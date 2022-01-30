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Тема дняКак паркуют «Лексусы» с блатными номерами
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Можем себе позволить: как важные люди паркуют свои «Порше» и «Лексусы» с блатными номерами

Изучаем новые фото с нарушителями правил парковки в Новосибирске

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Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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Новый, 262-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак» начнем с мастерской парковки по улице Спортивной — «Порше» заблокировал весь тротуар. Видите подобное — не забывайте присылать фото на адрес news@ngs.ru.

Пешеходам не пройти

Пешеходам не пройти

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— Парковка на тротуаре, Планетная, 55/5, — уточняет Сергей, автор снимка с «Лексусом» на красивых номерах.

Водители машин с обычными номерами тоже умеют нарушать

Водители машин с обычными номерами тоже умеют нарушать

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— Парковка на пешеходном переходе от здания БЦ «Кобра» к зданию Росимущества. Перейти из-за этой машины неудобно, — жалуется Виолетта.

Красивая стоянка в центре

Красивая стоянка в центре

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А этот автомобилист решил оставить машину прямо посреди дороги в самом центре — возле оперного.

На инвалидных местах

На инвалидных местах

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— Парковка около поликлиники на Морском проспекте. Постоянно все места для инвалидов заняты. ГИБДД не работает. Этот плохой человек еще и встал по диагонали, — недоволен Аркадий.

Нашли себе стоянку на тротуаре

Нашли себе стоянку на тротуаре

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На тротуаре Красного проспекта возле «Жилфонда» — удобная парковка, но не для всех.

Помешал пройти в магазин

Помешал пройти в магазин

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— Улица Владимировская, встал на тротуаре вместо того, чтобы заехать в карман, перегородив и проход к магазину, — сообщает Дмитрий.

Стоянка на аллее проспекта

Стоянка на аллее проспекта

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— Верх хамства. Парковка на серединке. Пересечение Красного и Коммунистической, — пишут очевидцы.

Поближе ко входу в дом

Поближе ко входу в дом

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— В ЖК «Онега» один из жильцов припарковался прямо у подъезда, — недовольны жильцы.

Оккупировали детскую площадку

Оккупировали детскую площадку

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— Высоцкого, 42. Фото умников, которые считают, что спортивная площадка — это парковка. Ну в принципе, если поставить будку с охранником, можно ее платной сделать, — возмущен Юрий.

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