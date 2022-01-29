«Сбил, проехал по ноге»: перегонщик поругался с хозяином Bentley из-за царапин — разбираться будет полиция

В Новосибирске 27 января владелец Bentley приехал забрать свой автомобиль на Станционную в фирму грузоперевозок «Импокар». С собой мужчина взял 10-летнего сына и своего друга. Однако попытка забрать машину закончилась вызовом полиции: владельцу не понравилось, что машина была повреждена — он посчитал, что это случилось во время перевозки. В итоге сотрудник фирмы самостоятельно вывез Bentley за территорию сервиса и наехал на друга владельца машины Александра (попросившего изменить его имя для публикации).
Везли из Краснодара
— Мой товарищ заказал перевозку, я был с ним за компанию. Он заказал кабриолет Bentley в «Импокар». Они занимаются перевозкой автомобилей. Он заключил с ними договор, заплатил 58 тысяч рублей за доставку машины из Краснодара в Новосибирск. Автомобиль прибыл 26 января. С ним связались и сказали, что его можно будет забрать в четверг с 11 до 12 дня. Мы приехали в 12 часов дня, подошел менеджер и провел нас к автомобилю, — рассказал новосибирец.
Как объясняет Александр, они с другом обнаружили дефекты, которых ранее не было. Повреждения были на двери и капоте автомобиля.
— Они сначала, когда машину принимают, составляют акт и во время перевозки, я уж не знаю, или выгрузки совершили какие-то действия с машиной. Мы им об этом сказали и менеджер сказала, что сейчас подойдет директор, — говорит Александр.
Представитель компании начал ругаться с клиентами. Он использовал мат и даже начал толкать владельца машины. Он просил уехать ребят и отказывался в акте указать, что машина повреждена. Пока взрослые ругались, в машину сел сын владельца машины.
— Мы сказали представителю фирмы, что одним актом не обойдется и надо вызывать полицию. Его это взбесило. И он прыгнул за руль машины, в которой был 10-летний ребенок, попутно сбил меня, проехал мне по ноге и вылетел с ребенком за шлагбаум. Он порвал мне ботинок, куртку и ногу повредил, — рассказал новосибирец.
Александр снимал конфликт на видео.
Полиция приняла два заявления
— Приехал участковый и взял со всех заявление. Они там встречное заявление писали, не знаю, правда, на что. То ли просто какие-то объяснения давали. Мы сейчас будем делать экспертизу автомобиля, экспертизу одежды, — объясняет Александр.
Сотрудник компании ушел и даже пытался на собственной машине уехать. Но парни перегородили ему дорогу своим автомобилем.
В полиции прокомментировали инцидент:
— 27 января в полицию поступило сообщение о конфликте на территории складских помещений. На вызов выехали сотрудники полиции. Были взяты объяснения участников конфликта, а также встречное заявление. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливается ущерб, причиненный одному из заявителей. А также из одного из учреждений в полицию поступило заявление о травме, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
По итогу медосмотра у Александра оказался перелом одной из костей ноги (документы есть в распоряжении редакции).
Как рассказал владелец Bentley Евгений, 28 января провели экспертизу.
— Пока сумму ущерба мы не знаем. Заключение будет готово на следующей неделе. На машине не сильно заметны царапины, но есть вмятины, — рассказал владелец. По его словам, сам автомобиль обошелся ему в 5 миллионов.
Что известно про «Импокар»
ООО «Импокар» принадлежит алтайскому предпринимателю Дмитрию Балобину. По телефону, указанному на сайте фирмы, журналисту НГС сообщили, что ничего комментировать не будут.
На предпринимателя Дмитрии Балобине зарегистрировано несколько компаний под именем «Импокар». В Новосибирске на улице Станционная зарегистрирована «Импокар-Транс». Она работает с 2012 года, как указано на сайте «Контур.Фокус».
На эту фирму в суд общей юрисдикции подавали 18 раз. Последний был 4 декабря 2019 года. Клиент фирмы из Барнаула подала в суд на «Импокар-Транс», так как при перевозке Lexus GS-350 они повредили машину. Мужчина потребовал с компании 45 тысяч. Как указано в документах судебного участка
Недавно НГС рассказывал, как житель Новосибирска Роман Жуйков получил назад свой Lexus RX 330 2004 года выпуска, который осенью у него забрали (слово выбрано не случайно, протоколов об изъятии мужчина не получал) сотрудники полиции Брянской области. Мужчина заявил, что из салона пропали личные вещи, после возврата из другого города Lexus пришлось восстанавливать, также на его имя пришел штраф за превышение скоростного режима при перегоне автомобиля из Новосибирска.