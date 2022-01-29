Электрический, беспилотный и ничей: рассказываем, во что превращается автомобиль XXI века

Но потенциал этих обновок почти исчерпан, и в последние годы мы видели словно застой инженерной мысли, что приводило к абсурдной ситуации, когда в пресс-релизе модели двигателю уделяется в разы меньше внимания, чем какой-нибудь Bluetooth-приблуде. Скажем, половина презентации нового Hyundai Tucson была посвящена его «кибернетическим» талантам вроде автопарковки.



Автомобили в их нынешнем формате достигли пика формы. Они слишком зажаты требованиями экологии и безопасности, чтобы предложить что-то радикально новое.



Электромобили перестали быть прожектом