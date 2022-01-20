Цена на ОСАГО не изменится для Новосибирска, говорили они: проверяем и удивляемся

В начале года Центральный банк объявил об изменении тарифов ОСАГО — сообщалось, что в некоторых регионах страховка подешевела, в некоторых — подорожала. В действительности ОСАГО сейчас весьма сложная система, учитывающая множество коэффициентов — стаж, возраст, аварийность при езде и т.д. Давайте подробнее поговорим о системе расчетов в Новосибирске и посмотрим, как изменилась цена полиса на примере опытного и молодого водителей.
Система ОСАГО продолжает идти по двойному пути — удорожание полисов для новичков и лихачей, удешевление для опытных и беспроблемных водителей. Что же изменилось конкретно в Новосибирске и как теперь будут считать стоимость? Для начала скажем, что базовый территориальный коэффициент в нашем городе не изменился, он как был повышающий 1,63, так и остался.
В мелких городах и деревнях нашей области этот коэффициент понижающий, при этом он увеличен с 0,91 до 0,94. Сейчас житель Новосибирска заплатит за условный полис, к примеру, 4890 рублей, а селяне и селянки за тот же полис — 2820 рублей. Еще изменения — в базовом коридоре и других коэффициентах.
— Новый коридор предельных размеров базовых ставок, границы расширились на 10% с каждой стороны — от 2224 до 5980 рублей (было 2476–5492 рублей). Изменились региональные коэффициенты. В небольших населенных пунктах они выросли, а в мегаполисах остались на прежнем уровне или незначительно снизились. Изменения в стоимости прописки должны уменьшить убыточность страховых компаний в отдельных районах.
Коэффициент для молодых водителей от 16 до 21 года без стажа вырос и составляет 2,27 (был 1,93). Для людей в возрасте от 22 до 24 лет без опыта вождения он составил 1,88 (против 1,79). Для водителей 25–29 лет без стажа коэффициент почти не изменился, а для тех, кто старше, — снизился. Самые скромные множители у водителей старше 59 лет со стажем более 14 лет — 0,83 (ранее 0,9), — объясняет Сергей Власов, эксперт маркетплейса «Банкавто» (цифровая платформа «РГС Банка»).
Вырос ключевой коэффициент бонус-малус (КБМ) — теперь для тех, кто устроил 3 аварии и более, КБМ достигает 3,93 против 2,45.
В ряде регионов средняя цена ОСАГО может вырасти, в Новосибирской области рост не прогнозируют.
— Расчет стоимости полиса ОСАГО всегда производится индивидуально для клиента и зависит от очень многих характеристик водителя — их около 25. Что касается средней цены ОСАГО в Новосибирской области, у «Росгосстраха» она не поменялась и составляет примерно 5300 рублей, — говорит Алексей Володяев, директор департамента анализа и моделирования ПАО СК «Росгосстрах».
Проверим
Ну, давайте посмотрим, как изменятся расчеты для опытного водителя и для молодого — оба из Новосибирска. Берем шофера с 20-летним стажем в возрасте 46 лет с максимальной накопленной скидкой за безаварийную езду (КБМ 0,5). В прошлому году его полис на автомобиль мощностью 170 л. с. стоил в «Ингосстрахе» 6022 рубля. А что теперь в той же страховой компании? Проводим расчет и получаем новую стоимость — 7096 рублей, подорожание на целую тысячу!
Это почему так? Единственный коэффициент, который изменился, это КВС (возраст/стаж), он снизился с 0.94 до 0.91. А на подорожание повлияло резкое увеличение базовой ставки — с 4913 до максимальных 5980 рублей. Почему увеличилась? Да потому что одному богу известно, как эти страховые компании назначают людям базовую ставку.
Такая же цена полиса, к примеру, была рассчитана в компаниях «Ренессанс» и INTOUCH. А вот страховой дом ВСК предложил купить полис всего за 5771 рублей — базовая ставка там получилась 4864 рубля.
А что с молодыми неопытными водителями? Берем 28-летнего новичка со стажем 1 год — в 2020-м ему при нулевом стаже оформили полис за
А теперь возьмем среднего водителя — 36 лет, стаж 12 лет. В прошлом году полис на его 194-сильный автомобиль стоил 6904 рубля, теперь — 8796 рублей в тех же страховых. Опять же, это всё из-за роста базовой ставки, хотя у него чуть уменьшился КВС — с 0,96 до 0,94.
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