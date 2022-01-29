Таксист сбил бегущего по «зебре» парня в капюшоне и наушниках — смотрим видео и решаем, кто виноват

В рубрике «Куда ты рулишь?» у нас очередное ДТП на пешеходном переходе: человека сбили в момент, когда он побежал по «зебре». Почему нельзя резко ускоряться на переходе и кто больше виноват в этой ситуации — посмотрим запись и обсудим с экспертом.

Шестиполосная улица Титова, здесь есть нерегулируемый пешеходный переход ближе к площади Станиславского. Вот человек ступает на «зебру», машина в правом ряду его пропускает, он зачем-то начинает бежать. Видно, что парень в глухом капюшоне, смотрит перед собой, а очевидцы сообщали, что он был еще и в наушниках. Автомобиль в левом ряду быстро подъезжает к переходу, водитель, видимо, не сразу заметил парня, сделал маневр влево и нажал на тормоз за секунду до ДТП. Парень наскакивает на автомобиль — смотрите видео.