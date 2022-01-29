«Зависал комп — отмазка у всех такая». Почему водителям отказывают в ОСАГО и что с этим делать

Недавно мы публиковали расчеты стоимости ОСАГО для жителей Новосибирска с учетом новых тарифов — для многих она серьезно выросла. Но даже за такие деньги молодые неопытные водители не могут купить полис ОСАГО — страховые компании им отказывают. Рассказы новосибирских автолюбителей о том, с чем они столкнулись и как выходили из ситуации — далее в нашем материале.
С чем сталкиваются водители
На сегодняшний день самая высокая стоимость ОСАГО получается при расчетах для молодых водителей без или с минимальным стажем. Цена полиса на одну и ту же машину для новичка и опытного водителя может отличаться в 2–3 раза. Но и при таких условиях страховые компании, как правило, не хотят страховать молодежь, боятся больших убытков в случае ДТП. Не хотят они связываться и с машинами определенных марок, а также со старыми авто. Вот, что про такие случаи написали в редакцию НГС наши читатели:
— Возникали проблемы. Электронные сервисы не дали купить, а напрямую — отказ.
— Каждый год одна и та же проблема — страховые отказывают в страховке.
— Отказывали компании, ссылаясь на год автомобиля,
— Не могу застраховать «Субарика», владею три года, без ДТП.
— Не могу сделать ОСАГО, машина из другого региона. Все страховые выдают ошибку.
— При оформлении ВО ВСЕХ страховых компаниях в определенный момент зависал компьютер. Типа нет доступа, мы вам ничего оформить не можем. Со знакомой, которая близка к этой сфере, поговорила, та и сказала, что это отмазка абсолютно у всех такая. Так на деле и вышло: во всех компаниях у сотрудников зависал комп во время оформления.
Как отказывают новичкам
— Ни в одной страховой компании мне не позволяли оформить страховку ОСАГО на автомобиль по одной простой причине — не было опыта вождения. Два месяца, которые я провел за рулем своей машины, погоды не сделали. Стажа и опыта нет — все дела. Просто нет и всё. Бесконечные звонки и поездки в разные офисы ни к чему не привели. Лишь спустя 2–3 недели, благодаря удаче, мне удалось оформить страховку с одним небольшим условием — на полгода. Через еще 3 месяца я съездил в офис страховой компании и доплатил необходимую сумму, чтобы ОСАГО у меня было ровно на год, — вспоминает Ян.
Екатерина и ее муж недавно сменили машину, купили «Киа-Сид» 2013 года выпуска. Возраст супругов 38 и 40 лет, стаж 10 и 11 лет, за все прошлые годы у них накопился хороший (сниженный) коэффициент КБМ за безаварийную езду. Но страховщики не хотели продавать полис с применением такого коэффициента, так как его стоимость была снижена и не выгодна для них.
— Возникли еще какие трудности. Полгода назад мы оформили ОСАГО. Машину осмотрели, отфотографировали, только после этого застраховали. Перед этим мы пытались оформить онлайн у знакомых и незнакомых страховщиков. Пару раз сгоняли в офисы, предварительно обзвонив 2ГИС. Короче, никто нас не страховал, все говорили: «Или делайте без ограничений» (на секундочку, 29 тысяч рублей) или «Гуляйте до офиса, там-то они обязаны». В общем, лопухнулась я тогда, оформив ее на полгода, через полгода-то продлять.
И тут началось: приехали, очередь отсидела, а мне говорят: «Вам надо к тому же человеку, который вас оформлял», а там другая очередь. Сижу. Один человек заходит и теряется в кабинете на час. Я сейчас без преувеличения, реально 60 гребаных минут — один человек. Вышел, пошел второй, прошло 90 минут, а его всё нет. Сижу. Через 2 часа 20 минут вышли, пошли фотать машину, зашли обратно. Я психанула, уехала.
Поехал через пару дней муж, написала ему доверенность. День отсидел в очереди, перед ним она и закончилась. В общем, застраховаться можно только у уполномоченного сотрудника, который принимает одного человека около часа-полутора. А если у человека две машины застраховать надо, то всё — пиши пропало,
Насколько законны отказы — мнение эксперта
Как нас уверяет руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков, в законе об ОСАГО не прописаны основания для отказа в страховке. И теоретически, если добиться от страховой письменного официального отказа, можно пожаловаться регулятору ЦБ РФ и тогда компанию заставят продать полис.
— Просто нет никаких оснований для отказа, если страхуемое лицо предъявило все документы: паспорт на машину, свидетельство о регистрации, водительское удостоверение, паспорт. Страховые не дураки, они не будут подписывать себе штраф (выдачей официального отказа) для того, чтобы регулятор на них наехал. Они в любом случае будут говорить: что технический сбой, система висит, приходите завтра, много людей, заболели, полисы кончились — то есть всякое разное. Если все-таки отказ дали, то тогда идти в главное управление Центробанка по Новосибирской области с этим отказом, с жалобой на действия сотрудников страховой компании. Там уже возьмут жалобу на рассмотрение и могут принудить и оштрафовать страховую компанию, — объясняет Ашурков.
Почитайте подробнее о примерах расчета стоимости ОСАГО для молодого и опытного водителей.