Электрический, беспилотный и ничей: рассказываем, во что превращается автомобиль XXI века

29 января — день рождения автомобиля, которому исполняется 136 лет. Но мы устроим ему поминки, потому что автомобиль как концепция стремительно умирает. Наши дети будут воспринимать автомобиль совсем по-другому, и дело не только в переходе на электропривод. Вот несколько фактов об автотранспорте первой трети XXI века.
Почему автопром попал в застой
Многие жалуются, что современные машины похожи друг на друга и почти не меняются. Во время тест-драйвов новых моделей мы стали уделять больше внимание размеру экрана на центральной консоли, чем, допустим, типу подвесок или двигателя, потому что технический прогресс в этой области как будто остановился. На самом деле он есть, например, в кузовах всё выше доля высокопрочных сталей, однако эти нюансы сложно «пощупать», а в целом машины как будто действительно не меняются. Так ли это?
Наиболее значимый прорыв последних десятилетий — это массовое распространение бензиновых турбодвигателей с высокой степенью сжатия, которые до конца 9
Но потенциал этих обновок почти исчерпан, и в последние годы мы видели словно застой инженерной мысли, что приводило к абсурдной ситуации, когда в пресс-релизе модели двигателю уделяется в разы меньше внимания, чем какой-нибудь Bluetooth-приблуде. Скажем, половина презентации нового Hyundai Tucson была посвящена его «кибернетическим» талантам вроде автопарковки.
Автомобили в их нынешнем формате достигли пика формы. Они слишком зажаты требованиями экологии и безопасности, чтобы предложить что-то радикально новое.
Электромобили перестали быть прожектом
Вообще-то электромобили даже старше автомобилей: одна из первых самоходных конструкций Фердинанда Порше — старшего в конце XIX века была как раз электромобилем. Но весь XX век автомобилистов кормили обещаниями скорого прорыва в этой области, а двигатели на жидком топливе никуда не делись. И даже выход первой Tesla Roadster, весьма успешной, не слишком обеспокоил большой автопром, который еще десять лет продолжал ставить на бензиновые и дизельные моторы.
Ситуация резко поменялась в 2015 году после знаменитого «дизельгейта»: скандалу с концерном Volkswagen, который уличили в подтасовке экологических тестов дизелей и выписали рекордный штраф в $15 млрд. После этого в экологическом читерстве были уличены еще несколько крупных компаний, и, словно по отмашке флага, все они стали анонсировать масштабные планы по отказу от дизелей и бензиновых двигателей в пользу электромобилей.
Результатом стал масштабный разворот автопрома: почти все крупные фирмы анонсировали прекращение выпуска автомобилей с ДВС в период 2025–2040 годов и представили целые платформы для создания таких машин (например, фольксвагеновская MEB). Инвестиции потекли в строительство так называемых «гигафабрик» по производству батарей и в развитие сети электрозарядных станций, которое, кстати, идет и в России. Сеть ЭЗС работает даже в Челябинске, хотя спрос по понятным причинам пока невелик. Но это пока.
Если пятнадцать лет назад апологетом электромобилей была разве что Tesla и россыпь никому не известных фирм, то сейчас эту стратегию оседлал большой автопром, и после недавнего саммита COP26 автопроизводители в очередной раз подтвердили, что в перспективе нескольких лет будут полностью отказываться от выпуска ДВС.
Россия на этом фоне пока в отстающих, что отчасти объясняется климатом: зимняя езда по-прежнему является проблемой для электромобиля. Тем не менее Минпромторг намерен уже в этом году начать выпуск доступных электромобилей, хотя конкретно эти планы выглядят прожектом.
Следующий шаг — автопилот
Звучит фантастически, но прогресс в этой области неумолим. Под Казанью есть город-кампус Иннополис, где в дни нашего визита еще пару лет назад нарезали круги автопилотируемые «Яндекс-мобили» на базе Toyota Prius+, и не парочка, а сразу полсотни. Сейчас российский IT-гигант тестирует беспилотники четвертого поколения уже на базе Hyundai Sonata. И не только в Иннополисе: с этого года беспилотные такси доступны для обычных пользователей в Москве.
Может показаться, что «Яндекс» страдает прекраснодушием, но мотив сугубо прагматический. Годовая зарплата водителя такси, особенно вкупе с налогами и социальными выплатами сопоставима со стоимостью машины, на которой он колесит. Автопилот — это не только гигантская экономия средств в течение жизненного цикла такси, но еще и гарантия стабильной езды. Да, на ранних стадиях автопилот будет набивать шишки (это ведь обучающаяся система), но в перспективе сулит куда лучший уровень безопасности, чем среднестатистический «бомбила».
Что касается мира в целом, то разработку автопилота сегодня ведут как сами автопроизводители (BMW, Nissan, Ford, GM и так далее), так и специализированные фирмы, например, Waymo, Aptive, Baidu, Apple, Uber. Одно время автопилот высокого уровня ставила на свои автомобили Tesla, но после ряда трагических инцидентов всё же переименовала его в систему помощи для водителей.
Полноценный автопилот, позволяющий обойтись без человека в любых условиях, пока не создан. Но перспектива уже не кажется фантастической, и в США, например, беспилотные грузовики показывают лучшую эффективность, чем живые дальнобойщики. Так что весь вопрос с автопилотом сводится к тому, когда именно руль окончательно станет рудиментом: через десять лет или двадцать пять?
Эра шеринга
Для нашего поколения автомобиль — это и способ самовыражения, и элемент престижа. И потому нам приятно владеть автомобилем, а любые идеи каршеринга кажутся противоестественными: садиться в грязное сиденье, греть чужую машину, мириться с ее состоянием... Мы привыкли автомобилем не просто пользоваться, но владеть, то есть менять ему шины, делать ТО, мыть и следить за состоянием.
И этот менталитет постепенно отмирает: молодое поколение всё больше смотрит на транспорт не как на вещь, а как на услугу. Поэтому идея кикшеринга, кажущаяся многим диковатой, стала неожиданным хитом.
То же самое ждет и автомобиль. Не сразу, но постепенно мы будем переходить от концепции персональных автомобилей к той или иной форме «совместной собственности». Если подумать, автопилотируемое такси — это и есть перспективная разновидность каршеринга, лишенная его минусов. В сочетании с общественным транспортом и экзотическими средствами мобильности (вроде тех же электросамокатов) это постепенно снизит потребность владеть автомобилем лично. И, вероятно, сама концепция автомобиля трансформируется, потому что он станет неотличим от такси или общественного транспорта.
Но сегодня, в день рождения автомобиля, не хочется думать о плохом. И я лично рад, что отношусь к одному из последних поколений, которые ценят автомобили в их первородном виде, с выхлопной трубой, рулем и персональной регистрацией в ГИБДД. И хотя будущее завораживает, ничто не сравнится с удовольствием от спонтанных поездок на хорошей машине в теплый летний вечер.
Вот как выглядел первый автомобиль в мире, дебютировавший 29 января 1886 года. С тех пор автомобиль прошел несколько революций: отказался от рамы, обзавелся автоматом и кондиционером.
А знаете, например, почему многие современные кроссоверы имеют такой несуразный, усложненный дизайн? Во многом это связано с требованиями безопасности пешеходов.