Кроссоверы — маркетинговый миф. Разбираемся, стоит ли платить за просвет и «паркетный» привод

Наконец это свершилось: кроссоверы и внедорожники заняли доминирующее положение на российском рынке, и по итогам 2021 года обеспечили 51% всех продаж (данные агентства «Автостат»). Причем доминируют именно легкие «проходимцы», прозванные в народе паркетниками. Их популярность настолько велика, что некоторые марки, например Nissan или Haval, продают только их. Нет ли в этом «развода на деньги», ведь кроссоверы дороже легковушек, а их достоинства некоторые считают эфемерными? Ниже — детальный разбор их плюсов и минусов на основе нашего опыта. Делитесь своим мнением в отзывах.
Кроссовер, или паркетник — неофициальное название класса автомобилей, имеющих следующие родовые признаки: двухобъемный несущий кузов (чаще универсал), увеличенный дорожный просвет, полный привод (не всегда), защитные накладки на кузов, дизайн во внедорожном стиле. Поскольку надежного критерия «кроссоверности» нет, к этому классу нередко относят машины вроде Lada X-Ray Cross, хотя это скорее обычный хетчбэк. Около половины кроссоверов продается в моноприводных исполнениях, поэтому наличие 4WD перестало считаться обязательным условием.
Кроссовер — это универсально
Среди всех особенностей кроссовера на первое место мы бы поставили не увеличенный просвет и наличие полного привода, а сам форм-фактор: за редким исключением кроссоверы — это достаточно практичные универсалы. Они дарят максимум вместимости при заданной длине кузова и обычно имеют систему трансформации салона, которая позволяет увезти шкаф, велосипед или детскую коляску. В кроссоверы обычно проще садиться людям с больными суставами: сиденья расположены выше.
При этом кроссоверы отличаются более вертикальной посадкой задних пассажиров, что не всегда удобно в дальней дороге. У них зачастую большая погрузочная высота багажника, а сам грузовой отсек порой не очень большой, зато почти всегда практичный: широкий проем, хорошая форма.
Стратегическая высота
Многие любят кроссоверы за командирские ощущения за рулем. У некоторых моделей из-за руля видна передняя кромка капота, у них большие зеркала и хорошее чувство габаритов. При этом широкие передние стойки могут перекрывать сектор обзора, но сегодня эта проблема характерна и для легковушек (требование безопасности).
Высокий центр масс кроссоверов обычно сказывается на управляемости или провоцирует более жесткие настройки подвески, если производитель предпочел бороться с кренами. Соотношение виброкомфорта и управляемости у кроссоверов хуже, чем у легковушек сравнимого класса. Зато их большие колеса лучше справляются с мелочевкой.
Когда значим просвет
Типичные значения просвета для адаптированных к России легковушек — 150–170 мм, для кроссоверов — 170–210 мм. Другими словами, разительного преимущества в геометрической проходимости вроде бы нет, но порой и пара лишних сантиметров спасает: это позволяет водителю более расслабленно ехать через ямы во дворе и парковаться к бордюрам. У некоторых «кроссов» передние бампера скошены и / или имеют некрашеные вставки, которые не так страшно повредить при езде по умеренным буеракам. Но переоценивать их возможности нельзя: по геометрической проходимости они, как правило, ближе к легковушкам, чем к полноценным внедорожникам.
Что может паркетный полный привод
На кроссоверах используется упрощенная схема полного привода. Если внедорожники обычно имеют схему с тремя дифференциалами (иногда блокируемыми) или с жестким подключением передних колес, то в «паркетном» варианте крутящий момент на вторую пару колес (обычно заднюю) передается через фрикционную муфту, которая сжимается за счет электромагнитного, гидравлического или другого типа привода. В обычных условиях кроссовер едет за счет переднего привода, а задние колеса подключает по мере необходимости. У большинства кроссоверов переброска момента на заднюю ось ограничена возможностями муфты, кроме того, при длительной езде с пробуксовками колес муфта может перегреваться. У кроссоверов за редким исключением нет понижающей передачи и блокировок межколесных дифференциалов, так что их таланты в любом случае лимитированы.
Для езды по настоящему бездорожью кроссоверы обычно не годятся в силу ограничений полного привода, недостаточного просвета и шоссейных шин (если владелец специально не заменил их на внедорожную резину).
Но неверно думать, что паркетный полный привод бесполезен. Он облегчает старт с места на льду и помогает на раскисшей после дождя грунтовке. Полный привод влияет и на управляемость, хотя здесь всё зависит от настроек конкретной машины: от быстродействия муфты, алгоритма работы электроники, а также настроек системы стабилизации. Некоторые кроссоверы с базовым передним приводом, например Nissan Juke, при агрессивной езде демонстрируют почти что заднеприводные повадки.
При этом для рутинной езды паркетный полный привод зачастую не нужен, поэтому, если вы не ездите на природу регулярно, можете не доплачивать за него.
Главный минус кроссоверов
Кроссоверы принято считать идеальным транспортом для России, но их основная проблема — это повышенные расходы, включая как покупку машины, так и ее эксплуатацию. Наглядный пример: легковой лифтбэк Skoda Octavia и кроссовер Karoq построены на одной платформе MQB. В версиях с одинаковым силовым агрегатом (1.4 TSI, 8AT) «Октавия» примерно на 100 тысяч рублей дешевле, более вместительная и экономит около 1 л / 100 км в стандартизованном цикле движения. При этом просвет у автомобилей почти идентичен (158 мм и 160 мм), а если «Карок» нужен с полным приводом, придется доплатить еще 100 тысяч сверху. И если езда по убитым дорогам для вас скорее исключение, чем правило, легковушки достаточно.
Вопрос престижа
Ну, и напоследок: в России сложился стереотип, что кроссоверы — машины более статусные. Они крупнее и солиднее легковушек, поэтому некоторые клиенты тянутся к ним подсознательно: всё же почти внедорожники.
На автомобильном рынке продолжается кризис, связанный с недостатком автокомпонентов. Цены на автомобили при этом бьют все рекорды, но спрос до конца прошлого года оставался на стабильном уровне.