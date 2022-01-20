Цена на ОСАГО не изменится для Новосибирска, говорили они: проверяем и удивляемся

В мелких городах и деревнях нашей области этот коэффициент понижающий, при этом он увеличен с 0,91 до 0,94. Сейчас житель Новосибирска заплатит за условный полис, к примеру, 4890 рублей, а селяне и селянки за тот же полис — 2820 рублей. Еще изменения — в базовом коридоре и других коэффициентах.





— Новый коридор предельных размеров базовых ставок, границы расширились на 10% с каждой стороны — от 2224 до 5980 рублей (было 2476–5492 рублей). Изменились региональные коэффициенты. В небольших населенных пунктах они выросли, а в мегаполисах остались на прежнем уровне или незначительно снизились. Изменения в стоимости прописки должны уменьшить убыточность страховых компаний в отдельных районах.



Коэффициент для молодых водителей от 16 до 21 года без стажа вырос и составляет 2,27 (был 1,93). Для людей в возрасте от 22 до 24 лет без опыта вождения он составил 1,88 (против 1,79). Для водителей 25–29 лет без стажа коэффициент почти не изменился, а для тех, кто старше, — снизился. Самые скромные множители у водителей старше 59 лет со стажем более 14 лет — 0,83 (ранее 0,9), — объясняет Сергей Власов, эксперт маркетплейса «Банкавто» (цифровая платформа «РГС Банка»).

