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Машина для работяг. Тест-драйв французского минивэна с бардачками в полу и таинственными люками на потолке

Смотрим и изучаем автомобиль для дачников, для труда и перевозки грузов и множества вещей

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Пассажирский Peugeot Partner Crossway

Пассажирский Peugeot Partner Crossway

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Сегодня в нашем автомобильном обзоре — французский компактный минивэн Peugeot Partner в пассажирском исполнении Crossway. Весьма специфичный и малочисленный сегмент по нынешним временам, но в принципе такие машины, как наш Partner, вполне могут заменить кроссовер, и по высоте, и по вместимости. Что это за «француз» такой и кому может понадобиться — далее подробнее.

Салон автомобиля — на 5 мест

Салон автомобиля — на 5 мест

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В грузовом варианте Peugeot Partner (предоставлен официальным дилером «Луна Авто»), очевидно, является решением для коммерческих перевозок, а что с пассажирским исполнением? У нас стандартные 5 мест, просторный, особенно по высоте салон и вместительный багажник — давайте взглянем сначала на салон.

Длина — <nobr class="_">4380 мм</nobr>, ширина — <nobr class="_">1810 мм</nobr>

Длина — 4380 мм, ширина — 1810 мм

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Нас встречает простая, из жестких материалов, но вполне симпатичная и практичная передняя панель. Partner — это же такой грузо-пассажирский универсальный автомобиль, и тут очень много мест для хранения.

Высота — <nobr class="_">1801 мм</nobr>, клиренс — <nobr class="_">175 мм</nobr>

Высота — 1801 мм, клиренс — 175 мм

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Только одна передняя панель нам предоставляет двухуровневый бардачок, нишу над бардачком, небольшую нишу по центру панели, закрывающийся ящичек за приборной панелью. Плюс карманы на центральной консоли — можно разложить абсолютно любую мелочь.

Колесная база — <nobr class="_">2728 мм</nobr>.<br />Ширина передней колеи — <nobr class="_">1505 мм</nobr>

Колесная база — 2728 мм.
Ширина передней колеи — 1505 мм

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Высокая крыша позволила (а высота машины — 1805 мм) сделать вот такую вместительную полку — здесь можно разместить и папки с документами, и даже объемные сумки.

Снаряженная масса — <nobr class="_">1506 кг</nobr>

Снаряженная масса — 1506 кг

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Пройдемся еще по местам для хранения, про карманы в дверях я даже не говорю. А что это за штуки такие на полу в ногах пассажиров сзади?

Полная масса — <nobr class="_">1880 кг</nobr>

Полная масса — 1880 кг

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А это тоже ящички: открываешь крышку, закидываешь мелочь — красота. Для хранения, как видим, используется максимум пространства.

Расход бензина в городе — <nobr class="_">10,2 л</nobr>, на трассе — <nobr class="_">6,7 л</nobr>

Расход бензина в городе — 10,2 л, на трассе — 6,7 л

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А что с эргономикой? Тут проблемы — клавиши стеклоподъемников на центральной консоли на французский лад. Руль без кнопок на спицах выглядит как нечто подслеповатое — вместо нормального решения тут всё те же французские устаревшие подрулевые джойстики.

Климата нет, только кондиционер

Климата нет, только кондиционер

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Экран мультимедийной системы невелик и стоит слишком вертикально. Но работает достаточно шустро, а предустановленный «Андроид» позволяет добавлять различные приложения.

Сдвижные двери с форточками

Сдвижные двери с форточками

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Передние сиденья неудобны — подушка короткая, центр спинки слишком выпирает, регулировок — по минимуму. Сзади вроде получше, да и места достаточно. Кстати, доступ назад через сдвижные двери.

Технологические лючки

Технологические лючки

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А что это за лючки такие под потолком? Не забываем, что у нас модульная платформа цельнометаллического фургона, автомобиль-трансформер — это места для установки перегородок и сеток.

Посадка — как в кроссовере

Посадка — как в кроссовере

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В общем салон у нас — это больше практичность и универсальность, нежели комфорт и эргономичность. А еще тут высокая посадка и отличный обзор — клиренс неплох и сиденья поставлены высоко. И ощущения по посадке те же, что и в кроссовере — это хорошо.

Багажное пространство

Багажное пространство

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Поднимаем огромную заднюю дверь и перед нами — просторный багажник объемом 1100 литров, тут мало какой кроссовер сравнится. Широкий погрузочный проем, грузовое пространство квадратной формы, ниши, трансформируемая полка — практичности по максимуму.

Бензин или дизель на выбор

Бензин или дизель на выбор

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Partner поставляется с 1,6-литровым бензиновым двигателем на 115 сил или дизелем на 90 сил, механикой или автоматом, привод только передний. У нас на тесте механическая КП — особых претензий к ней нет, разве что педаль сцепления чуть помягче бы, да ходы рычага КП покороче. Едет 115-сильный вариант без особого надрыва, но и без намеков на драйв — разгон до сотни занимает 12,5 секунды.

Автомат только для бензиновой версии

Автомат только для бензиновой версии

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Крены в поворотах ощутимые, а рулевое управление ведет себя двояко. На низких скоростях слабое реактивное действие, размазанный ноль, жидкие реакции на подруливания. Только к 60–70 км/ч рулевое «берет себя в руки» — появляется какое-то усилие, управление становится прозрачней и точнее.

Колеса подвывают на скорости

Колеса подвывают на скорости

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О шумоизоляции говорить сложно — фургон здорово звенит, подвывают шины (у нас тут Cordiant Snow Cross размерности 215/55/16). На неровностях на этих колесах особой плавности хода нет, но и сильного дискомфорта при отработке выбоин не возникает. Но опять же шумит подвеска — на приличных ухабах прямо-таки конкретные скрипы откуда-то сзади.

Базовая цена — <nobr class="_">1 439 000</nobr> рублей

Базовая цена — 1 439 000 рублей

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В общем, это машина для работяг, для дачников, для труда и перевозки грузов и множества вещей. Стоит Partner за минимальный бензиновый вариант с механикой 1 439 000 рублей. Комплектация получше — 1 499 000 рублей, если с автоматом — уже 1 649 000 рублей. Ну а дизель идет только с механикой — 1 529 000 или 1 589 000 рублей.

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Peugeotновые автотест-драйв
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