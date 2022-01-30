Можем себе позволить: как важные люди паркуют свои «Порше» и «Лексусы» с блатными номерами

Новый, 262-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак» начнем с мастерской парковки по улице Спортивной — «Порше» заблокировал весь тротуар. Видите подобное — не забывайте присылать фото на адрес news@ngs.ru.
— Парковка на тротуаре, Планетная, 55/5, — уточняет Сергей, автор снимка с «Лексусом» на красивых номерах.
— Парковка на пешеходном переходе от здания БЦ «Кобра» к зданию Росимущества. Перейти из-за этой машины неудобно, — жалуется Виолетта.
А этот автомобилист решил оставить машину прямо посреди дороги в самом центре — возле оперного.
— Парковка около поликлиники на Морском проспекте. Постоянно все места для инвалидов заняты. ГИБДД не работает. Этот плохой человек еще и встал по диагонали, — недоволен Аркадий.
На тротуаре Красного проспекта возле «Жилфонда» — удобная парковка, но не для всех.
— Улица Владимировская, встал на тротуаре вместо того, чтобы заехать в карман, перегородив и проход к магазину, — сообщает Дмитрий.
— Верх хамства. Парковка на серединке. Пересечение Красного и Коммунистической, — пишут очевидцы.
— В ЖК «Онега» один из жильцов припарковался прямо у подъезда, — недовольны жильцы.
— Высоцкого, 42. Фото умников, которые считают, что спортивная площадка — это парковка. Ну в принципе, если поставить будку с охранником, можно ее платной сделать, — возмущен Юрий.