«Сбил, проехал по ноге»: перегонщик поругался с хозяином Bentley из-за царапин — разбираться будет полиция

Везли из Краснодара

— Мой товарищ заказал перевозку, я был с ним за компанию. Он заказал кабриолет Bentley в «Импокар». Они занимаются перевозкой автомобилей. Он заключил с ними договор, заплатил 58 тысяч рублей за доставку машины из Краснодара в Новосибирск. Автомобиль прибыл 26 января. С ним связались и сказали, что его можно будет забрать в четверг с 11 до 12 дня. Мы приехали в 12 часов дня, подошел менеджер и провел нас к автомобилю, — рассказал новосибирец.



Как объясняет Александр, они с другом обнаружили дефекты, которых ранее не было. Повреждения были на двери и капоте автомобиля.

— Они сначала, когда машину принимают, составляют акт и во время перевозки, я уж не знаю, или выгрузки совершили какие-то действия с машиной. Мы им об этом сказали и менеджер сказала, что сейчас подойдет директор, — говорит Александр.

Представитель компании начал ругаться с клиентами. Он использовал мат и даже начал толкать владельца машины. Он просил уехать ребят и отказывался в акте указать, что машина повреждена. Пока взрослые ругались, в машину сел сын владельца машины.