Таксист сбил бегущего по «зебре» парня в капюшоне и наушниках — смотрим видео и решаем, кто виноват

В рубрике «Куда ты рулишь?» у нас очередное ДТП на пешеходном переходе: человека сбили в момент, когда он побежал по «зебре». Почему нельзя резко ускоряться на переходе и кто больше виноват в этой ситуации — посмотрим запись и обсудим с экспертом.
Шестиполосная улица Титова, здесь есть нерегулируемый пешеходный переход ближе к площади Станиславского. Вот человек ступает на «зебру», машина в правом ряду его пропускает, он зачем-то начинает бежать. Видно, что парень в глухом капюшоне, смотрит перед собой, а очевидцы сообщали, что он был еще и в наушниках. Автомобиль в левом ряду быстро подъезжает к переходу, водитель, видимо, не сразу заметил парня, сделал маневр влево и нажал на тормоз за секунду до ДТП. Парень наскакивает на автомобиль — смотрите видео.
Понятно, что водители по ПДД обязаны пропускать людей на нерегулируемых переходах, но и для пешеходов существуют свои правила. Это и пункты в ПДД, и просто чувство самосохранения.
Пункт 4.5 ПДД. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
— Однозначно вина водителя, совершившего наезд, вне всякого сомнения. При приближении он должен был видеть, что второй водитель стал приостанавливаться. В правилах прямо указано, что в таком случае он тоже обязан сбавить скорость, чтобы контролировать дорожную ситуацию. Если бы он ехал чуть побыстрее, он просто бы его намертво сбил. Я не думаю, что виноват пешеход, тем более что он спокойно зашел на дорогу, ну а дальше ускорил шаг. Это не освобождает водителя в любом случае от административной либо уголовной ответственности при наступлении вреда соответствующей тяжести. При определении вреда пешеходу водитель, конечно, может попытаться апеллировать к тому, что пешеход бежал, но не думаю, что суд это сильно принял бы во внимание, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Даже если водитель виноват, не очень хорошо получить травмы или отправиться к праотцам. Так что при переходе всегда стоит контролировать машины в дальних рядах, даже если автомобиль в правом ряду остановился.
— Это наиболее частая причина наезда на пешеходов — один автомобиль пропускает, второй не видит, что перед ним кто-то находится, и дальше уже происходит наезд. В данном случае просто повезло, что скорость была не сильно большая, — заключает эксперт.
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