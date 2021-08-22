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В России отменили обязательное прохождение техосмотра для получения ОСАГО

ТО останется на совести водителя, но до весны

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С марта 2022 года штраф за езду без актуального ТО вырастет до 2 тысяч рублей

С марта 2022 года штраф за езду без актуального ТО вырастет до 2 тысяч рублей

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С 22 августа вступают в силу поправки в закон, регулирующий ОСАГО. Теперь, чтобы оформить полис, автовладельцам не нужно предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром. Для получения полиса ОСАГО водителю нужно три документа — СТС или ПТС, водительские права и паспорт.

Новое правило избавит водителей от обязанности проходить ТО, но только до следующей весны: с 1 марта 2022 года за управление транспортным средством без действующей диагностической карты будет штраф 2 тысячи рублей — соответствующие изменения уже внесены в КоАП. Штрафы будут выноситься автоматическими камерами фотовидеофиксации нарушений: на одну машину — раз в сутки.

Между тем у страховщиков ОСАГО остается право подать регрессный иск к водителю, который попал в ДТП и при этом у него не было действующей диагностической карты. Но это условие распространяется только на ДТП с грузовиками, автобусами и такси. В случае с легковым транспортом страховщик может выставить регресс лишь в том случае, если авария произошла именно из-за неисправности автомобиля без ТО.

В то же время МВД выступает с инициативой сделать техосмотр для частных автомобилей добровольным, оставив процедуру обязательной только для пассажирского транспорта и коммерческой техники. Ведомство готовит изменения в законы «О техосмотре» и «О безопасности дорожного движения», которые представит правительству.

О других изменениях в законах августа читайте в этом материале.

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ОСАГОновые законытехосмотрдиагностическая карта
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