Машина для работяг. Тест-драйв французского минивэна с бардачками в полу и таинственными люками на потолке

Сегодня в нашем автомобильном обзоре — французский компактный минивэн Peugeot Partner в пассажирском исполнении Crossway. Весьма специфичный и малочисленный сегмент по нынешним временам, но в принципе такие машины, как наш Partner, вполне могут заменить кроссовер, и по высоте, и по вместимости. Что это за «француз» такой и кому может понадобиться — далее подробнее.
В грузовом варианте Peugeot Partner (предоставлен официальным дилером «Луна Авто»), очевидно, является решением для коммерческих перевозок, а что с пассажирским исполнением? У нас стандартные 5 мест, просторный, особенно по высоте салон и вместительный багажник — давайте взглянем сначала на салон.
Нас встречает простая, из жестких материалов, но вполне симпатичная и практичная передняя панель. Partner — это же такой грузо-пассажирский универсальный автомобиль, и тут очень много мест для хранения.
Только одна передняя панель нам предоставляет двухуровневый бардачок, нишу над бардачком, небольшую нишу по центру панели, закрывающийся ящичек за приборной панелью. Плюс карманы на центральной консоли — можно разложить абсолютно любую мелочь.
Высокая крыша позволила (а высота машины —
Пройдемся еще по местам для хранения, про карманы в дверях я даже не говорю. А что это за штуки такие на полу в ногах пассажиров сзади?
А это тоже ящички: открываешь крышку, закидываешь мелочь — красота. Для хранения, как видим, используется максимум пространства.
А что с эргономикой? Тут проблемы — клавиши стеклоподъемников на центральной консоли на французский лад. Руль без кнопок на спицах выглядит как нечто подслеповатое — вместо нормального решения тут всё те же французские устаревшие подрулевые джойстики.
Экран мультимедийной системы невелик и стоит слишком вертикально. Но работает достаточно шустро, а предустановленный «Андроид» позволяет добавлять различные приложения.
Передние сиденья неудобны — подушка короткая, центр спинки слишком выпирает, регулировок — по минимуму. Сзади вроде получше, да и места достаточно. Кстати, доступ назад через сдвижные двери.
А что это за лючки такие под потолком? Не забываем, что у нас модульная платформа цельнометаллического фургона, автомобиль-трансформер — это места для установки перегородок и сеток.
В общем салон у нас — это больше практичность и универсальность, нежели комфорт и эргономичность. А еще тут высокая посадка и отличный обзор — клиренс неплох и сиденья поставлены высоко. И ощущения по посадке те же, что и в кроссовере — это хорошо.
Поднимаем огромную заднюю дверь и перед нами — просторный багажник объемом 1100 литров, тут мало какой кроссовер сравнится. Широкий погрузочный проем, грузовое пространство квадратной формы, ниши, трансформируемая полка — практичности по максимуму.
Partner поставляется с
Крены в поворотах ощутимые, а рулевое управление ведет себя двояко. На низких скоростях слабое реактивное действие, размазанный ноль, жидкие реакции на подруливания. Только к 60–
О шумоизоляции говорить сложно — фургон здорово звенит, подвывают шины (у нас тут Cordiant Snow Cross размерности 215/55/16). На неровностях на этих колесах особой плавности хода нет, но и сильного дискомфорта при отработке выбоин не возникает. Но опять же шумит подвеска — на приличных ухабах прямо-таки конкретные скрипы откуда-то сзади.
В общем, это машина для работяг, для дачников, для труда и перевозки грузов и множества вещей. Стоит Partner за минимальный бензиновый вариант с механикой
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