можно и подрифтить.
Двигатели на нашем рынке — это 3-литровый дизель на 249 сил и
Кстати, хорошего урчащего звука от дизельного V6 получаешь только на максимуме оборотов, в спокойном режиме мотор звучит как простая бензиновая четверка.
Спортивный режим заметно добавляет и тяжести на руле, но кажется, что это дополнительное усилие несколько искусственно. Q8 неплохо рулится и в нормальном режиме — усилие на баранке самое то, реактивное действие аккуратное, реакции на подруливания быстрые и точные, обратной связи хватает. В итоге я бы настроил индивидуальный режим с рулевым управлением из режима «Нормал» и управлением тягой из режима «Спорт».
Audi делает сейчас стилистически узнаваемые интерьеры — это концепция острых углов и прямых линий. Большая глянцевая вставка на передней панели образует как бы единое целое с экраном мультимедийки. Правда, с этим не совсем сочетается приборная панель — мягкая, округлая.
В салоне царство экранов: основная мультимедийка, цифровая приборка, сенсорный экран блока климата. В принципе управление климатом неплохое, все кнопки под рукой, лезть в меню не надо, чувствительность при нажатии хорошая, есть виброотклик. Но по удобству с физическими кнопками всё равно не сравнится — а что поделаешь, мода такая.
Сзади места хватает, есть своя зона климата, сенсорный экран управления, подогревы сидений.
А вот багажник тут относительно невелик, 605 литров, весь подпол занимают большая запаска и крупный органайзер. Зато пол вровень с бампером, при погрузке удобно.
Базовый кроссовер с дизелем стоит
Тут можно выбрать несколько десятков опций, даже всё и не запомнишь. Остановимся на самых ярких — как вам колесные диски R22 Volsella, цвет серебристый, темный (Galvanic Silver) за
Спортивные передние сиденья S plus, обивка сидений кожей Valcona с ромбовидной строчкой и оттиском S — еще пара сотен тысяч. А теперь пакет ассистирующих систем «Город» за
Добавим еще отделку потолка Audi exclusive, материал Alcantara за
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