«Зависал комп — отмазка у всех такая». Почему водителям отказывают в ОСАГО и что с этим делать

— Возникали проблемы. Электронные сервисы не дали купить, а напрямую — отказ.

— Каждый год одна и та же проблема — страховые отказывают в страховке.

— Отказывали компании, ссылаясь на год автомобиля, 1995-й .

— Не могу застраховать «Субарика», владею три года, без ДТП.

— Не могу сделать ОСАГО, машина из другого региона. Все страховые выдают ошибку.

— При оформлении ВО ВСЕХ страховых компаниях в определенный момент зависал компьютер. Типа нет доступа, мы вам ничего оформить не можем. Со знакомой, которая близка к этой сфере, поговорила, та и сказала, что это отмазка абсолютно у всех такая. Так на деле и вышло: во всех компаниях у сотрудников зависал комп во время оформления.

Как отказывают новичкам