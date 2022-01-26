Кроссоверы — маркетинговый миф. Разбираемся, стоит ли платить за просвет и «паркетный» привод

Стратегическая высота

Многие любят кроссоверы за командирские ощущения за рулем. У некоторых моделей из-за руля видна передняя кромка капота, у них большие зеркала и хорошее чувство габаритов. При этом широкие передние стойки могут перекрывать сектор обзора, но сегодня эта проблема характерна и для легковушек (требование безопасности).



Высокий центр масс кроссоверов обычно сказывается на управляемости или провоцирует более жесткие настройки подвески, если производитель предпочел бороться с кренами. Соотношение виброкомфорта и управляемости у кроссоверов хуже, чем у легковушек сравнимого класса. Зато их большие колеса лучше справляются с мелочевкой.