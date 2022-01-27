Машина для работяг. Тест-драйв французского минивэна с бардачками в полу и таинственными люками на потолке

Сегодня в нашем автомобильном обзоре — французский компактный минивэн Peugeot Partner в пассажирском исполнении Crossway. Весьма специфичный и малочисленный сегмент по нынешним временам, но в принципе такие машины, как наш Partner, вполне могут заменить кроссовер, и по высоте, и по вместимости. Что это за «француз» такой и кому может понадобиться — далее подробнее.